Треккинг в Налычевскую долину
Здесь Вы увидите всю Камчатку во всем своем разнообразии: побываете в кратерах действующих вулканов и в рощах каменной березы, на безжизненных вулканических шлаковых полях и на лугах с цветами и ягодами, искупаетесь в термальных источниках и попьете настоящего природного нарзана.
Натоптанная тропа, мосты через речки, оборудованные места стоянок делают этот маршрут привлекательным даже для тех, кто впервые идет в поход, даже несмотря на приличные дневные переходы (до 20 км).
В программе:
- пеший поход по природному парку Налычево
- восхождения на вулканы Авачинский и Дзензур
- ночевка на побережье Тихого океана (Халактырский пляж)
- Налычевские и Таловские горячие источники
- перевалы Авачинский и Пиначевский
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Программа тура
Встреча в аэропорту.
В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку.
Ночлег в палатках. На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.Время возможных встреч в аэропорту указано.
Утром, после завтрака, на автобусе повышенной проходимости отправляемся к начальной точке пешеходного маршрута - Авачинскому перевалу.
Разбиваем палаточный лагерь и совершаем прогулку на небольшую гору Верблюд.
Ночевка в палатках.
Подъем проходит по натоптанной тропе и занимает 5-7 часов.
Высота вулкана - 2741 м. над у.м. В хорошую погоду на кромке кратера (на вершине) открываются обширные панорамы на города Петропавловск-Камчатский и Елизово, Авачинскую бухту, вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, на Налычевскую долину и вулканы Дзензур и Жупановский.
Отчетливо виден восточный сосед вулкана "Авачи" - вулкан Козельский (2190 м. над у.м.). А на протяжении всего восхождения за нами строго наблюдает грозным конусом западный сосед и старший брат "Авачи" - вулкан Корякский (3456 м. над у.м.).
В кратере наблюдаем фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара), греемся на теплом грунте и спускаемся в лагерь.
Переходим через Авачинский перевал и обходим вулкан Корякский с севера.
Путь проходит по пустынным вулканическим шлаковым полям с видами на ледники и застывшие лавовые потоки вулканов.
К вечеру ландшафт постепенно насыщается жизнью переходя из вулканической пустыни в альпийские луга.
Продолжаем путь в Налычевскую долину мимо вулканов Ааг и Арик, пьем Корякские нарзаны (природные источники минеральных вод), спускаемся в долину реки Шумной.
Окружающая природа продолжает оживляться, забывая о вулканической активности.
Переходим через правый приток реки Шумной, где наблюдаем мощный водопад, затем приходим на площадку Аагских нарзанов.
Далее спускаемся уже в саму Налычевскую долину, путь проходит по красивому парковому лесу из каменной березы.
Выходим к Центральному кордону Налычево размещаемся в многоместном домике. Купание в горячих источниках.
Экскурсии на травертиновый щит Котел и грифон Иванова, посещение местного музея, купания в Горячереченских и Желтореченских источниках.
При наличии хорошей погоды и желания можно совершить небольшое восхождение на ближайшую вершину.
Небольшой переход в сторону вулкана Дзензур (12 км) на кордон Таловский.
По пути совершим экскурсию к Краеведческим источникам. Далее по тропе выходим к Таловским термальным источникам, где ставим лагерь на ближайшие 2 ночевки.
Купание в горячих источниках и лечебных грязях.
Ночлег в палатках.
Путь подъема проходит по очень интересному и красивому ручью Желоб, берущему исток в кратере вулкана и проточившему в застывших лавовых потоках русло, похожее на водные горки аквапарка.
В кратере мы увидим мощную фумаролу, фонтанирующую гейзером на высоту до 2 метров, а при хорошей погоде великолепные виды на Налычевскую долину и Авачинскую группу вулканов.
А с северной седловины кратера открывается вид на долину реки Жупанова, конуса вулкана Жупановского, вулкан Карымский.
Возвращаемся на центральный кордон Налычево, размещаемся в многоместном домике.
Отдых, купание в горячих источниках.
Спускаемся с перевала и ночуем в стареньком турприюте Перевальном, либо на кордоне Семеновском.
День завершения нашего похода. Идем вниз по долине реки Пиначево к одноименному поселку, где нас встречает машина.
Переезжаем в цивилизацию и расселяемся в гостинице.
День вылета домой. Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт. До новых встреч на Камчатке!
Время возможных трансферов в аэропорт указано.
Стоимость
Проживание по программе
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок: выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731; выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 1733 и 1735 (точное время трансфера сообщается гидом накануне). Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
В походе:
- Приготовление пищи в походной кухне осуществляется в порядке дежурства по 2-3 человека и при содействии гида-инструктора;
- Провизия и групповое снаряжение равномерно распределяется между участниками на время похода;
- Программа маршрута может быть изменена при неблагоприятных погодных условиях или по другим объективным причинам.
Включено в стоимость
- транспортные услуги по программе;
- двухместное размещение в гостинице (1 ночь в конце тура);
- проживание в многоместном домике на кордоне Центральном (2-3 ночи);
- питание на активной части маршрута;
- услуги гида-инструктора;
- групповое снаряжение (палатки, кухонное снаряжение и т.д.);
- разрешение на посещение природного парка.
Оплачивается отдельно
- питание в городе;
- туристическая страховка;
- спиртные напитки;
- авиабилеты.
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