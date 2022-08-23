Тур «Легенды Севера» — это погружение с головой в многоликую природу и культуру Камчатки.

Вас ждет:

2 дня – знакомства с культурой коренных народов в маленьком горном поселке

3 дня – среди самых крупных и грозных действующих вулканов

3 дня – в густых лесах, среди медведей, нерестовых рек и озер

3 дня – в морском круизе на яхте, катание на байдарках

К концу путешествия вы успеете увидеть самые известные достопримечательности полуострова и побывать в таких уголках, о которых большинство туристов даже не знают. Познакомитесь с историей Камчатки и понаблюдаете за морскими животными.

При этом тур проходит в комфортных условиях: никаких палаток и походов со снаряжением, передвигаться будем на автомобиле, моторной лодке и яхте, все пешие экскурсии проводятся налегке. Самая сложная часть тура — восхождение на вулкан Плоский Толбачик — не требует опыта или особой подготовки и под силу туристам без ограничений по здоровью от 14 до 60 лет.