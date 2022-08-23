Легенды Севера
Вас ждет:
- 2 дня – знакомства с культурой коренных народов в маленьком горном поселке
- 3 дня – среди самых крупных и грозных действующих вулканов
- 3 дня – в густых лесах, среди медведей, нерестовых рек и озер
- 3 дня – в морском круизе на яхте, катание на байдарках
К концу путешествия вы успеете увидеть самые известные достопримечательности полуострова и побывать в таких уголках, о которых большинство туристов даже не знают. Познакомитесь с историей Камчатки и понаблюдаете за морскими животными.
При этом тур проходит в комфортных условиях: никаких палаток и походов со снаряжением, передвигаться будем на автомобиле, моторной лодке и яхте, все пешие экскурсии проводятся налегке. Самая сложная часть тура — восхождение на вулкан Плоский Толбачик — не требует опыта или особой подготовки и под силу туристам без ограничений по здоровью от 14 до 60 лет.
Вас ждет:
Программа тура
В первый день тура вы приземлитесь на Камчатке.
После многочасового перелета — вам нужно будет отдохнуть, акклиматизироваться и привыкнуть к новому часовому поясу. Поэтому мы вас встретим в аэропорту и сразу отвезем на базу отдыха «Лагуна». Она находится в курортном районе Паратунка, на территории базы есть свой открытый бассейн с горячей водой из Паратунских источников.
Для туристов, прибывших до 12:00, мы успеем провести экскурсию на Халактырский пляж — 40-километровый берег Тихого океана с черным вулканическим песком.
Начинаем путешествие на север полуострова.
Выезд в 7:00.
Первый пункт маршрута — село Эссо, которое называют Камчатской Швейцарией и самым счастливым селом в России. Здесь мягкий климат, вокруг горы, а в самом селе бьют горячие источники. Длина дороги до Эссо — 500 км, по пути мы будем останавливаться на перекусы и обед.
На ночь мы остановимся на базе отдыха «Парамушир». Размещение двухместное, на территории базы можно расслабиться в бассейне с термальной водой.
После завтрака отправляемся в стойбище «Мэнэдек», оно находится в 20 км от Эссо.
Здесь Вас встретят гостеприимные эвены, проведут обряд очищения, покажут яранги и познакомят с обычаями своих предков. Известный на Камчатке ансамбль «Нулгур» выступит с песнями и танцами разных народов полуострова. В завершение Вас угостят обедом из блюд традиционной камчатской кухни.
Вторая половина дня будет занята переездом по бездорожью к Ключевскому парку — здесь находятся самые высокие, опасные и активные вулканы полуострова, в том числе знаменитая Ключевская сопка. Наша цель — вулкан Толбачик. У его подножия, среди черного пепла и выжженных деревьев расположились уютные шатры глэмпинга, в которых мы и разместимся на ночь.
Восхождение на Толбачик не самое простое: вместе со спуском занимает 10-12 часов, набор высоты — 1800 метров. Но специальных навыков и альпинистского опыта оно не требует. Зато в награду за свои старания на вершине вулкана вы увидите гигантскую котловину диаметром почти 2000 метров. С севера откроется вид на соседние исполины Ключевской группы, а с юга — марсианский пейзаж зоны извержений.
В пути мы сделаем остановки для отдыха и перекуса. А вечером по возвращении в глэмпинг Вас будет ждать сытный горячий ужин.
В этот день мы будем кататься по окрестностям и осматривать последствия Северного прорыва — так называют первый этап катастрофического извержения Толбачика 1975 года.
Побочные конусы. Это семь шлаковых холмов, своеобразных мини-вулканов, которые возвышаются над черной пепловой пустыней. Чтобы осмотреть получше этот удивительный пейзаж, мы поднимемся на конус Горшкова (330 метров). А после спуска отдохнем и пообедаем у его подножия.
Лавовые реки. Во время извержений Толбачика, по долине растекались раскаленные потоки жидкой лавы длиной в несколько километров. Теперь, когда они застыли, мы можем прогуляться по этим черным волнам.
Лавовые пещеры. У подножия конуса Звезда мы заберемся в пустоты, которые остались под толстой коркой затвердевшей лавы.
Мертвый лес. Это сотни голых обожженных стволов деревьев, которые торчат из метрового слоя пепла. Мрачный пейзаж разбавляет успевшая прорасти зелень и даже альпийские цветы.
К вечеру мы вернемся в лагерь и поужинаем.
После завтрака покидаем глэмпинг и выезжаем к поселку Ключи.
Путь займет несколько часов по бездорожью. В поселке пересаживаемся на моторную лодку и отправляемся в путешествие по реке Камчатке.
Это самая крупная река полуострова и место нереста ценных пород лосося. По ней мы пройдем 80 км в окружении лесов и сопок и к вечеру доберемся до базы научных сотрудников.
Размещаемся в уютных гостевых домиках.
В завершение дня можно будет отдохнуть в бане.
Утром отправляемся на моторной лодке к Ажабачьему озеру: здесь почти не бывает туристов, зато в водах обитает много лосося, по берегам растет редкая лилия даурская, а на нерест массово приходят бурые медведи. Мы понаблюдаем за их рыбалкой, порыбачим сами и осмотрим живописные уголки озера.
Во второй половине дня заглянем в Нижнекамчатскую деревянную церковь XVIII века - старейшую на полуострове.
К ужину вернемся на базу.
Продолжаем исследовать дикую природу в глубинах Камчатки. На этот раз наша цель –понаблюдать за белоплечими орланами и пятнистыми нерпами. За ними мы отправимся на моторной лодке по реке Камчатке и ее притокам, к вечеру вернемся на базу.
Белоплечие орланы — это очень крупные, умные и редкие птицы. Обитают они только в дальневосточной России, а на зимовку улетают в Японию. Вы быстро узнаете их по ярким желтым клювам и белым пятнам на крыльях. Орланы не особенно опасаются людей, поэтому их гордый профиль легко поймать в кадре.
Нерпы, наоборот, пугливые, но любопытные животные. Мы постараемся тихо и осторожно приблизиться к их лежбищам, чтобы успеть сделать снимки.
Кроме того, на этой территории нам могут встретиться медведи, лисы, соболи, выдры и другие животные — держим камеры наготове.
После раннего завтрака покидаем базу на реке Камчатке и возвращаемся в поселок Ключи. Оттуда начнется автомобильный маршрут в Паратунку.
Путь займет от 10 до 14 часов с остановками на перекус и обед.
По прибытии в поселок мы вновь разместимся на базе «Лагуна» и восстановим силы в термальном бассейне.
Морское путешествие начинается с Петропавловского порта, который находится в самом центре города, на берегу Авачинской бухты.
Занимаем яхту и отправляемся в путь. Первым делом мы осмотрим саму бухту, увидим кекуры Три Брата. Выйдя из бухты в океан, яхта повернет на юг, к острову Ста́ричков. Здесь мы осмотрим с борта судна птичьи базары: гнездовья чаек, бакланов, топорков и ста́риков. На прибрежных рифах часто можно застать лежбища нерп, а рядом иногда проплывают косатки и даже киты.
Невдалеке от острова мы остановимся, чтобы порыбачить: каждому достанется удочка и мастер-класс. В это время на борту будут готовить обед из рыбных блюд.
Ближе к вечеру яхта пришвартуется в бухте Тихирке — небольшом, но широком заливе, в который впадает нерестовая река. Здесь, в защищенном от ветров месте, мы остановимся на ночевку.
В этот день вы познакомитесь с сивучами — самыми крупными ушастыми тюленями, их еще называют морскими львами.
Мы подойдем на яхте к их лежбищу на мысе Кукурный, а затем подберемся еще ближе на каяках и моторных лодках. Желающие могут поплавать с сивучами в гидрокостюмах и понаблюдать за тем, как неповоротливые на суше животные грациозно двигаются в воде.
Следующая остановка — в бухте Тихой. Здесь мы погуляем по пляжу с белыми округлыми камнями, дойдем до живописного одноименного озера и покатаемся на байдарках.
Вторая ночь на борту яхты.
Покидаем Тихирку и заходим в еще одну интересную бухту — Вилючинскую, она находится всего в пяти километрах от Вилючинского вулкана.
Здесь мы пересядем на каяки и моторные лодки, увидим водопады, которые срываются со скал прямо в воду, и, возможно, встретим животных: в этом районе обитают морские котики и каланы. На выходе из бухты мы высадимся на мысе Зеленом, погуляем по живописному берегу, поднимемся на вершину за панорамными видами.
Вечером прибываем в Петропавловский порт, прощаемся с командой судна и возвращаемся на автомобиле в гостиницу в Паратунке.
Городскую и познавательную часть тура мы оставили напоследок.
В этот день вы познакомитесь поближе со столицей края, погрузитесь в историю Камчатки, увидите основные достопримечательности: центральную площадь, набережную, первую улицу города, места ожесточенных сражений с англо-французским флотом 1854 года, памятники мореплавателям и защитникам Петропавловска.
В завершение сити-тура мы поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается панорама города.
Во второй половине дня вы узнаете все о вулканах в интерактивном музее «Вулканариум». Вам расскажут об их строении и видах, продемонстрируют вулканические процессы на моделях, дадут рассмотреть под микроскопом застывшую лаву и вулканические породы.
Утром после завтрака и выезда из гостиницы проводы в аэропорт.
По пути остановимся у монумента «Здесь начинается Россия» для фото на память.
Будем надеяться на новую встречу на Камчатке!
Стоимость
Проживание по программе
- трекинговая обувь (для тяжелого трекинга – высокие ботинки)
- термобелье (теплое)
- непромокаемые штаны
- ветро-влагозащитная куртка (желательно с мембраной и капюшоном)
- плащ-дождевик (по желанию)
- куртка из полартекса (флиска)
- шапка
- перчатки (лучше флисовые, но хотя бы тряпичные иметь необходимо)
- головной убор от солнца
- солнцезащитные очки
- теплые носки
- купальные принадлежности
- спальник, с температурой комфорта не выше -5 градусов, если мерзнете, то можно более теплые
- рюкзак с объемом не менее 75 литров. Используется только для перевозки вещей. Носить его не придется. Туристический чемодан не подходит!
- вкладыш в рюкзак (большой пакет, куда укладывается спальник и сухие вещи для защиты от влаги)
- крем от загара
- фонарик
- термос
- средство от комаров
- накомарник
- гамаши
- личная аптечка
Важная информация:
В программу включено восхождение на вулкан Толбачик. Оно хоть и не имеет альпинистской категории, но все равно требует физическую выносливость, а во время спусков основная нагрузка приходится на коленный сустав. Ниже представлена информация о восхождении:
Восхождение и спуск по времени занимает около 10-12 часов.
Протяженность маршрута – около 20 километров.
Набор высоты – около 1 500 метров.
Подъем на конус Горшкова: перепад высоты около 300 метров, подъем занимает около 1 часа.
Небольшой спуск в лавовые пещеры в районе конуса Звезда.
В остальные дни нет длительных переходов. Могут быть небольшие подъемы в некоторые дни, а пешая часть может составить до 1 км.
Включено в стоимость
- групповой трансфер на базе автомобилей КАМаз/Урал/ЗИЛ
- проживание в гостиничном комплексе «Лагуна» в курортном районе п. Паратунка, двухместное размещение
- проживание в г. Эссо, в гостинице «Парамушир», двухместное размещение
- проживание в глэмпинге на территории вулкана Толбачик, многоместное размещение
- проживание в гостевом домике на реке Камчатка, многоместное размещение
- проживание на катере, многоместное размещение
- завтрак в гостиницах
- завтрак на активной части маршрута в дни: 4-9, 11, 12
- обед или перекус на активной части маршрута в дни: 2-12
- ужин на активной части маршрута в дни: 3-8, 10, 11
- работа гида
- разрешение на посещение заповедных территорий
- базовое туристское снаряжение
Оплачивается отдельно
- перелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
- обеды и ужины на базах отдыха
- посещение аквацентра в гостинице СПА-Лагуна
- страховка (обязательно)
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