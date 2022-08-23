Контрасты Камчатки

Очень насыщенный маршрут, охватывающий наиболее популярные туристические объекты Камчатки без утомительных долгих переездов. Мы предлагаем совершить восхождения на активные вулканы Авачинский, Мутновский и Горелый, прогуляться по горным циркам древнего потухшего вулкана Вачкажец, сплавиться на рафтах по реке Быстрой, побывать на берегу Тихого океана и совершить морское путешествие на яхте до бухты Русской.

Вы увидите неземные пейзажи районов активного вулканизма, кратерные кислотные озера, «дымящие» фумарольные поля, бурлящие водяные и грязевые котлы, альпийские луга с цветами и ягодниками, горные озера и водопады, искупаетесь в целебных водах горячих источников, познакомитесь с морскими животными, и совершите увлекательный сплав, насладившись рыбалкой и пройдя три несложных порога. При этом Вам не придется нести на себе тяжеленные рюкзаки – восхождения к кратерам вулканов совершаются радиально.

вулканы Мутновский, Горелый, Авачинский, горный массив Вачкажец, сплав-рыбалка на реке Быстрая, морское путешествие к бухте Русской, Халактырский пляж, Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники), Малкинские горячие источники, термальный бассейн в Паратунке. Опционально - вертолетная экскурсия (потребуется дополнительный день).

По сложности: 3 ночевки в палатках; особой физической подготовки не требуется, но понадобится некоторая степень выносливости и целеустремленности для восхождений на вулканы.