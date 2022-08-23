Камчатка лайт
Облегченный активный тур для тех, кто хочет разносторонне познакомиться с Камчаткой.
Вы совершите восхождения на два не сложных активных вулкана, прогуляетесь по альпийским лугам с цветами и ягодниками, сплавитесь по реке, познакомитесь с культурой и бытом коренных народов Камчатки, побываете на берегу Тихого океана и совершите морскую прогулку на комфортабельном катере.
В программе:
- Восхождение на вулкан Мутновский;
- Восхождение на вулкан Горелый;
- Экскурсия к подножию вулкана Авачинский;
- Увлекательная этническая экскурсия;
- Дачные горячие источники (Малая долина гейзеров);
- Термальный бассейн в Паратунке;
- Сплав по реке Быстрая (Малкинская) с рыбалкой;
- Морская прогулка на катере;
- Побережье Тихого океана;
- Опционально - вертолетная экскурсия (требуется дополнительный день).
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице. В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы. Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Время возможных встреч в аэропорту указано.
Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.
Обед на катере.
После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия. Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
К вечеру переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещаемся в гостинице с бассейном с термальной водой.
Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.
Утром отправляемся на реку к месту начала сплава и начинаем сплав. Сплав не спортивный и по силам всем желающим, но четырем участникам на рафте нужно будет иногда грести веслами (можно по очереди). Всего на рафте может быть до 10 человек. Желающие могут заняться рыбалкой.
Обед на берегу реки.
После сплава заезжаем на Малкинские горячие источники, где можно искупаться. К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.
На автобусе высокой проходимости едем к подножиям Авачинского и Корякского вулканов.
Прибыв на место, отправляемся на мини-восхождение на гору Верблюд, расположенную между двух огромных вулканов. Мы увидим множество альпийских цветов и обязательно встретим евражек (беренгийских сусликов), которые любят позировать перед камерами за орешки и печенюшки.
Гора Верблюд – это тоже своего рода вулкан, образованный трещинным извержением. Восхождение на Верблюд не сложное и по времени занимает не больше часа, абсолютная высота – 1200 м. над у.м.
К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.
Фотосессия с оленями.
Обед - шурпа из оленины, чай с лепешками.
Композиционная фотосессия в национальных костюмах, выставка-продажа камчатских сувениров.
К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.
Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки». Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.
Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).
После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники). Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол. При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.Возвращаемся в турприют. Ужин, костер, гитара.
Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.
Восхождение на кромку кратера занимает обычно около 2 часов, перепад высоты - 700 метров. Нам откроется вид на фумарольные поля кратера, на ледник, нависающий с восточных стен кратера, на Активную воронку, откуда вырывается огромный столб парогазовой смеси.
На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом.
К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.
Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), то программа будет изменена.
Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие - это кратеры Голубое озеро и Активный. Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами. Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию - на дне его находится озеро ярко-голубого цвета. В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.
Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка, купание в бассейне с термальной водой.
День вылета домой. Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт. До новых встреч на Камчатке!Время возможных трансферов в аэропорт указано.
Стоимость
Проживание по программе
- Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия": рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30; рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10; рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30 (время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями). Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
- Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок: выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731; выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 1733 и 1735 (точное время трансфера сообщается гидом накануне). Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
-
в случае штормовой погоды морская экскурсия к острову Старичков будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте.
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восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;
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при отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом: День 1. Восхождение на вулкан Горелый. День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники). День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский. Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.
Включено в стоимость
- Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66);
- Двухместное размещение в гостиницах (2 ночи в Петропавловске и 4 ночи в Паратунке);
- Многоместное размещение в домике в районе вулканов Горелый и Мутновский (2 ночи);
- Морская прогулка на яхте к острову Старичков;
- Питание;
- Услуги гида-инструктора.
Оплачивается отдельно
- Ужины в городе (во время двух ночевок - в начале и в конце тура);
- Туристическая страховка;
- Спиртные напитки;
- Авиабилеты.
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