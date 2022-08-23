Летние туры на Камчатку : 12
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Треккинг в Налычевскую долину
Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...
Ближайший заезд:
c 09 июля по 21 июля
13 дней 12 ночей
от 49000 ₽
Вокруг Толбачиков + сплав в Эссо
14-ти дневный пеший тур по Камчатке с рюкзаками. Один из самых интересных походов. Восхождения на вулканы, Толбачинский дол, горячие источники, сплав.
Ближайший заезд:
c 03 июля по 16 июля
14 дней 13 ночей
от 71000 ₽
Камчатка лайт
Летний активный тур по главным красотам Камчатки. 9 дней без палаток и рюкзаков! Сплав, морская прогулка, восхождения к вулканам, этническая экскурсия и Малая долина ге...
Ближайший заезд:
c 15 июля по 23 июля
9 дней 8 ночей
от 99000 ₽
В сердце Камчатки
Активный экскурсионный тур в самое сердце Камчатки. Насыщенная 12-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в гостинице и палатках. Треккинги к вулканам и сплав.
Ближайший заезд:
c 18 июля по 29 июля
12 дней 11 ночей
от 110000 ₽
Контрасты Камчатки
Активный летний тур на Камчатку на 12 дней. Тур без рюкзаков. 3 дня сплава, восхождения на вулканы, треккинги, морская прогулка, экскурсии. Проживание в гостиницах, дом...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 14 июля
12 дней 11 ночей
от 115000 ₽
Топ 5 мест с комфортом
Тур по Камчатке без палаток по наиболее интересным и посещаемым достопримечательностям, которые, по нашему мнению, входят в топ 5 мест Камчатки. Это рыбалка, восхождени...
Ближайший заезд:
c 02 июля по 08 июля
7 дней 6 ночей
от 120000 ₽
Земля огнедышащих гор
Активный тур к самым интересным и и доступным для посещения вулканам Камчатки: Мутновский, Плоский Толбачик, Горелый, Авачинский. 13 дней. Тур без рюкзаков с проживание...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 15 июля
13 дней 12 ночей
от 129000 ₽
На Камчатку - Легко!
Недельный тур на Камчатку. Насыщенная программа. Проживание в спа-отеле Лагуна в курортном районе Паратунка. Один рассвет вы встретите в глэмпинге на Халактырском пляже...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 10 июля
8 дней 7 ночей
от 130000 ₽
Вулканы Камчатки
Тур без рюкзаков с восхождением на вулканы Плоский Толбачик, конусы Северного прорыва, Мутновский, Горелый. Возрастное ограничение 14+. Проживание в глэмпингах и гостин...
Ближайший заезд:
c 01 августа по 11 августа
11 дней 10 ночей
от 170000 ₽
Горячий край
Насыщенный и активный тур с акцентом на вулканической и лесной природе. В маршруте восхождения на два действующих вулкана, катания по нерестовой реке и морская прогулка...
Ближайший заезд:
c 11 июля по 23 июля
13 дней 12 ночей
от 205000 ₽
Легенды Севера
Полное погружение в контрастную Камчатку: Вы проведете по несколько дней в вулканической пустыне, в гостях у медведей и в Тихом океане. Путешествие по дикой природе раз...
Ближайший заезд:
c 19 июля по 01 августа
14 дней 13 ночей
от 240000 ₽
Медведи, вулканы, косатки
Все богатства Камчатского края только для Вас этом туре. Вы увидите все самое интересное в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Посмотрите, как рыбачат в Курильском о...
Ближайший заезд:
c 11 августа по 24 августа
14 дней 13 ночей
от 260000 ₽
Прошедшие Летние туры на Камчатку : 1
Ближайший заезд:
c 14 августа по 27 августа
14 дней 13 ночей
от 230000 ₽
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