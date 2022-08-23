Треккинг в Налычевскую долину

Все богатства Камчатского края только для Вас этом туре. Вы увидите все самое интересное в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Посмотрите, как рыбачат в Курильском о...

Полное погружение в контрастную Камчатку: Вы проведете по несколько дней в вулканической пустыне, в гостях у медведей и в Тихом океане. Путешествие по дикой природе раз...

Насыщенный и активный тур с акцентом на вулканической и лесной природе. В маршруте восхождения на два действующих вулкана, катания по нерестовой реке и морская прогулка...

Тур без рюкзаков с восхождением на вулканы Плоский Толбачик, конусы Северного прорыва, Мутновский, Горелый. Возрастное ограничение 14+. Проживание в глэмпингах и гостин...

Недельный тур на Камчатку. Насыщенная программа. Проживание в спа-отеле Лагуна в курортном районе Паратунка. Один рассвет вы встретите в глэмпинге на Халактырском пляже...

Активный тур к самым интересным и и доступным для посещения вулканам Камчатки: Мутновский, Плоский Толбачик, Горелый, Авачинский. 13 дней. Тур без рюкзаков с проживание...

Тур по Камчатке без палаток по наиболее интересным и посещаемым достопримечательностям, которые, по нашему мнению, входят в топ 5 мест Камчатки. Это рыбалка, восхождени...

Активный летний тур на Камчатку на 12 дней. Тур без рюкзаков. 3 дня сплава, восхождения на вулканы, треккинги, морская прогулка, экскурсии. Проживание в гостиницах, дом...

Активный экскурсионный тур в самое сердце Камчатки. Насыщенная 12-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в гостинице и палатках. Треккинги к вулканам и сплав.

Летний активный тур по главным красотам Камчатки. 9 дней без палаток и рюкзаков! Сплав, морская прогулка, восхождения к вулканам, этническая экскурсия и Малая долина ге...

14-ти дневный пеший тур по Камчатке с рюкзаками. Один из самых интересных походов. Восхождения на вулканы, Толбачинский дол, горячие источники, сплав.

Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...

✈ Летние туры на Камчатку с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы