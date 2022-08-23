Свидание с Камчаткой в июне

Обзорная экскурсия по историческому центру города.



А что у нас на Востоке? На Востоке у нас Тихий океан! Именно отсюда началось основание города, когда пакетботы «Петр» и «Павел» зашли в Авачинскую бухту.



Сегодняшний день посвящен океану и истории Петропавловска-Камчатского.



Ранний выезд (около 6:00*). Трансфер на морской причал. Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.



Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!



После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.



По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, остров Старичков - понаблюдаем за морскими птицами. Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.



В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).



В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты - краб, сашими из камбалы.



Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская. Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.



Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.



Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.



Возвращение в порт.



17:00 Обзорная экскурсия «Знакомство с Камчаткой».



Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом:Аллея Флота, Никольская сопка, центральная площадь, набережная.



Трансфер в отель.

