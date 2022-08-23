Свидание с Камчаткой в июне
- Ощутить горячее дыхание вулканов;
- Попробовать ее угощения - морские деликатесы;
- Понежиться в ее объятьях - горячих источниках;
- Увидеть ее изюминки - Долину гейзеров или Курильское озер
Особенность тура - отсутствие ночлегов в палатках и сложных восхождений.
Вас ждет:
Программа тура
Групповой трансфер в загородную курортную зону в п.Паратунка.
Размещение в отеле или на базе отдыха (заселение в номера с 14:00).
Акклиматизация, отдых.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть после перелета, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в кафе / ресторане отеля.
Вечером встреча с куратором группы: организационные моменты, обсуждение деталей тура.
Сегодня мы с вами поедем по направлению к Югу, в гости к домашним вулканам. Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие город, которые просматриваются практически из любой его точки.
Поездка на внедорожнике через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана. Целью нашего путешествия сегодня будут Дачные источники – активное гео-термальное плато.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону). Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термо проявлений - кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед - ланч-бокс, горячий чай.
На обратном пути мы остановимся неподалеку от еще одной живописной локации - 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
По возвращении нас ждут в гости радушные хозяева общины коренных народов Камчатки «Эйвет», которые приготовят для нас аутентичный ужин коренных северян и крайне интересную программу. Интерактивная развлекательная программа с участием народного ансамбля.
Этнографическая экскурсия об особенностях культуры и быта камчатских коренных народов. Фотосессия в национальных костюмах.
Кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак – победителей ежегодной международной гонки на собачьих упряжках «Берингия» (желающие могут прокатиться на летней упряжке).
Ужин с камчатским национальным колоритом и деликатесами (например, нерпичье сало, юкола и др.).
Вечером возвращение в отель.
Поездка на Дачные источники - наиболее физически-активная экскурсия из всей данной программы. Необходима удобная обувь с толстой рифленой подошвой. В течение лета могут сохраняться снежники. После дождя может быть скользко.
Треккинговые палки, при необходимости, выдаст гид.
Сегодняшний день у нас свободен, его можно использовать для полетов на вертолете.
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
1) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» (5 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам.
На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
2) Альтернативная экскурсия при нелетной погоде:
Сплав по реке с рыбалкой. Малкинские горячие источники. Гостям предоставляются 16-футовые рафты. Рафтами управляют гиды. Протяженность сплава составляет от 9 до 12 км (3-3,5 часа). Размещение на рафтах по 5-6 человек. Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами. Посещение Малкинских диких термальных источников, купание в естественных ваннах.
Подавать заявку на экскурсию необходимо заранее.
По данному туру гостям предоставляются гарантированные места на вертолетные экскурсии, согласно графику, при условии летной погоды на всех участках маршрута.
При нелетной погоде, экскурсия может быть перенесена на другой день
Завтрак.
В этот день мы направимся к подножию еще двух домашних вулканов, но теперь севернее от города.
Но сначала побываем на берегу Тихого Океана на Халактырском пляже, который раскинулся на несколько километров. Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем. Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет. На ягоднике вдоль береговой линии в августе-сентябре можно пособирать шикшу, голубику, княженику.
Горячий чай, перекус.
Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).
Хоть расстояние небольшое, но дорога непростая. Проходит она по руслу сухой речки – застывшим грязевым потокам, которые сходят весной во время таяния снега.
Обед в базовом лагере.
Огнедышащий страж города - Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке. Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара.
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты. Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.
Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу. Возле базового лагеря можно посмотреть и пофотографировать камчатских сусликов – евражек.
Вечером возвращение в отель
А что у нас на Востоке? На Востоке у нас Тихий океан! Именно отсюда началось основание города, когда пакетботы «Петр» и «Павел» зашли в Авачинскую бухту.
Сегодняшний день посвящен океану и истории Петропавловска-Камчатского.
Ранний выезд (около 6:00*). Трансфер на морской причал. Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.
По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, остров Старичков - понаблюдаем за морскими птицами. Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты - краб, сашими из камбалы.
Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская. Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.
Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.
Возвращение в порт.
17:00 Обзорная экскурсия «Знакомство с Камчаткой».
Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом:Аллея Флота, Никольская сопка, центральная площадь, набережная.
Трансфер в отель.
Выселение из номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт.
По пути - посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Стоимость
Гостиница Спутник
База отдыха Солнечная
Включено в стоимость
- Проживание в отеле / на базе отдыха в п.Паратунка (двухместное размещение, завтрак, 1-местное размещение с доплатой);
- Услуги гидов - проводников;
- Питание по программе;
- Экскурсии по программе;
- Групповые трансферы по программе;
- Групповое снаряжение и инвентарь (посуда, кемпинговая мебель и пр.);
- Медико-транспортная страховка (для активного отдыха);
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.
Оплачивается отдельно
- Авиабилеты до Камчатки и обратно;
- Питание во время нахождения в отеле (см. Программу).
- Дополнительный или индивидуальный трансфер;
- Опциональные экскурсии в свободный день;
- Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия);
- Другие дополнительные услуги;
- Личные траты, спиртные напитки.
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