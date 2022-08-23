Страна медведей и вулканов

Экскурсия на вертолете или катере

В этот день, опционально, возможно провести Вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон. Или Морскую прогулку на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан.

По окончанию экскурсии переезд на туристическом автобусе (или м\автобусе) до села Мильково (280 км, 3 – 4 часа), с остановкой для ужина в пос. «Сокочи».

Размещение в гостинице «Геолог».