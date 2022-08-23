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Страна медведей и вулканов

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Во время тура Вы посетите уникальные места на Камчатке:   

  • Озеро Двухюрточное, где будете наблюдать рыбалку бурых медведей,  белоплечих орланов, ход и нерест лосося.  Сможете порыбачить и отведать блюд из красной рыбы.
  • Вы пересечете Камчатку с Юга на Север и, перемещаясь из одной климатической зоны в другую, попадете в  Центральную Камчатку, в место расположения крупнейших вулканов Евразии, - Ключевской и Камень. 
  • Посетите район интенсивного проявления вулканизма, - Вулкан Шивелуч – самый северный из действующих, и один из наиболее активных; молодой - растущий конус, каньоны, мёртвый лес, шлаковые поля, высокая вероятность наблюдения реальных эксплозивных извержений.  
  • В гигантском горном цирке, - Панорама  вулканов – исполинов (Ключевской, Камень, Ушковский, Безымянный, Толбачик).  
  • Самобытные посёлки: Мильково, Козыревск, Ключи.
  • Несколько раз сможете искупаться в горячих природных источниках и бассейнах с термальными водами.

Программа тура

День 1
Заезд. Поездка в Паратунку

Встреча в аэропорту. Трансфер в Петропавловск-Камчатский. Размещение в гостинице . Отдых. Поездка в Паратунку, купание в бассейне с термальной водой.

День 10
Завершение программы

В 9.00 трансфер на рыбный рынок. Доставка в аэропорт к рейсу вылета.

День 2
Экскурсия на вертолете или катере

В этот день, опционально, возможно провести Вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон.  Или Морскую прогулку на катере по Авачинской бухте с выходом  в Тихий океан.

По окончанию экскурсии переезд на туристическом автобусе (или м\автобусе) до села Мильково (280 км, 3 – 4 часа), с остановкой для ужина в пос. «Сокочи».

Размещение в гостинице «Геолог».  

День 3
​Наблюдение за медведями

Ранний завтрак, и переезд в пос. Козыревск (195 км, 3 часа), и перелёт на вертолёте (40 минут) на горное озеро Двухюрточное.   Во время полёта, в ясную погоду Вы увидите панораму Ключевской группы вулканов, а так же вулканы Шивелуч, Алней и Чашаконджа.

Размещение на туристическо - оздоровительной базе «Двухюрточная», в деревянных домах, в комнатах, по 2-4 человека. Купание в целебных водах горячих источников.  

Обед в кают-компании. Отдых. Прогулка (600 метров) на берег горной речки «Двухюрточная». Наблюдение за медведями, ловящими рыбу, идущую на нерест.

День 4
Наблюдение за медведями и рунным ходом лосося

Режим дня у медведей такой: Ночью они ловят рыбу и отъедаются на зиму, а днём спят и отдыхают.  Поэтому наблюдать за ними можно будет утром и вечером.  А днём, когда лохматые рыбаки разбредаются от реки на свои дневные лёжки, Вы сможете купаться в горячих источниках, рыбачить на озере, прогуливаться вокруг базы, просто отдыхать, читать и общаться.

День 5
Перелет к вулканам

Утреннее наблюдение за медведями Отдых, и перелет вертолетом  в пос. Козыревск.  Во время перелёта вы сможете любоваться отрогами вулкана Алней. Увидите застывшие потоки лавы вулкана Чашаконджа.

Переезд (80 км, 1 час) в посёлок Ключи, который располагается рядом с подножием вулкана Ключевской (4750м - высочайший вулкан Евразии).

Размещение в частной гостинице, в номерах на 1-2 человека. Отдых. Экскурсия в музей вулканологии и прогулка по поселку Ключи и берегу реки Камчатка. (питание в кафе самостоятельно).

День 6
Автопереезд к вулканам

Однодневная поездка на автомашине повышенной проходимости «Урал - вахтовка» (45км, 1.5 часа) к подножию вулкана Шивелуч (3307м.), Прогулка (2 – 3 часа) по пемзовым и шлаковым полям,  по каньону «Крылья Гамулов» и по «Мертвому лесу», уничтоженному шлаковыми и пепловыми извержениями.

Очень часто в этом районе наблюдается извержение (выбросы пепла дыма и камней из молодого бокового жерла Шивелуча (с безопасного расстояния конечно).

Так же с этого района потрясающие виды на вулканы Ключевской группы. (На обед – ланч боксы, чай, кофе).  Вечером возвращение в гостиницу, в поселок Ключи.  (Ужин в кафе самостоятельно).

День 7
Автоэкскурсия к вулканам

Поездка на автомашине повышенной проходимости (130 км, 3.5 часа) в гигантский горный цирк, образованный чашеобразной грядой высочайших вулканов Камчатки: (Крестовский (4057м.), Ушковский (3903м.), Ключевской (4750м.),  Камень (4579м.),  Безымянный(2870м), Плоский Толбачик (3082м.) и Острый Толбачик (3672м.).

Прогулка (3-4 часа) по альпийскому высокогорью до каньона реки Студеная, глубиной 450м. С этого места открывается полная верхняя панорама всех вулканов Ключевской группы.   (На обед – ланч боксы, чай, кофе).

По окончанию, переезд к основной дороге (55 км, 1.5 - 2 часа), и далее на автобусе до села Мильково (180 км, 2.5 часа). Размещение в гостинице, комплексный ужин.

День 8
Экскурсия в этнографический музей народов долины реки Камчатки

Экскурсия в этнографический музей народов долины реки Камчатки.   Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).

Переезд в Петропавловск Камчатский (300 км, 4-5 часов), с  посещением Малкинских природных  горячих источников, с купанием в лужах – купальнях (или Начикинские горячие источники). Размещение в гостинице, отдых.

День 9
Экскурсия на выбор

В этот день возможно провести Вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров, если не удалось, из за погоды, провести в день 2 (5-6 часов).

Или выбрать:

  • Морской поход «Киты, касатки и сивучи бухты Русская» (10-12 ч).  
  • Морскую прогулку по океану и Авачинской бухте (5-6ч).
  • Любую другую однодневную экскурсию.

Стоимость

Включено в стоимость

  • 3-х раз. пит. на активной части тура (с обеда в 3й день по завтрак в 8й ).
  • услуги гида, на всей протяженности тура.
  • услуги повара.
  • базовое снаряжение (палатки, посуда и т.д.)
  • транспортные услуги (вертолёт, машина повышенной проходимости).
  • проживание в гостиницах 3*, DBL.
  • лососёвая рыбалка на озере.
  • купание в бассейнах с термальной водой.  

Оплачивается отдельно

  • Обеды и ужины при проживании в гостиницах, и при переездах. (150-300 р. в кафе), (300-600р. в ресторане)
  • Опциональные экскурсии; в Долину гейзеров, или Морская.
  • Спиртные напитки.

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