Страна медведей и вулканов
Во время тура Вы посетите уникальные места на Камчатке:
- Озеро Двухюрточное, где будете наблюдать рыбалку бурых медведей, белоплечих орланов, ход и нерест лосося. Сможете порыбачить и отведать блюд из красной рыбы.
- Вы пересечете Камчатку с Юга на Север и, перемещаясь из одной климатической зоны в другую, попадете в Центральную Камчатку, в место расположения крупнейших вулканов Евразии, - Ключевской и Камень.
- Посетите район интенсивного проявления вулканизма, - Вулкан Шивелуч – самый северный из действующих, и один из наиболее активных; молодой - растущий конус, каньоны, мёртвый лес, шлаковые поля, высокая вероятность наблюдения реальных эксплозивных извержений.
- В гигантском горном цирке, - Панорама вулканов – исполинов (Ключевской, Камень, Ушковский, Безымянный, Толбачик).
- Самобытные посёлки: Мильково, Козыревск, Ключи.
- Несколько раз сможете искупаться в горячих природных источниках и бассейнах с термальными водами.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту. Трансфер в Петропавловск-Камчатский. Размещение в гостинице . Отдых. Поездка в Паратунку, купание в бассейне с термальной водой.
В 9.00 трансфер на рыбный рынок. Доставка в аэропорт к рейсу вылета.
В этот день, опционально, возможно провести Вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон. Или Морскую прогулку на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан.
По окончанию экскурсии переезд на туристическом автобусе (или м\автобусе) до села Мильково (280 км, 3 – 4 часа), с остановкой для ужина в пос. «Сокочи».
Размещение в гостинице «Геолог».
Ранний завтрак, и переезд в пос. Козыревск (195 км, 3 часа), и перелёт на вертолёте (40 минут) на горное озеро Двухюрточное. Во время полёта, в ясную погоду Вы увидите панораму Ключевской группы вулканов, а так же вулканы Шивелуч, Алней и Чашаконджа.
Размещение на туристическо - оздоровительной базе «Двухюрточная», в деревянных домах, в комнатах, по 2-4 человека. Купание в целебных водах горячих источников.
Обед в кают-компании. Отдых. Прогулка (600 метров) на берег горной речки «Двухюрточная». Наблюдение за медведями, ловящими рыбу, идущую на нерест.
Режим дня у медведей такой: Ночью они ловят рыбу и отъедаются на зиму, а днём спят и отдыхают. Поэтому наблюдать за ними можно будет утром и вечером. А днём, когда лохматые рыбаки разбредаются от реки на свои дневные лёжки, Вы сможете купаться в горячих источниках, рыбачить на озере, прогуливаться вокруг базы, просто отдыхать, читать и общаться.
Утреннее наблюдение за медведями Отдых, и перелет вертолетом в пос. Козыревск. Во время перелёта вы сможете любоваться отрогами вулкана Алней. Увидите застывшие потоки лавы вулкана Чашаконджа.
Переезд (80 км, 1 час) в посёлок Ключи, который располагается рядом с подножием вулкана Ключевской (4750м - высочайший вулкан Евразии).
Размещение в частной гостинице, в номерах на 1-2 человека. Отдых. Экскурсия в музей вулканологии и прогулка по поселку Ключи и берегу реки Камчатка. (питание в кафе самостоятельно).
Однодневная поездка на автомашине повышенной проходимости «Урал - вахтовка» (45км, 1.5 часа) к подножию вулкана Шивелуч (3307м.), Прогулка (2 – 3 часа) по пемзовым и шлаковым полям, по каньону «Крылья Гамулов» и по «Мертвому лесу», уничтоженному шлаковыми и пепловыми извержениями.
Очень часто в этом районе наблюдается извержение (выбросы пепла дыма и камней из молодого бокового жерла Шивелуча (с безопасного расстояния конечно).
Так же с этого района потрясающие виды на вулканы Ключевской группы. (На обед – ланч боксы, чай, кофе). Вечером возвращение в гостиницу, в поселок Ключи. (Ужин в кафе самостоятельно).
Поездка на автомашине повышенной проходимости (130 км, 3.5 часа) в гигантский горный цирк, образованный чашеобразной грядой высочайших вулканов Камчатки: (Крестовский (4057м.), Ушковский (3903м.), Ключевской (4750м.), Камень (4579м.), Безымянный(2870м), Плоский Толбачик (3082м.) и Острый Толбачик (3672м.).
Прогулка (3-4 часа) по альпийскому высокогорью до каньона реки Студеная, глубиной 450м. С этого места открывается полная верхняя панорама всех вулканов Ключевской группы. (На обед – ланч боксы, чай, кофе).
По окончанию, переезд к основной дороге (55 км, 1.5 - 2 часа), и далее на автобусе до села Мильково (180 км, 2.5 часа). Размещение в гостинице, комплексный ужин.
Экскурсия в этнографический музей народов долины реки Камчатки. Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
Переезд в Петропавловск Камчатский (300 км, 4-5 часов), с посещением Малкинских природных горячих источников, с купанием в лужах – купальнях (или Начикинские горячие источники). Размещение в гостинице, отдых.
В этот день возможно провести Вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров, если не удалось, из за погоды, провести в день 2 (5-6 часов).
Или выбрать:
- Морской поход «Киты, касатки и сивучи бухты Русская» (10-12 ч).
- Морскую прогулку по океану и Авачинской бухте (5-6ч).
- Любую другую однодневную экскурсию.
Стоимость
Включено в стоимость
- 3-х раз. пит. на активной части тура (с обеда в 3й день по завтрак в 8й ).
- услуги гида, на всей протяженности тура.
- услуги повара.
- базовое снаряжение (палатки, посуда и т.д.)
- транспортные услуги (вертолёт, машина повышенной проходимости).
- проживание в гостиницах 3*, DBL.
- лососёвая рыбалка на озере.
- купание в бассейнах с термальной водой.
Оплачивается отдельно
- Обеды и ужины при проживании в гостиницах, и при переездах. (150-300 р. в кафе), (300-600р. в ресторане)
- Опциональные экскурсии; в Долину гейзеров, или Морская.
- Спиртные напитки.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)
Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 19 декабря
6 дней 5 ночей
от 95000 ₽
Камчатка лайт
Летний активный тур по главным красотам Камчатки. 9 дней без палаток и рюкзаков! Сплав, морская прогулка, восхождения к вулканам, этническая экскурсия и Малая долина ге...
Ближайший заезд:
c 15 июля по 23 июля
9 дней 8 ночей
от 99000 ₽
Топ 5 мест с комфортом
Тур по Камчатке без палаток по наиболее интересным и посещаемым достопримечательностям, которые, по нашему мнению, входят в топ 5 мест Камчатки. Это рыбалка, восхождени...
Ближайший заезд:
c 02 июля по 08 июля
7 дней 6 ночей
от 120000 ₽
Легенды Севера
Полное погружение в контрастную Камчатку: Вы проведете по несколько дней в вулканической пустыне, в гостях у медведей и в Тихом океане. Путешествие по дикой природе раз...
Ближайший заезд:
c 19 июля по 01 августа
14 дней 13 ночей
от 240000 ₽