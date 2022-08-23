По красотам Камчатки

Океан, вулканы, горячие источники, медведи и гейзеры. Увидеть все символы Камчатки можно, даже путешествуя без палаток и рюкзаков. В этом туре вас ждут несложные прогулки налегке и проживание в комфортной гостинице в самом центре города. В море вы выйдете на катере, до вулканов и источников доберетесь на авто, а к Долине гейзеров и Курильскому озеру при желании сможете долететь на вертолете.