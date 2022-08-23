По красотам Камчатки
Океан, вулканы, горячие источники, медведи и гейзеры. Увидеть все символы Камчатки можно, даже путешествуя без палаток и рюкзаков. В этом туре вас ждут несложные прогулки налегке и проживание в комфортной гостинице в самом центре города. В море вы выйдете на катере, до вулканов и источников доберетесь на авто, а к Долине гейзеров и Курильскому озеру при желании сможете долететь на вертолете.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту г. Елизово. Траснсфер в гостиницу, размещение. Отдых, акклиматизация. Встреча с представителем компании, обсуждение деталей тура. Ночлег в гостинице.
Завтрак. Факультативные экскурсии по желанию: 1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание). 2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках. 3) Другие экскурсии по желанию. Ночлег в гостинице.
Завтрак. Выезд на автомобиле повышенной проходимости к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа). Прогулка к горной экструзии «Верблюд». Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала. Обед. Вечером возвращение в гостиницу. Ночлег в гостинице.
Завтрак. Трансфер на морской причал. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан (5-6 часов). Увлекательная морская рыбалка, уха, дегустация свежевыловленных даров моря.Возвращение в порт. Переезд на Халактырский пляж. прогулка. Отдых. Возвращение в гостиницу. Ночлег в гостинице.
Завтрак. Поездка на автомобиле повышенной проходимости на Дачные источники через плато вулканов Горелый, Вилючинский к подножию вулкана Мутновский. На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений - кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй. Дачные источники называют Малой Долиной гейзеров. В пути ланч-бокс. Вечером возвращение в гостиницу. Ночлег в гостинице.
Завтрак. Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки, развлекательная программа с участием народного ансамбля, кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак.Наблюдение за нерестом лосося. Обед с камчатским народным колоритом и деликатесами. Обзорная экскурсия по городу: Центральная площадь, набережная, смотровая площадка, исторический центр города, музей (по возможности). Возвращение в гостиницу. Ночлег в гостинице.
Завтрак. Поездка к вулкану Вачкажец. По пути Вы можете любоваться богатым цветением камчатский растений, в т.ч. и краснокнижных. А на обратном пути перед Вами откроется живописный вид первозданной природы. Впечатления от поездки усиливает экстремальное прохождение машины по бездорожью, грязи, через бурелом, часто с использованием лебедки. В пути ланч-бокс. Вечером возвращение в гостиницу. По пути следования посещение термальных ванн Зеленовские озерки Ночлег в гостинице.
Завтрак. Посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов. Трансфер в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице г. Петропавловска-Камчатского и/или в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак);
- услуги гидов - проводников;
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- трансферы по программе;
- прокат группового снаряжения и инвентаря;
- медико-транспортная страховка (для активного отдыха);
- необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.
Оплачивается отдельно
- авиабилеты до Камчатки и обратно;
- питание во время нахождения в гостинице (питание в день прилета, ужины во все дни).
- факультативные экскурсии в свободный день;
- дополнительное проживание в гостинице (до и после путешествия);
- другие дополнительные услуги;
- личные траты, спиртные напитки.
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