Неделя на Камчатке
Уровень сложности: Тур рассчитан на людей с обычной физической подготовкой.
Данная программа предназначена для тех туристов, кто хочет открыть для себя красоты Камчатки, побывать во всех местах must see, но при этом обойтись без долгих пеших переходов, ночевок в палатках и других тягот походов. В течение всего тура предусмотрено размещение в гостинице или на базе отдыха, откуда будут совершаться выезды на самые популярные однодневные программы: сплавы, восхождения на вулканы, морские прогулки и др. Этот тур - великолепная возможность получить массу впечатлений и зарядиться положительными эмоциями на весь год.
Вас ждет:
Программа тура
Начало программы.
Прибытие в аэропорт гор. Елизово. Встреча с представителем компании, получение багажа. Трансфер в Петропавловск-Камчатский. По пути остановка у памятника «Здесь начинается Россия» для фотосъемки. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Во время экскурсии Вы познакомитесь с памятными героическими страницами истории Петропавловска: обороной 1854 года от англо-французской эскадры в годы Крымской войны, освободительным движением в годы гражданской войны, подвигом воинов - камчатцев, освободивших Курильские острова от владычества империалистической Японии в 1945 году. Посетите исторические памятники, установленные в честь первооткрывателей Камчатки, ее защитников, героев Великой Отечественной войны, а также сможете полюбоваться изумительной панорамой со смотровой площадки на Никольской сопке. Трансфер в гостиницу, размещение. Встреча в холле гостиницы с гидом для обсуждения деталей программы.
Завтрак в гостинице, Трансфер на морской причал. Выход на катере, следование к бухте Русской мимо скал «Три брата», «Чёртов палец», полуострова Завойко и т.д. Наблюдение за морскими млекопитающими и птичьими базарами по ходу движения катера. Остановка в б. Тихая, рыбалка. Переход м. Опасный рыбалка. Прибытие в бухту Русскую. Глубоко впавшая в сушу, узкая с лазурной гладью, с крутыми обрывистыми к воде склонами сопок, бухта Русская, вплоть до 1952 года носила ительменское название «Ахомтен». Сейчас эта бухта по праву является одним из живописнейших мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского. При отсутствии сильной боковой волны – высадка на берег, купание в озере (по желанию). Обед на борту: уха из пород лососевых рыб, жареная рыба, дегустация мяса краба и др. Окончание прогулки, трансфер в гостиницу.
Сбор группы у гостиницы. Выезд на транспорте повышенной проходимости к подножию Авачинского вулкана. Прибытие, прогулка по окрестностям. Прогулка к горе Верблюд. Подъем на гору. Памятник природы «Верблюд», расположенный на перевале между вулканами Авачинский и Корякский, представляет собой небольшой скальный массив с двумя острыми вершинами. Гора Верблюд образовалась после извержения Авачинского и Корякского вулканов. В результате движения земной коры из огромной трещины, в период активности вулканов, вытекала лава, которая позже и образовала гору.
Перекус. Возвращение к транспорту, переезд на Халактырский пляж. Прогулка по пляжу с черным пескам, тундре. Здесь открываются чудесные виды на домашнюю группу вулканов, океан и близлежащие скалы. Трансфер в гостиницу. ВНИМАНИЕ: При наличии 4 и более желающих подняться на Авачинский вулкан, возможно разделение группы на две части: желающие подниматься выезжают из гостиницы раньше, поднимаются на вулкан, после возвращаются в город. Остальные путешествуют согласно программе.
Сбор группы у гостиницы. Выезд на транспорте повышенной проходимости до с. Малка. Подготовка снаряжения к сплаву, инструктаж по технике безопасности, чаепитие. Сплав по реке с остановками на рыбалку. (Рыболовные снасти предоставляются компанией) По пути следования открываются изумительные пейзажи, именно здесь берет свое начало Срединный хребет. Туристы имеют великолепную возможность полюбоваться камчатским высокотравьем, причудливыми скалистыми берегами, небольшими полянками ириса и стройными березами. По пути можно набрать грибов и ягод, понаблюдать за чайками и дикими утками, а если посчастливится, то увидеть медведя. Остановка на берегу. Обед. Продолжение сплава. По завершении сплава переезд на Малкинские горячие источники, купание. Возвращение в гостиницу.
Сбор группы у гостиницы. Выезд из г. Петропавловска - Камчатского на автотранспорте повышенной проходимости к подножию вулкана Горелого (110 км – 4 часа). В пути предусмотрены остановки на фото – видеосъемку. Прибытие к кальдере вулкана. Чаепитие. Инструктаж по технике безопасности. Вулкан представляет собой хребтообразный массив слившихся друг с другом конусов, поднимающихся из эллипсовидной кальдеры, размером 9=14 км., различной сохранности, величины и формы. Совершенно уникальной является коллекция разнообразных кратеров (11) на его вершинной части. На востоке расположен самый большой и красивый кратер «Голубое озеро», диаметром 500 м и глубиной 200 м., заполненный необычайным по красоте озером. Пешеходная экскурсия к кратерам вулкана 12 км. Подъем и спуск занимает (5-6 ч.) Перекус на вершине вулкана. Возвращение в лагерь. Ланч. Сбор группы, выезд в гостиницу. Возвращение в гостиницу, отдых.
В этот день за дополнительную плату можно заказать вертолетные экскурсии в Долину гейзеров или на Курильское озеро (наблюдение медведей), либо любую другую экскурсию, не включенную в программу тура.
Выезд из номеров гостиницы до 12:00 Трансфер в аэропорт с заездом по пути следования на рыбный рынок.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице в Петропавловске-Камчатском, DBL, BB;
- трансферы по программе;
- экскурсии по программе;
- услуги персонала (гиды, координаторы, водители, повара);
- страховка на несчастный случай.
Оплачивается отдельно
- перелет до Камчатки и обратно;
- спиртные напитки;
- дополнительные услуги.
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