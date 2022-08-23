Неделя на Камчатке

Экскурсия к подножию Авачинского вулкана и Океан

Сбор группы у гостиницы. Выезд на транспорте повышенной проходимости к подножию Авачинского вулкана. Прибытие, прогулка по окрестностям. Прогулка к горе Верблюд. Подъем на гору. Памятник природы «Верблюд», расположенный на перевале между вулканами Авачинский и Корякский, представляет собой небольшой скальный массив с двумя острыми вершинами. Гора Верблюд образовалась после извержения Авачинского и Корякского вулканов. В результате движения земной коры из огромной трещины, в период активности вулканов, вытекала лава, которая позже и образовала гору.

Перекус. Возвращение к транспорту, переезд на Халактырский пляж. Прогулка по пляжу с черным пескам, тундре. Здесь открываются чудесные виды на домашнюю группу вулканов, океан и близлежащие скалы. Трансфер в гостиницу. ВНИМАНИЕ: При наличии 4 и более желающих подняться на Авачинский вулкан, возможно разделение группы на две части: желающие подниматься выезжают из гостиницы раньше, поднимаются на вулкан, после возвращаются в город. Остальные путешествуют согласно программе.