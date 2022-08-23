Майские выходные на Камчатке.

Завтрак.



В этот день мы направимся к подножию еще двух домашних вулканов, но теперь севернее от города.



Выезд на внедорожнике к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 2 часа).



Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.

Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.



Подъем на внедорожнике по Лавовой пади на высоту до 2200 м.



Горячий обед в базовом лагере.



Авачинский вулкан – отличное место для фрирайда на горных лыжах или сноуборде. Снег здесь лежит до конца июня.



Возвращение в отель.



Для аренды горнолыжного снаряжения необходимо обратиться к гиду заранее.