Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Майские выходные на Камчатке

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Майские выходные на Камчатке.

Когда по всей стране уже зацветают деревья, Камчатка только-только начинает просыпаться после зимы. На вулканах по-прежнему лежит снег, его так много, что можно кататься на горных лыжах вплоть до июня. Днем отправиться на увлекательные экскурсии, а вечером отдыхать в горячих термах.

Тур проводится на теплом комфортном внедорожнике на шинах низкого давления – ведь это лучшее решение в холодное время года!

Программа тура

День 1
Прибытие на Камчатку.
Встреча в аэропорту г. Елизово.

Групповой трансфер в загородную курортную зону в п.Паратунка.

По пути посещение монумента «Здесь начинается Россия».

Размещение в SPA-отеле (заселение в номера с 14:00).

Акклиматизация, отдых.

Сегодня у нас будет возможность отдохнуть после перелета, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в кафе / ресторане отеля.

Вечером встреча с гидом: организационные моменты, обсуждение деталей тура.
День 2
Интерактивная экскурсия в корякское этно-стойбище «Эйвет», катание на собачьих упряжках.Обзорная экскурсия по городу – «Знакомство с Камчаткой».
Завтрак.

11:00 Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Эйвет».
Кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак самого титулованного участника камчатской гонки «Берингия» Андрея Притчина.

В питомнике гости узнают: кто такой каюр? Как запрягать упряжку в нарту? Какую задачу выполняет каждая собака упряжки? А также познакомятся с собаками, неоднократно прошедшими берингийскую трассу, им подробно расскажут о традиционных корякских формах воспитания ездовых собаках, изготовления нарт.

Этнографическая экскурсия об особенностях культуры и быта камчатских коренных народов в лесном домике «Пристанище каюра».

Катание на упряжке (35-45 мин.)

Обед с камчатским национальным колоритом и деликатесами (например, нерпичье сало, юкола и др.).

Фотосессия в национальных костюмах.

Обзорная экскурсия по городу - «Знакомство с Камчаткой». Центральная площадь, набережная, смотровая площадка. Посещение выставки камчатских производителей – где можно продегустировать и приобрести рыбу, икру, прочие деликатесы и продукты местного производства.

Трансфер в отель.
День 3
Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад Спокойный.
Завтрак. 

Сегодня мы с вами поедем по направлению к Югу, в гости к домашним вулканам. Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие город, которые просматриваются практически из любой его точки.

Поездка на внедорожнике через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана. Целью нашего путешествия сегодня будут Дачные источники – активное гео-термальное плато.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону). Уникальное место, где посреди белоснежной пустыни в разгар зимы, вы ступите на горячую землю, усыпанную более чем 100 различными термо проявлениями - кипящими котлами, горячих источников, крупными и мелкими парогазовыми струями, из которых с рёвом вырывается раскалённый пар. Все шипит, свистит, клокочет.

Дачные источники получили второе неофициальное название – «Малая Долина Гейзеров», однако истинных гейзеров здесь нет, лишь парогазовые выходы, где горячий газ нагревает до кипения водяные и грязевые лужицы, находящиеся на поверхности.

Обед - ланч-бокс, горячий чай.

На обратном пути мы остановимся неподалеку от еще одной живописной локации - 16-метрового водопада на ручье Спокойный.

Вечером возвращение в отель.
День 4
«Три Брата» – визитная карточка Авачинской бухты. Интерактивный музей «Вулканариум».
Завтрак.

Поездка на внедорожнике через город Петропавловск-Камчатский, вдоль живописных бухт Авачинской губы – Малая, Средняя и Большая Лагерные. Цель поездки – обзорная точка на высоком берегу почти у самого входа в Авачинскую бухту, откуда открывается вид на стражей гавани – скалы «Три Брата» и панорама на океан и саму бухту.

По возможности (в зависимости от состояния дороги), посещение видовой площадки на мысе Маячном, на котором стоит старейший маяк города – «Петропавловский».

Горячий обед, чай.

Посещение единственного в России музея вулканов – «Вулканариум».

Здесь вы можете получить все ответы на свои вопросы о вулканах, потрогать настоящую застывшую лаву с разных уголков Камчатки, «раскурить» фумаролу, примагнитить черный песок с камчатского пляжа, а также выпить кофе и отдохнуть в уютном кафе.

Трансфер в отель.
День 5
Морская прогулка."Черный пляж".
Завтрак.

Сегодняшний день будет посвящен Тихому океану! Трансфер на морской причал. Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к острову Старичков (5-6 часов).

Маршрут морского путешествия пролегает мимо бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, камней «Три брата», скал у мыса Средний.
Цель маршрута - уникальный остров Стáричков, получивший свое название благодаря птицам стáрикам.

Остров Стáричков объявлен памятником природы для сохранения птичьих базаров и создания условий для спокойного гнездования и размножения птиц.

Увлекательная морская рыбалка.

Обед - уха, дегустация свежих даров моря.

Возвращение в порт.

Поездка на берег Тихого Океана. Прогулка по "черному пляжу" (Халактырский пляж).

Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.

Трансфер в отель.
День 6
Джип-тур к Авачинскому вулкану. Фрирайд на склоне вулкана – по желанию
Завтрак.

В этот день мы направимся к подножию еще двух домашних вулканов, но теперь севернее от города.

Выезд на внедорожнике к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 2 часа).

Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.

Подъем на внедорожнике по Лавовой пади на высоту до 2200 м.

Горячий обед в базовом лагере.

Авачинский вулкан – отличное место для фрирайда на горных лыжах или сноуборде. Снег здесь лежит до конца июня.

Возвращение в отель.

Для аренды горнолыжного снаряжения необходимо обратиться к гиду заранее.
День 7
Вылет.
День 7. Вылет.

Завтрак. Выселение из отеля до 12:00.

Трансфер в аэропорт. По пути - посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Двухместное размещение
129 500 ₽
Одноместное размещение
153 500 ₽

Включено в стоимость

  • Услуги гидов - проводников;
  • Питание по программе;
  • Экскурсии по программе;
  • Групповые трансферы по программе;
  • Групповое снаряжение и инвентарь (посуда, кемпинговая мебель и пр.);
  • Медико-транспортная страховка (для активного отдыха);
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.

Оплачивается отдельно

  • Авиабилеты до Камчатки и обратно;
  • Питание во время нахождения в отеле (см. Программу).
  • Дополнительный или индивидуальный трансфер;
  • Опциональные экскурсии в свободный день;
  • Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия);
  • Другие дополнительные услуги;
  • Личные траты, спиртные напитки.

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Камчатка 2022 г.2023 г.

Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)

Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 19 декабря

6 дней 5 ночей

от 95000 ₽

Камчатка 2023 г.

Камчатка лайт

Летний активный тур по главным красотам Камчатки. 9 дней без палаток и рюкзаков! Сплав, морская прогулка, восхождения к вулканам, этническая экскурсия и Малая долина ге...

Ближайший заезд:

c 15 июля по 23 июля

9 дней 8 ночей

от 99000 ₽

Камчатка 2023 г.

Топ 5 мест с комфортом

Тур по Камчатке без палаток по наиболее интересным и посещаемым достопримечательностям, которые, по нашему мнению, входят в топ 5 мест Камчатки. Это рыбалка, восхождени...

Ближайший заезд:

c 02 июля по 08 июля

7 дней 6 ночей

от 120000 ₽

Камчатка 2023 г.

Легенды Севера

Полное погружение в контрастную Камчатку: Вы проведете по несколько дней в вулканической пустыне, в гостях у медведей и в Тихом океане. Путешествие по дикой природе раз...

Ближайший заезд:

c 19 июля по 01 августа

14 дней 13 ночей

от 240000 ₽