Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке.
Когда по всей стране уже зацветают деревья, Камчатка только-только начинает просыпаться после зимы. На вулканах по-прежнему лежит снег, его так много, что можно кататься на горных лыжах вплоть до июня. Днем отправиться на увлекательные экскурсии, а вечером отдыхать в горячих термах.
Тур проводится на теплом комфортном внедорожнике на шинах низкого давления – ведь это лучшее решение в холодное время года!
Вас ждет:
Программа тура
Групповой трансфер в загородную курортную зону в п.Паратунка.
По пути посещение монумента «Здесь начинается Россия».
Размещение в SPA-отеле (заселение в номера с 14:00).
Акклиматизация, отдых.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть после перелета, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в кафе / ресторане отеля.
Вечером встреча с гидом: организационные моменты, обсуждение деталей тура.
11:00 Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Эйвет».
Кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак самого титулованного участника камчатской гонки «Берингия» Андрея Притчина.
В питомнике гости узнают: кто такой каюр? Как запрягать упряжку в нарту? Какую задачу выполняет каждая собака упряжки? А также познакомятся с собаками, неоднократно прошедшими берингийскую трассу, им подробно расскажут о традиционных корякских формах воспитания ездовых собаках, изготовления нарт.
Этнографическая экскурсия об особенностях культуры и быта камчатских коренных народов в лесном домике «Пристанище каюра».
Катание на упряжке (35-45 мин.)
Обед с камчатским национальным колоритом и деликатесами (например, нерпичье сало, юкола и др.).
Фотосессия в национальных костюмах.
Обзорная экскурсия по городу - «Знакомство с Камчаткой». Центральная площадь, набережная, смотровая площадка. Посещение выставки камчатских производителей – где можно продегустировать и приобрести рыбу, икру, прочие деликатесы и продукты местного производства.
Трансфер в отель.
Сегодня мы с вами поедем по направлению к Югу, в гости к домашним вулканам. Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие город, которые просматриваются практически из любой его точки.
Поездка на внедорожнике через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана. Целью нашего путешествия сегодня будут Дачные источники – активное гео-термальное плато.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону). Уникальное место, где посреди белоснежной пустыни в разгар зимы, вы ступите на горячую землю, усыпанную более чем 100 различными термо проявлениями - кипящими котлами, горячих источников, крупными и мелкими парогазовыми струями, из которых с рёвом вырывается раскалённый пар. Все шипит, свистит, клокочет.
Дачные источники получили второе неофициальное название – «Малая Долина Гейзеров», однако истинных гейзеров здесь нет, лишь парогазовые выходы, где горячий газ нагревает до кипения водяные и грязевые лужицы, находящиеся на поверхности.
Обед - ланч-бокс, горячий чай.
На обратном пути мы остановимся неподалеку от еще одной живописной локации - 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Вечером возвращение в отель.
Поездка на внедорожнике через город Петропавловск-Камчатский, вдоль живописных бухт Авачинской губы – Малая, Средняя и Большая Лагерные. Цель поездки – обзорная точка на высоком берегу почти у самого входа в Авачинскую бухту, откуда открывается вид на стражей гавани – скалы «Три Брата» и панорама на океан и саму бухту.
По возможности (в зависимости от состояния дороги), посещение видовой площадки на мысе Маячном, на котором стоит старейший маяк города – «Петропавловский».
Горячий обед, чай.
Посещение единственного в России музея вулканов – «Вулканариум».
Здесь вы можете получить все ответы на свои вопросы о вулканах, потрогать настоящую застывшую лаву с разных уголков Камчатки, «раскурить» фумаролу, примагнитить черный песок с камчатского пляжа, а также выпить кофе и отдохнуть в уютном кафе.
Трансфер в отель.
Сегодняшний день будет посвящен Тихому океану! Трансфер на морской причал. Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к острову Старичков (5-6 часов).
Маршрут морского путешествия пролегает мимо бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, камней «Три брата», скал у мыса Средний.
Цель маршрута - уникальный остров Стáричков, получивший свое название благодаря птицам стáрикам.
Остров Стáричков объявлен памятником природы для сохранения птичьих базаров и создания условий для спокойного гнездования и размножения птиц.
Увлекательная морская рыбалка.
Обед - уха, дегустация свежих даров моря.
Возвращение в порт.
Поездка на берег Тихого Океана. Прогулка по "черному пляжу" (Халактырский пляж).
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.
Трансфер в отель.
В этот день мы направимся к подножию еще двух домашних вулканов, но теперь севернее от города.
Выезд на внедорожнике к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 2 часа).
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Подъем на внедорожнике по Лавовой пади на высоту до 2200 м.
Горячий обед в базовом лагере.
Авачинский вулкан – отличное место для фрирайда на горных лыжах или сноуборде. Снег здесь лежит до конца июня.
Возвращение в отель.
Для аренды горнолыжного снаряжения необходимо обратиться к гиду заранее.
Завтрак. Выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт. По пути - посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Стоимость
Проживание по программе
Включено в стоимость
- Услуги гидов - проводников;
- Питание по программе;
- Экскурсии по программе;
- Групповые трансферы по программе;
- Групповое снаряжение и инвентарь (посуда, кемпинговая мебель и пр.);
- Медико-транспортная страховка (для активного отдыха);
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.
Оплачивается отдельно
- Авиабилеты до Камчатки и обратно;
- Питание во время нахождения в отеле (см. Программу).
- Дополнительный или индивидуальный трансфер;
- Опциональные экскурсии в свободный день;
- Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия);
- Другие дополнительные услуги;
- Личные траты, спиртные напитки.
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