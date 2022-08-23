Без палаток на Камчатку : 4
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Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)
Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 19 декабря
6 дней 5 ночей
от 95000 ₽
Камчатка лайт
Летний активный тур по главным красотам Камчатки. 9 дней без палаток и рюкзаков! Сплав, морская прогулка, восхождения к вулканам, этническая экскурсия и Малая долина ге...
Ближайший заезд:
c 15 июля по 23 июля
9 дней 8 ночей
от 99000 ₽
Топ 5 мест с комфортом
Тур по Камчатке без палаток по наиболее интересным и посещаемым достопримечательностям, которые, по нашему мнению, входят в топ 5 мест Камчатки. Это рыбалка, восхождени...
Ближайший заезд:
c 02 июля по 08 июля
7 дней 6 ночей
от 120000 ₽
Легенды Севера
Полное погружение в контрастную Камчатку: Вы проведете по несколько дней в вулканической пустыне, в гостях у медведей и в Тихом океане. Путешествие по дикой природе раз...
Ближайший заезд:
c 19 июля по 01 августа
14 дней 13 ночей
от 240000 ₽
Прошедшие Без палаток на Камчатку : 3
Неделя на Камчатке
Данная программа предназначена для тех туристов, кто хочет открыть для себя красоты Камчатки, побывать во всех местах must see, но при этом обойтись без долгих пеших ...
Ближайший заезд:
c 31 августа по 06 сентября
7 дней 6 ночей
от 75400 ₽
По красотам Камчатки
Вы будете жить в гостинице и ежедневно совершать радиальные выезды в живописные места недалеко от города. Вы удивитесь, но даже на расстоянии 50 км от столицы есть дост...
Ближайший заезд:
c 31 августа по 07 сентября
8 дней 7 ночей
от 85500 ₽
Страна медведей и вулканов
Вы пересечете Камчатку с Юга на Север и, перемещаясь из одной климатической зоны в другую, попадете в Центральную Камчатку, в место расположения крупнейших вулканов Ев...
Ближайший заезд:
c 23 июля по 01 августа
10 дней 9 ночей
от 169000 ₽
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