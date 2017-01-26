Сотрудничество с турагентствами

1. Подписать агентский договор

2. Отправить сканы договора на e-mail info @alem-tour.ru и оригинал в 2 экземплярах по адресу пр.Первомайский, д,8, г.Петрозаводск, Республика Карелия, 185001, ООО "АЛЕМ-ТУР"

3. Комиссия от 7-17%

4. Пример отчета турагента (Excel) о продаже услуг по туробслуживанию и сумме вознаграждения

Так же мы сотрудничаем с водителями, собственниками мест размещения и другими представителями туриндустрии.

По любым вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону 8(8142)59-95-93, пишите на info @alem-tour.ru или в соцсети

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