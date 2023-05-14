ИНФОРМИРУЕМ ВАС ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИЛАХ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ С 15.07.2021 г.
С 15 июля 2021 года размещение гостей, прибывших на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации (достигших возраста 18 лет) осуществляется только при наличии у них одного из следующих документов:
- справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за три дня (72 часа) до заселения
- документа, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции
- документа, подтверждающего перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией (если со дня выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев до дня размещения)
Постояльцы возрастом от 14-18 лет предоставляют один из следующих документов:
- справку об отрицательном ПЦР-тесте, полученную не ранее чем за три дня (72 часа) до заселения
- документ, подтверждающий перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией (если со дня выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев до дня размещения)
Если поездка предусматривает проживание в нескольких объектах размещения на территории Республики Карелия: документы необходимо предъявить только при первом заселении. При последующих заселениях предъявляются документы, подтверждающие предыдущее проживание в объектах размещения, туристическая путевка.
Обратите внимание!
- Для детей возрастом до 14 лет предоставление вышеуказанных документов не требуется
- Данное Распоряжение касается только туристов, заселяющихся в объекты коллективного размещения - хостелы, турбазы, отели, гостиницы и т.д.
- Жителям Республики Карелия предоставление вышеуказанных документов не требуется
Основание: Распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года №127 с учетом изменений от 10.09.2021 года.