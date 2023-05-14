ИНФОРМИРУЕМ ВАС ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИЛАХ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ С 15.07.2021 г.

С 15 июля 2021 года размещение гостей, прибывших на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации (достигших возраста 18 лет) осуществляется только при наличии у них одного из следующих документов:

справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за три дня (72 часа) до заселения

документа, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции

документа, подтверждающего перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией (если со дня выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев до дня размещения)

Постояльцы возрастом от 14-18 лет предоставляют один из следующих документов:

справку об отрицательном ПЦР-тесте, полученную не ранее чем за три дня (72 часа) до заселения

документ, подтверждающий перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией (если со дня выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев до дня размещения)

Если поездка предусматривает проживание в нескольких объектах размещения на территории Республики Карелия: документы необходимо предъявить только при первом заселении. При последующих заселениях предъявляются документы, подтверждающие предыдущее проживание в объектах размещения, туристическая путевка.

Обратите внимание!

Для детей возрастом до 14 лет предоставление вышеуказанных документов не требуется

Данное Распоряжение касается только туристов, заселяющихся в объекты коллективного размещения - хостелы, турбазы, отели, гостиницы и т.д.

Жителям Республики Карелия предоставление вышеуказанных документов не требуется

Основание: Распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года №127 с учетом изменений от 10.09.2021 года.