Официальный сайт государственной Программы субсидирования поездок: мирпутешествий.рф

Государственная программа субсидирования туристических поездок по российским территориям была разработана Федеральным агентством туризма и действовует с 2020 г. для всех желающих получить кешбэк за туры по России.

Что такое программа туристического кешбэка?

Эта программа была создана для поддержки граждан и туроператоров в период пандемии Covid19 и чтобы популяризовать отдых в России, стимулировать внутренний туризм, поскольку многие жители страны предпочитают родным просторам экзотические страны. На проведение акции в 2022 г. заложено 5 млрд руб.

Механизм и условия получения кешбэка за российский туризм в 2020–2022 гг. были следующими:

Минимальная продолжительность поездки составляла 2 ночи, что очень удобно и выгодно при покупке тура выходного дня. Не вводились ограничения на минимальную стоимость путешествия, т.е. компенсировались и дорогие, и дешевые туры, хотя возврат денежных средств не превышал 20 тыс. руб. Получить кешбэк можно было, отправившись в любое место, находящееся в РФ; для заграничных поездок программа не действовала. Компенсация полагалась и самостоятельно путешествующим, оплатившим отдых в санатории, доме отдыха или в отеле, и клиентам турагентств, приобретшим пакетный тур с включенными в него перелетом/проездом, проживанием, питанием и трансфером. Однако для этого подходили отели и туры, которые участвовали в программе, а это были далеко не все. Кешбэк перечислялся лишь на карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности, причем и путешествие, и другие услуги, с ним связанные, должны были оплачиваться только с нее. Требовалось внести полную стоимость тура; ни предоплата, ни расчет наличными права на компенсацию не давали.

Для участия в новом этапе акции не обязательно обзаводиться новой картой, будет достаточно однажды оформленной. И кешбэк будет начисляться за каждое путешествие, совершенное в период действия программы.

Условия нового этапа программы кешбэка за туры по России

Кто может быть участником?

Участвовать в программе может любой туроператор, отель, санаторий или дом отдыха, расположенный на территории РФ, а также каждый россиянин, согласный с условиями акции и их соблюдающий.

Размер компенсации

За приобретение путевки с полной ее оплатой клиенту вернутся 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб. По зарегистрированной в программе лояльности карте «Мир» во время проведения акции можно купить несколько туров и получить компенсацию за каждый. Положенная часть средств возвращается на карту через 5 дней, хотя иногда случаются задержки.

Где можно будет посмотреть доступные туры?

Предложения туроператоров можно будет найти на сайте «Мир путешествий РФ» в день запуска программы. Там будут опубликованы ссылки на сайты предлагающих акционные туры участников-операторов и отелей.

Перейдя по нужному адресу, клиент сможет оплатить путевку или проживание и ожидать кешбэка.

Предложения агрегаторов, участвующих в акции, будут отмечены значком «мир» либо «кешбэк».

Какие туроператоры будут участвовать в акции?

В программе могут участвовать:

турагентства, вошедшие в ЕФРТ – Единый Федеральный реестр туроператоров;

гостиницы, отели, прошедшие классификацию, то есть после проверки специальной комиссии получили статус многозвездности или статус без звезд;

некоторые круизные фирмы, такие как «Созвездие» и «Волга-плес»;

около 49 агрегаторов, к которым относятся Travelata.ru, «Яндекс-путешествия» и др.

Все эти компании предоставляют самые выгодные возможности для отдыха.

Как получить кешбэк за туризм по России?

Алгоритм возврата части средств за отдых в России таков:

Оформить карту «Мир» у одного из банков-партнеров программы. Но если карта уже есть, то использовать ее. На главной странице сайта «Мир путешествий РФ» найти форму регистрации в программе лояльности системы платежей «Мир», заполнить ее и пройти процедуру регистрации карты. Найти подходящий тур на портале «Мир путешествий РФ». Перейдя на сайт туроператора, санатория, отеля или агрегатора, оплатить поездку и/или проживание зарегистрированной картой. Дождаться перечисления кешбэка в течение 5 суток.

Все условия программы можно прочитать на вышеназванном сайте.

Регистрация карты «Мир»

Карта регистрируется в программе лояльности платежной системы путем заполнения формы на портале «Мир путешествий» или на официальном сайте Privetmir.

Для этого необходимо заполнить специальную форму , где указываются:

номер телефона;

номер карты «Мир».

После введения данных на указанный номер приходит код подтверждения, после чего появляется форма завершения регистрации, состоящая из полей:

Ф.И.О.;

адрес электронной почты;

пароль (повторяется дважды);

дата рождения;

пол.

После отправки этой информации процесс регистрации считается завершенным, и пользователю предлагают оплатить тур для получения кешбэка.

Заполняем все необходимые поля для регистрации.

Выбор тура и отеля

Для выбора тура или места проживания: отеля, санатория, дома отдыха, есть 2 способа:

В случае если нужен туроператор или отель, которые когда-то произвели впечатление и чьими услугами хотелось бы вновь воспользоваться, можно отыскать их в списке на портале «Мир путешествий», где тот появится ближе к дате начала акции. Подобрать тур среди готовых предложений на том же сайте. Это позволит сравнить цены и отдать предпочтение наиболее подходящему варианту.

Выбирая нужный тур, для поиска следует использовать фильтры. Например, чтобы найти отель по заданным параметрам, надо указать стоимость, количество звезд и т.п. Определившись с выбором, нужно нажать «Перейти» и оплатить путешествие на сайте, предоставляющей услуги организации.

Важные нюансы

Вносить плату за поездку следует одним платежом, однако, если в путешествие отправляются несколько человек, не являющиеся членами одной семьи, можно попросить туроператора провести несколько транзакций, чтобы кешбэк получил каждый из участников.

Еще одно условие получения кешбэка – сотрудничество только с российскими агрегаторами, бронирование тура на иностранных сайтах запрещено.

Компенсация не полагается за проживание в частном секторе и за топливо в случае перемещения на собственном автомобиле.

Что делать, если кешбэк так и не поступил?

Если в течение 5 дней после оплаты тура кешбэк не был перечислен, необходимо обратиться в службу поддержки программы лояльности для владельцев карт «Мир», использовав адрес почты: info(@)nspk.ru или позвонив по номеру: 8 (800)100-5464.

Что будет с кэшбэком, если отказаться от поездки?

Если, уже купив тур, отказаться от него, туроператор имеет право на возмещение понесенных им расходов, а полученный кешбэк автоматически будет списан с карты.