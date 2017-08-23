У нас вы можете оплатить счет без комиссии следующими способами
Банковской картой Visa, MasterCard, Мир
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Оплата заказа банковской картой».
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих платежных систем:
Через салоны сотовой связи Евросеть, Связной.
Мы вышлем вам персональный код, по которому можно сделать оплату в точках продаж Евросети или Связной.
С расчетного счёта организации. Отправьте реквизиты вашей организации личному менеджеру, мы сформируем счёт для оплаты заявки.
В случае аннулирования заказа, возврат денежных средств осуществляется в течение 14 дней.
Для возврата денежных средств вам необходимо отправить скан или фото письменного заявления на e-mail: info@alem-tour.ru