У нас вы можете оплатить счет без комиссии следующими способами

Как забронировать

Банковской картой Visa, MasterCard, Мир

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Оплата заказа банковской картой».

Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих платежных систем:

















Через салоны сотовой связи Евросеть, Связной.

Мы вышлем вам персональный код, по которому можно сделать оплату в точках продаж Евросети или Связной.

С расчетного счёта организации. Отправьте реквизиты вашей организации личному менеджеру, мы сформируем счёт для оплаты заявки.

​В случае аннулирования заказа, возврат денежных средств осуществляется в течение 14 дней.