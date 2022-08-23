Жемчужины Дагестана

Встеча с гидом в аэропорту Уйташ (г. Махачкала).

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

Экскурсия на бархан Сарыкум: осмотр живого уголка фауны бархана Сары-кум, посещение музея заповедника «Дагестанский», прогулка по склону бархана с обзором окрестностей со смотровой площадки.

Далее выезд в сторону Сулакского каньога с остановками и фотосессией с видом на Миатлинскую Гэс - третья ступень Сулакского каскада ГЭС выполняет функции контррегулятора Чиркейской ГЭС, выравнивая неравномерные суточные расходы воды в интересах сельского, рыбного и коммунального хозяйства, не допуская при этом холостых сбросов.

Обед.

Возвращение в отель через Буйнакские перевалы с остановкой на смотровой площадке.

Ужин в гостинице .