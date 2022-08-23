Жемчужины Дагестана
В данном туре вы побываете на уникальном памятнике природы, бархане Сары-Кум, насладитесь величественными видами гор и ущелий на смотровой площадке Сулакского каньона, максимально сблизитесь с культурой и бытом Кавказа, а также осмотрев самые значимые достопримечательности. максимально сблизитесь с культурой и бытом Кавказа.
Вас ждет:
Программа тура
Встеча с гидом в аэропорту Уйташ (г. Махачкала).
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Экскурсия на бархан Сарыкум: осмотр живого уголка фауны бархана Сары-кум, посещение музея заповедника «Дагестанский», прогулка по склону бархана с обзором окрестностей со смотровой площадки.
Далее выезд в сторону Сулакского каньога с остановками и фотосессией с видом на Миатлинскую Гэс - третья ступень Сулакского каскада ГЭС выполняет функции контррегулятора Чиркейской ГЭС, выравнивая неравномерные суточные расходы воды в интересах сельского, рыбного и коммунального хозяйства, не допуская при этом холостых сбросов.
Обед.
Возвращение в отель через Буйнакские перевалы с остановкой на смотровой площадке.
Ужин в гостинице .
Затврак.
Освобождение номеров. Переезд в Дербент.
Во второй день тура вас ждет экскурсия в древнюю крепость Нарын-Кала. Настоящая визитная карточка Дербента. Сегодня эта легендарная цитадель входит в перечень ЮНЕСКО как значимый исторический и культурный памятник мировой значимости. Несмотря на то, что до наших дней сохранились не все части крепости, это уникальное сооружение удивляет своей масштабностью и красотой. Внутри — знаменитые водяные цистерны и резервуары, термы, мечеть Джума, а также старейшая крестово-купольная церковь.
После осмотра крепости, вы посетите Девичью баню, Джума-мечети, дома Бестужева-Марлинского, прогуляетесь по старым кварталам - магалам.
Обед в ресторане оеля.
Ужин. Отдых.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в село Кубачи - узнаете, как жили ремесленники и златокузнецы Средневековья, обучитесь основам ювелирного дела. По дороге завернете в одно из интереснейших и незабываемых мест: средневековую столицу крупного феодального владения — Кайтагского уцмийства, которая сегодня представляет собой лабиринт из древних построек террасами спускающихся с вершины горы, так же присутствует восстановленный музей и усыпальница кайтагских уцмиев.
Остановка на обед.
Трансфер в аэропорт. Завершение тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- услуги гида
- билеты в музеи
- 3-х разовое питание
- фото, видео
- проживание в комфортабельной гостинице
- трансфер
Оплачивается отдельно
- авиа перелет
- ж/д билеты
- иные траты туристов
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