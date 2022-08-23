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Жемчужины Дагестана

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

В данном туре вы побываете на уникальном памятнике природы, бархане Сары-Кум, насладитесь величественными видами гор и ущелий на смотровой площадке Сулакского каньона, максимально сблизитесь с культурой и бытом Кавказа, а также осмотрев самые значимые достопримечательности. максимально сблизитесь с культурой и бытом Кавказа.

Программа тура

День 1
День заезда.&nbsp;Экскурсия&nbsp;на бархан Сарыкум.

Встеча с гидом в аэропорту  Уйташ (г. Махачкала).

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

Экскурсия на бархан Сарыкум: осмотр живого уголка фауны бархана Сары-кум, посещение музея заповедника «Дагестанский», прогулка по склону бархана с обзором окрестностей со смотровой площадки.

Далее выезд в сторону Сулакского каньога с остановками и фотосессией с видом на Миатлинскую Гэс - третья ступень Сулакского каскада ГЭС выполняет функции контррегулятора Чиркейской ГЭС, выравнивая неравномерные суточные расходы воды в интересах сельского, рыбного и коммунального хозяйства, не допуская при этом холостых сбросов.

Обед.

Возвращение в отель через Буйнакские перевалы с остановкой на смотровой площадке.

Ужин в гостинице .

 

День 2
Экскурсия&nbsp;по гордости Дербента - древней крепости Нарын-Кала.

Затврак.

Освобождение номеров. Переезд в Дербент.

Во второй день тура вас ждет экскурсия в древнюю крепость Нарын-Кала. Настоящая визитная карточка Дербента. Сегодня эта легендарная цитадель входит в перечень ЮНЕСКО как значимый исторический и культурный памятник мировой значимости. Несмотря на то, что до наших дней сохранились не все части крепости, это уникальное сооружение удивляет своей масштабностью и красотой. Внутри — знаменитые водяные цистерны и резервуары, термы, мечеть Джума, а также старейшая крестово-купольная церковь. 

После осмотра крепости, вы посетите Девичью баню, Джума-мечети, дома Бестужева-Марлинского, прогуляетесь по старым кварталам - магалам.  

Обед в ресторане оеля.

Ужин. Отдых.

День 3
Эксукрсия в село Кубачи.

Завтрак. Освобождение номеров.

Выезд в село Кубачи - узнаете, как жили ремесленники и златокузнецы Средневековья, обучитесь основам ювелирного дела.  По дороге завернете в одно из интереснейших и незабываемых мест: средневековую столицу крупного феодального владения — Кайтагского уцмийства, которая сегодня представляет собой лабиринт из древних построек террасами спускающихся с вершины горы, так же присутствует восстановленный музей и усыпальница кайтагских уцмиев.

Остановка на обед.

Трансфер в аэропорт. Завершение тура.

 

Стоимость

Включено в стоимость

  • услуги гида
  •  билеты в музеи
  • 3-х разовое питание
  •  фото, видео
  • проживание в комфортабельной гостинице
  •  трансфер

Оплачивается отдельно

  • авиа перелет
  • ж/д билеты
  • иные траты туристов

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