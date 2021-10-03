Завораживающий Дагестан

В одном туре вы посетите города, памятники истории и культуры и природные чудеса: Махачкала и Дербент, крепость Нарын-Кала, Хучнинский водопад и крепость Семи братьев и одной сестры, селение мастеров Балхар и «страна башен» — селения-призраки Кахиб и Гоор, Чиркейская ГЭС и водохранилище, Сулакский каньон и знаменитый бархан Сарыкум!

Этот тур — для Вас, если Вы:

мечтаете побывать в почти безграничном по территории горном и равнинном Дагестане

хотели бы своими глазами увидеть старинные историко-культурные архитектурные «перлы»

задумали приобщиться к атмосфере покоя и уюта древних высокогорных аулов

эстет, знаток и собиратель самобытных неповторимых изделий мастеров Дагестана

поклонник истинной гармонии и красоты сказочной природы горного края и Каспийского моря

любитель вкуснейшей обильной разнообразной кавказской национальной кухни

Туристов в группе: не более 14 человек

Возраст участников: от 10-ти лет

Сложность: тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки

Место и время сбора группы: г. Махачкала, воскресенье, 14:00 — ж/д вокзал, 15:00 — аэропорт

Место и время завершения тура: г. Махачкала, воскресенье