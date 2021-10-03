Завораживающий Дагестан
В одном туре вы посетите города, памятники истории и культуры и природные чудеса: Махачкала и Дербент, крепость Нарын-Кала, Хучнинский водопад и крепость Семи братьев и одной сестры, селение мастеров Балхар и «страна башен» — селения-призраки Кахиб и Гоор, Чиркейская ГЭС и водохранилище, Сулакский каньон и знаменитый бархан Сарыкум!
Этот тур — для Вас, если Вы:
-
мечтаете побывать в почти безграничном по территории горном и равнинном Дагестане
-
хотели бы своими глазами увидеть старинные историко-культурные архитектурные «перлы»
-
задумали приобщиться к атмосфере покоя и уюта древних высокогорных аулов
-
эстет, знаток и собиратель самобытных неповторимых изделий мастеров Дагестана
-
поклонник истинной гармонии и красоты сказочной природы горного края и Каспийского моря
-
любитель вкуснейшей обильной разнообразной кавказской национальной кухни
Туристов в группе: не более 14 человек
Возраст участников: от 10-ти лет
Сложность: тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки
Место и время сбора группы: г. Махачкала, воскресенье, 14:00 — ж/д вокзал, 15:00 — аэропорт
Место и время завершения тура: г. Махачкала, воскресенье
Вас ждет:
Программа тура
Место и время сбора группы: г. Махачкала, воскресенье, 14:00 — ж/д вокзал, 15:00 — аэропорт.
Северный Кавказ приветствует вас в эксклюзивном экскурсионном туре по стране гор!
В Махачкале, столице легендарного древнего и вечно юного Дагестана, вас ожидает размещение в гостинице, вечером – встреча с гидом и знакомство с группой.
Завтрак.
Сегодняшний наш день будет полностью посвящен одному из старейших городов мира – солнечному Дербенту.
Когда-то, примерно 5000 лет назад, через узкий проход между морем и горами, проходил Великий шелковый путь. Для охраны караванов и взимания платы за проход здесь строится город, получивший название — Дербент, что переводится как «Связанные врата». А спустя несколько столетий, персы строят на холме цитадель — Нарын-Кала, название которой переводится на русский как «Солнечная крепость».
Много веков пролетело с той поры, но и сейчас Дербент наполнен историческими древностями. Здесь и старейшая мечеть – Джума-мечеть, и самый древний христианский храм, здесь растут 900 летние платаны – живые памятники природы всероссийского значения.
Мы пройдем узкими улочками древнего города, прикоснемся к его истории, узнаем о бурных событиях, происходивших здесь… Вечером, возвращаемся в гостиницу, отдыхаем.
Протяженность 5-7 км, продолжительность экскурсионного дня – 5-6 часов.
Завтрак.
В столице Дагестана Махачкале мы пройдемся по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом.
Лучшие архитектурные перлы сегодня – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову. Улицы, проспекты, Сквер Дружбы и Городской сад, – чудные места!
Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата – гордость горцев!
Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для чудесного вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!
Завтрак.
Сегодня мы побываем в замечательных местах. Они разные по своему происхождению, но каждое из них загадочно и красиво.
Первой точкой будет Каменная чаша – невероятное образование среди скал! Когда спускаетесь вниз по склону, ничего не предвещает удивления… скалы и скалы, но вот открывается небольшой проход среди скал, заходим туда и – перед нами – чудо!
Налюбовавшись невероятным зрелищем, отправляемся к озеру Мочох, которое образовалось совсем недавно, всего-то 55 лет назад.
А на обратном пути заедем в Матлас и полюбуемся видом окрестных гор.
Завтрак.
Сегодня нам предстоит побывать в одном из старейших аулов Дагестана – ауле Чох.
Здесь, как и 700 лет назад, дома построены как соты – один над другим, их как будто прилепили к горному склону и люди продолжают жить здесь!
А дальше мы побываем в еще более загадочном ауле – Гамсутль. Да, сейчас он заброшен, но еще 40 лет назад жизнь здесь кипела! Дорога к аулу, (а это – именно дорога!), бежит через лес, взгляду путешественника открываются захватывающие окрестности, но, когда вы подниметесь в селение, даже виды окрестностей померкнут перед тем, что вы увидите! А ведь возраст селения составляет около 2000 лет!
Вечером возвращение в Махачкалу.
Протяженность 320 км, продолжительность экскурсионного дня 4-5 часов.
Завтрак.
И снова – здравствуйте горы. В нашей сегодняшней программе два старинных селения – Кахиб и Гоор и проход в затерянный мир Карадахской теснины.
Вас окружат скалы невероятной высоты, а ширина прохода совсем небольшая! Над головой нависают громадные валуны и, лишь где-то вверху слегка светится узкая полоска неба, это и есть – Карадахская теснина.
Иногда эти села называют – призраками, страной башен. Сегодня нам предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют! Поверьте, такого чуда вам видеть еще не доводилось! Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома, настолько органично вписаны селения в ландшафт. Здесь сохранились боевые башни, что очень нетипично для Дагестана. Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более 1000 лет.
Вечером возвращаемся в гостиницу в Махачкалу и отдыхаем.
Протяженность 330 км, продолжительность экскурсионного дня 7-8 часов, перепад высот 1600 метров.
Завтрак.
За несколько дней мы с вами увидели много чудес Дагестана, но здесь есть чудо, по крайней мере, европейского масштаба!
Сегодня нам предстоит увидеть самую большую дюну Европы – бархан Сары-Кум. Как оказался здесь этот бархан, почему он уже несколько столетий находится на одном и том же месте – на эти вопросы нет ответов у ученых. Кроме того, этот бархан имеет свой животный и растительный мир, присущий только пустыне, но ведь Дагестан переводится как – «страна гор»!
А следующим пунктом будет каньон, который в мире занимает второе место!
На глубине около двух километров, тонкой извилистой ленточкой несет свои воды река Сулак. И на этой реке человеческим гением построена самая большая гидроэлектростанция всего Кавказа – Чиркейская. Плотина Чиркейской ГЭС в высоту достигает 232 метров! Перекрыв реку, строители создали огромное водохранилище – Чиркейское. В хорошую погоду здесь можно искупаться и просто отдохнуть на берегу, любуясь водной гладью.
Вечером возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.
Протяженность 190 км, продолжительность экскурсионного дня 7-8 часов.
Завтрак.
Столица Дагестана имеет довольно богатую историю.
В 1844 году на выкупленной территории был построен порт, получивший название Порт-Петровск. Со строительством этого порта Дагестан получил более интенсивное развитие. Здесь имеется много музеев с богатейшей экспозицией.
Надеемся, что ваше знакомство с Дагестаном состоялось, было успешным и, Республика смогла покорить ваши сердца.
У вас есть время и вы можете пройтись по сувенирным лавочкам, тем более, что здесь есть возможность выбрать подарки вашим близким по душе. Здесь можно приобрести деревянные изделия с насечкой из Унцукуля, серебряные изделия из селения Кубачи, керамику из селения Балхар.
Завершение тура - г. Махачкала.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер в Махачкале
- проживание в номерах со всеми удобствами в гостиницах: в городе Махачкала - Адмирал, Метрополь, Капитал, Крепость в городе Дербент - Океан, Европа
- питание - завтраки
- услуги гида-экскурсовода
- транспортное обслуживание на маршруте
Оплачивается отдельно
- индивидуальный трансфер
- экскурсии не включенные в программу тура
- входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- питание - кроме включенного в основную стоимость
- входные билеты в объекты культуры и отдыха
- эко сбор на Бархан Сарыкум
- мастер классы
Отзывы
Были в Дагестане с 03.10.21 по 10.10 21. Тур Завораживающий Дагестан.С погодой не очень повезло, первые 3 дня были дожди, потом пасмурно и солнечно только один день. Тем не менее красоту природы увидеть получилось, гиды очень умело корректировали маршрут.Полноводные водопады были великолепны.Люди очень приятные и доброжелательные, наш гид Наира очень отзывчивая.Прекрасная,очень вкусная дагестанская кухня, очень понравилось кафе Сакля в Махачкале.Отель Европа в Дербенте хорош, завтраки вкусные, мокрую одежду сушили легко, персонал отзывчивый, отель находиться в центре. Отель Адмирал в Махачкале не понравился, причин много. Микроавтобус удобный, водитель опытный, дороги за городом асфальтированные, но переезды очень большие по времени. Хорошо бы делать ночевки в горных селениях. Неплохо было бы иметь в середине тура дополнительный свободный день для прогулок по Махачкале. Очень сложно купить сувениры. Лучше брать всё в Дербенте и в магазинчике, куда завозят в начале тура, так как потом времени на это может не быть. Если есть желание выпить в Махачкале бутылочку вина, то тоже лучше купить в Дербенте, так как приезжать с экскурсий будите поздно, а гостиница Адмирал далеко от центра. В целом туром осталась довольна,потому что люблю красивую природу, а она там действительно хороша.
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Дагестан - страна гор
Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...
Ближайший заезд:
c 24 февраля по 26 февраля
3 дня 2 ночи
от 17400 ₽
Тайны древнего Дербента
Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 25500 ₽
Сказочные каникулы в Дагестане
Экскурсионный тур в Дагестан на новогодних каникулах. 4 дня. Главные достопримечательности древнего города Дербента и Махачкалы. Экскурсия в горы. Тур начинается и зака...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 45000 ₽
Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...
Ближайший заезд:
c 12 марта по 23 марта
12 дней 11 ночей
от 92300 ₽