Завораживающий Дагестан

Путешествие по городам, культурно-историческим памятникам и природным чудесам былинного Дагестана: Махачкала и древнейший Дербент с крепостью Нарын-Кала, легендарные гора Ахульго и аул Гуниб, город мастеров Унцукуль и «итальянский» аул Чох, Сулакский каньон, один из глубочайших в мире, и Чиркейское озеро с крупнейшей на Кавказе ГЭС, бархан Сарыкум, Карадахская теснина и Хунзахское плато с водопадами.

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