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Завораживающий Дагестан

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Путешествие по городам, культурно-историческим памятникам и природным чудесам былинного Дагестана: Махачкала и древнейший Дербент с крепостью Нарын-Кала, легендарные гора Ахульго и аул Гуниб, город мастеров Унцукуль и «итальянский» аул Чох, Сулакский каньон, один из глубочайших в мире, и Чиркейское озеро с крупнейшей на Кавказе ГЭС, бархан Сарыкум, Карадахская теснина и Хунзахское плато с водопадами.

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • Доставка от аэропорта или ж/д вокзала Махачкалы в гостиницу и обратно;
  • Проживание в гостинице тур. класса, в номере со всеми удобствами;
  • Завтраки + ужин-знакомство в первый день;
  • Услуги гида-экскурсовода;
  • Транспортное обслуживание на маршруте.

Оплачивается отдельно

  • Обеды, ужины;
  • Входные билеты на объекты культуры и отдыха по программе и помимо;.
  • Индивидуальный трансфер;
  • Мастер-классы;
  • Экосбор за посещение бархана Сарыкум;
  • Дополнительные экскурсии (на катере по Чиркейскому водохранилищу - от 900 руб./чел.)

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