Завораживающий Дагестан
Путешествие по городам, культурно-историческим памятникам и природным чудесам былинного Дагестана: Махачкала и древнейший Дербент с крепостью Нарын-Кала, легендарные гора Ахульго и аул Гуниб, город мастеров Унцукуль и «итальянский» аул Чох, Сулакский каньон, один из глубочайших в мире, и Чиркейское озеро с крупнейшей на Кавказе ГЭС, бархан Сарыкум, Карадахская теснина и Хунзахское плато с водопадами.
Вас ждет:
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Стоимость
Включено в стоимость
- Доставка от аэропорта или ж/д вокзала Махачкалы в гостиницу и обратно;
- Проживание в гостинице тур. класса, в номере со всеми удобствами;
- Завтраки + ужин-знакомство в первый день;
- Услуги гида-экскурсовода;
- Транспортное обслуживание на маршруте.
Оплачивается отдельно
- Обеды, ужины;
- Входные билеты на объекты культуры и отдыха по программе и помимо;.
- Индивидуальный трансфер;
- Мастер-классы;
- Экосбор за посещение бархана Сарыкум;
- Дополнительные экскурсии (на катере по Чиркейскому водохранилищу - от 900 руб./чел.)
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