Выходные в горах Дагестана

После завтрака наш путь лежит в Карадахскую теснину ‒ «Ворота чудес».



Каньон буквально вырезан в мощных многовековых пластах известняка, высота его ‒ 170 м, а ширина ‒ всего 3-4 м. Прохлада и сумрак царят здесь в самый жаркий день, и даже тихий шепот рождает в глубине каньона эхо. Быть может, таинственный космос открывается за этими узкими воротами? Будьте осторожны, ‒ теснина к тому же непредсказуема! После дождей уровень воды в ней внезапно поднимается до отметки 4 метра!



Далее мы отправимся в сердце нагорного Дагестана, к самому широкому плато площадью 250 кв. км. среди изумительной красоты горных хребтов. Три реки срываются потоками в каньон с отвесными обрывистыми берегами.



Мощный Тобот, состоящий из трех каскадов, ‒ самый большой из водопадов, высота его достигает 100 м. В XII в. на берегу каньона было возведено селение Хунзах, впоследствии перестроенное в крепость Хунзах-Арани.



В весеннее и летнее время плато особенно восхитительно, ‒ роскошь палитры красок, буйство ароматных трав и цветов ‒ это настоящий праздник жизни!



После экскурсии нас ждет возвращение в гостиницу в Гунибе или Заибе и вечерний отдых.