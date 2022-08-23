Выходные в горах Дагестана
Маршрут тура: Махачкала ‒ аул Гуниб ‒ аул Чох ‒ Карадахская теснина ‒ Хунзахское плато, водопад Тобот, крепость Хунзах-Арани - Салтинский водопад ‒ Махачкала.
Подходит для неподготовленных туристов. Тур проходит в условиях горной местности и не рекомендуется гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По количеству мест одна группа может состоять до 12 человек.
Размещение по программе: г. Махачкала, гостиница "Метрополь", "Капитал", "Адмирал", "Крепость" или аналогичная, номера со всеми удобствами (1 ночь). Аул Гоцатль, гостевой дом "Серебряная шкатулка" или аналогичный, комнаты с удобствами на блок (2 ночи).
! Стоимость размещения в зимний период со 2 ноября по 26 февраля:
- Одноместное размещение - 29 375 руб/чел.
- Двухместное размещение - 25 000 руб/чел.
- Трехместное размещение - 25 000 руб/чел.
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер в гостиницу Махачкалы.
После размещения в номерах вы сможете прогуляться по вечернему городу, пройтись по Городскому саду, Скверу Дружбы, полюбоваться жемчужинами архитектуры и памятниками: зданием Правительства, корпусом филиала Ростовского университета и зданием кумыкского театра, Джума-мечетью, Свято-Успенским собором, памятниками русской учительнице и певцу Дагестана Расулу Гамзатову.
Может быть, кто-то захочет сразу пробежать до пляжной зоны, оценить красоту зеленой волны Каспия, уплывающих вдаль могучих кораблей, полета белых чаек. Расул Гамзатов писал: «Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской... Милый город на каспийском берегу, как сияешь ты красой ночною!»
К услугам желающих попробовать блюда роскошной и такой заманчивой дагестанской кухни многочисленные кафе и ресторанчики. Но до ночи засиживаться не стоит, впереди напряженные дни экскурсий.
Вечером возвращайтесь в гостиницу и отдохните.
Сегодня путешествие связано с именем легендарного предводителя кавказских горцев имама Шамиля.
После завтрака выезжаем из Махачкалы и поднимаемся к самым древним и самым известным высокогорным аулам Гуниб и Чох.
Первая крепость Чоха была возведена в 1300 г., но вблизи аула было обнаружено поселение возрастом VI тыс. лет до н.э.. Шесть дорог Великого шелкового пути сходились в Чохе. Поселок чрезвычайно привлекателен ‒ густые зеленые сады, горная речка Кара-Койсу, разноцветные крыши ‒ ну просто чарующая сицилийская деревушка из фильма «Крестный отец»!
Аул Гуниб расположен на «летающей тарелке», точнее, на огромном блюде-плато среди горных хребтов. Именно в этом месте происходили сражения между войсками русской армии и горцами. Дагестанский поход лета 1859 г. памятен небывалым героизмом и мужеством двух воюющих сторон.
Множество живописных полотен отразили красоты Гуниба и исторические достопримечательности — руины Гунибской крепости, беседку Шамиля, Царскую поляну.
Вечерний отдых предстоит после размещения в гостинице в Гунибе или соседнем Заибе.
Каньон буквально вырезан в мощных многовековых пластах известняка, высота его ‒ 170 м, а ширина ‒ всего 3-4 м. Прохлада и сумрак царят здесь в самый жаркий день, и даже тихий шепот рождает в глубине каньона эхо. Быть может, таинственный космос открывается за этими узкими воротами? Будьте осторожны, ‒ теснина к тому же непредсказуема! После дождей уровень воды в ней внезапно поднимается до отметки 4 метра!
Далее мы отправимся в сердце нагорного Дагестана, к самому широкому плато площадью 250 кв. км. среди изумительной красоты горных хребтов. Три реки срываются потоками в каньон с отвесными обрывистыми берегами.
Мощный Тобот, состоящий из трех каскадов, ‒ самый большой из водопадов, высота его достигает 100 м. В XII в. на берегу каньона было возведено селение Хунзах, впоследствии перестроенное в крепость Хунзах-Арани.
В весеннее и летнее время плато особенно восхитительно, ‒ роскошь палитры красок, буйство ароматных трав и цветов ‒ это настоящий праздник жизни!
После экскурсии нас ждет возвращение в гостиницу в Гунибе или Заибе и вечерний отдых.
Но по дороге посетим Салтинскую теснину, где нас ждет еще одно чудо природы Дагестана. В каньоне шириной 40 м, высотой и протяженностью 500 м спрятался подземный водопад! Это мистическое подземное чудо высотой 20 м продемонстрирует вам свои каскады, только если вы спуститесь в грот!
Переливы красок и цветов, игра света — настоящая фантасмагория. Наше увлекательное путешествие по неизведанному Дагестану подошло к концу. Вероятно, печальная судьба «взрывной» в недавнем прошлом республики кого-то из вас пугала, кого-то интриговала. Вы своими глазами увидели множество чудесных мест, познакомились с самобытными традициями Дагестана.
Здесь много необычайного и прекрасного: водопады, пещеры, теснины, озера, реки, каньоны, долины, горные вершины, села-призраки, высокогорные аулы, море и даже горнолыжные курорты.
Ориентировочное время прибытия в Махачкалу 17:00, трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт Махачкалы.
Стоимость
Проживание по программе
В заключительный день ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал и в аэропорт Махачкалы в 17:00‒18:00. Время московское.
Транспорт: Автобус / микроавтобус.
Питание: Завтрак. 1-разовое. Комплексное.
Важно:
- В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
- Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
Включено в стоимость
- Доставка от аэропорта или ж/д вокзала Махачкалы в гостиницу и обратно;
- Проживание в 2-3 местных номерах со всеми удобствами в гостинице Махачкалы (1 ночь); в 2-3 местных комнатах с удобствами на блок в гостевом доме аула Гоцатль (2 ночи);
- Завтраки в столовой гостиницы;
- Услуги гида-экскурсовода;
- Транспортное обслуживание на маршруте;
- Экскурсии по программе тура.
Оплачивается отдельно
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- Авиа или ж/д билеты к месту начала программы и обратно;
- Обеды, ужины;
- Экскурсии не включенные в программу тура;
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура.
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