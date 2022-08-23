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Выходные в горах Дагестана

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Приглашаем вас в краткое, но яркое погружение в историю, самобытную культуру и природу страны гор. Вас ждет легендарный Гуниб, яркий Чох, памятники природы - Карадахская теснина и подземный водопад. Вы получите настоящий заряд бодрости и положительных эмоций.

Маршрут тура: Махачкала ‒ аул Гуниб ‒ аул Чох ‒ Карадахская теснина ‒ Хунзахское плато, водопад Тобот, крепость Хунзах-Арани - Салтинский водопад ‒ Махачкала.

Подходит для неподготовленных туристов. Тур проходит в условиях горной местности и не рекомендуется гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По количеству мест одна группа может состоять до 12 человек.

Размещение по программе: г. Махачкала, гостиница "Метрополь", "Капитал", "Адмирал", "Крепость" или аналогичная, номера со всеми удобствами (1 ночь). Аул Гоцатль, гостевой дом "Серебряная шкатулка" или аналогичный, комнаты с удобствами на блок (2 ночи).

! Стоимость размещения в зимний период со 2 ноября по 26 февраля:
  • Одноместное размещение - 29 375 руб/чел.
  • Двухместное размещение - 25 000 руб/чел.
  • Трехместное размещение - 25 000 руб/чел.

Программа тура

День 1
Махачкала. Свободный день.
Встреча в г. Махачкала в аэропорту (на выходе из зала прилетов) или на ж/д вокзале в течение 40 минут к прилету/приезду любого рейса/поезда туристов в период времени с 9 до 19 часов.

Трансфер в гостиницу Махачкалы.

После размещения в номерах вы сможете прогуляться по вечернему городу, пройтись по Городскому саду, Скверу Дружбы, полюбоваться жемчужинами архитектуры и памятниками: зданием Правительства, корпусом филиала Ростовского университета и зданием кумыкского театра, Джума-мечетью, Свято-Успенским собором, памятниками русской учительнице и певцу Дагестана Расулу Гамзатову.

Может быть, кто-то захочет сразу пробежать до пляжной зоны, оценить красоту зеленой волны Каспия, уплывающих вдаль могучих кораблей, полета белых чаек. Расул Гамзатов писал: «Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской... Милый город на каспийском берегу, как сияешь ты красой ночною!»

К услугам желающих попробовать блюда роскошной и такой заманчивой дагестанской кухни многочисленные кафе и ресторанчики. Но до ночи засиживаться не стоит, впереди напряженные дни экскурсий.

Вечером возвращайтесь в гостиницу и отдохните.
День 2
Аулы Гуниб и Чох.

Сегодня путешествие связано с именем легендарного предводителя кавказских горцев имама Шамиля.

После завтрака выезжаем из Махачкалы и поднимаемся к самым древним и самым известным высокогорным аулам Гуниб и Чох.

Первая крепость Чоха была возведена в 1300 г., но вблизи аула было обнаружено поселение возрастом VI тыс. лет до н.э.. Шесть дорог Великого шелкового пути сходились в Чохе. Поселок чрезвычайно привлекателен ‒ густые зеленые сады, горная речка Кара-Койсу, разноцветные крыши ‒ ну просто чарующая сицилийская деревушка из фильма «Крестный отец»!

Аул Гуниб расположен на «летающей тарелке», точнее, на огромном блюде-плато среди горных хребтов. Именно в этом месте происходили сражения между войсками русской армии и горцами. Дагестанский поход лета 1859 г. памятен небывалым героизмом и мужеством двух воюющих сторон.

Множество живописных полотен отразили красоты Гуниба и исторические достопримечательности — руины Гунибской крепости, беседку Шамиля, Царскую поляну.

Вечерний отдых предстоит после размещения в гостинице в Гунибе или соседнем Заибе.
День 3
Карадахская теснина. Хунзахское плато. Водопад Тобот. Крепость Хунзах-Арани.
После завтрака наш путь лежит в Карадахскую теснину ‒ «Ворота чудес».

Каньон буквально вырезан в мощных многовековых пластах известняка, высота его ‒ 170 м, а ширина ‒ всего 3-4 м. Прохлада и сумрак царят здесь в самый жаркий день, и даже тихий шепот рождает в глубине каньона эхо. Быть может, таинственный космос открывается за этими узкими воротами? Будьте осторожны, ‒ теснина к тому же непредсказуема! После дождей уровень воды в ней внезапно поднимается до отметки 4 метра!

Далее мы отправимся в сердце нагорного Дагестана, к самому широкому плато площадью 250 кв. км. среди изумительной красоты горных хребтов. Три реки срываются потоками в каньон с отвесными обрывистыми берегами.

Мощный Тобот, состоящий из трех каскадов, ‒ самый большой из водопадов, высота его достигает 100 м. В XII в. на берегу каньона было возведено селение Хунзах, впоследствии перестроенное в крепость Хунзах-Арани.

В весеннее и летнее время плато особенно восхитительно, ‒ роскошь палитры красок, буйство ароматных трав и цветов ‒ это настоящий праздник жизни!

После экскурсии нас ждет возвращение в гостиницу в Гунибе или Заибе и вечерний отдых.
День 4
Салтинская теснина и подземный водопад.
Утром после завтрака и сборов мы прощаемся с легендарным Гунибом и выезжаем в Махачкалу.

Но по дороге посетим Салтинскую теснину, где нас ждет еще одно чудо природы Дагестана. В каньоне шириной 40 м, высотой и протяженностью 500 м спрятался подземный водопад! Это мистическое подземное чудо высотой 20 м продемонстрирует вам свои каскады, только если вы спуститесь в грот!

Переливы красок и цветов, игра света — настоящая фантасмагория. Наше увлекательное путешествие по неизведанному Дагестану подошло к концу. Вероятно, печальная судьба «взрывной» в недавнем прошлом республики кого-то из вас пугала, кого-то интриговала. Вы своими глазами увидели множество чудесных мест, познакомились с самобытными традициями Дагестана.

Здесь много необычайного и прекрасного: водопады, пещеры, теснины, озера, реки, каньоны, долины, горные вершины, села-призраки, высокогорные аулы, море и даже горнолыжные курорты.

Ориентировочное время прибытия в Махачкалу 17:00, трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт Махачкалы.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 6
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
22 500 ₽
Одноместное размещение
26 875 ₽
Взрослый на доп.месте
22 500 ₽

В первый день тура встреча в г. Махачкала в аэропорту (на выходе из зала прилетов) или на ж/д вокзале в течение 40 минут к прилету/приезду любого рейса/поезда туристов в период времени с 9 до 19 часов.

В заключительный день ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал и в аэропорт Махачкалы в 17:00‒18:00. Время московское.

Транспорт: Автобус / микроавтобус.

Питание: Завтрак. 1-разовое. Комплексное.

Важно:
  • В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
  • Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
Возраст: 18+

Включено в стоимость

  • Доставка от аэропорта или ж/д вокзала Махачкалы в гостиницу и обратно;
  • Проживание в 2-3 местных номерах со всеми удобствами в гостинице Махачкалы (1 ночь); в 2-3 местных комнатах с удобствами на блок в гостевом доме аула Гоцатль (2 ночи);
  • Завтраки в столовой гостиницы;
  • Услуги гида-экскурсовода;
  • Транспортное обслуживание на маршруте;
  • Экскурсии по программе тура.

Оплачивается отдельно

  • Авиа или ж/д билеты к месту начала программы и обратно;
  • Обеды, ужины; 
  • Экскурсии не включенные в программу тура;
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура.

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