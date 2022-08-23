Выходные в горах Дагестана
Приглашаем вас в краткое, но яркое погружение в историю, самобытную культуру и природу страны гор. Вас ждет легендарный Гуниб, яркий Чох, памятники природы — Карадахская теснина и подземный водопад. Вы получите настоящий заряд бодрости и положительных эмоций.
Вас ждет:
Программа тура
1-й день
Четверг
Махачкала. Свободный день.
Встреча в г. Махачкала в аэропорту (на выходе из зала прилетов) или на ж/д вокзале в течение 40 минут к прилету/приезду любого рейса/поезда туристов в период времени с 9 до 19 часов.
Трансфер в гостиницу Махачкалы.
После размещения в номерах вы сможете прогуляться по вечернему городу, пройтись по Городскому саду, Скверу Дружбы, полюбоваться жемчужинами архитектуры и памятниками: зданием Правительства, корпусом филиала Ростовского университета и зданием кумыкского театра, Джума-мечетью, Свято-Успенским собором, памятниками русской учительнице и певцу Дагестана Расулу Гамзатову.
Может быть, кто-то захочет сразу пробежать до пляжной зоны, оценить красоту зеленой волны Каспия, уплывающих вдаль могучих кораблей, полета белых чаек. Расул Гамзатов писал: «Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской... Милый город на каспийском берегу, как сияешь ты красой ночною!»
К услугам желающих попробовать блюда роскошной и такой заманчивой дагестанской кухни многочисленные кафе и ресторанчики. Но до ночи засиживаться не стоит, впереди напряженные дни экскурсий.
Вечером возвращайтесь в гостиницу и отдохните.
Города: Махачкала
Водоемы: Каспийское море
Встреча в г. Махачкала в аэропорту (на выходе из зала прилетов) или на ж/д вокзале в течение 40 минут к прилету/приезду любого рейса/поезда туристов в период времени с 9 до 19 часов.
Трансфер в гостиницу Махачкалы.
После размещения в номерах вы сможете прогуляться по вечернему городу, пройтись по Городскому саду, Скверу Дружбы, полюбоваться жемчужинами архитектуры и памятниками: зданием Правительства, корпусом филиала Ростовского университета и зданием кумыкского театра, Джума-мечетью, Свято-Успенским собором, памятниками русской учительнице и певцу Дагестана Расулу Гамзатову.
Может быть, кто-то захочет сразу пробежать до пляжной зоны, оценить красоту зеленой волны Каспия, уплывающих вдаль могучих кораблей, полета белых чаек. Расул Гамзатов писал: «Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской... Милый город на каспийском берегу, как сияешь ты красой ночною!»
К услугам желающих попробовать блюда роскошной и такой заманчивой дагестанской кухни многочисленные кафе и ресторанчики. Но до ночи засиживаться не стоит, впереди напряженные дни экскурсий.
Вечером возвращайтесь в гостиницу и отдохните.
Города: Махачкала
Водоемы: Каспийское море
2-й день
Пятница
Аулы Гуниб и Чох.
Сегодня путешествие связано с именем легендарного предводителя кавказских горцев имама Шамиля.
После завтрака выезжаем из Махачкалы и поднимаемся к самым древним и самым известным высокогорным аулам Гуниб и Чох. Первая крепость Чоха была возведена в 1300 г., но вблизи аула было обнаружено поселение возрастом VI тыс. лет до н.э.. Шесть дорог Великого шелкового пути сходились в Чохе.
Поселок чрезвычайно привлекателен ‒ густые зеленые сады, горная речка Кара-Койсу, разноцветные крыши ‒ ну просто чарующая сицилийская деревушка из фильма «Крестный отец»!
Аул Гуниб расположен на «летающей тарелке», точнее, на огромном блюде-плато среди горных хребтов. Именно в этом месте происходили сражения между войсками русской армии и горцами. Дагестанский поход лета 1859 г. памятен небывалым героизмом и мужеством двух воюющих сторон.
Множество живописных полотен отразили красоты Гуниба и исторические достопримечательности — руины Гунибской крепости, беседку Шамиля, Царскую поляну.
Вечерний отдых предстоит после размещения в гостинице в Гунибе или соседнем Заибе.
Питание: Завтрак.
Города: Махачкала, Гуниб, Чох
Достопримечательности: Гунибская крепость
Сегодня путешествие связано с именем легендарного предводителя кавказских горцев имама Шамиля.
После завтрака выезжаем из Махачкалы и поднимаемся к самым древним и самым известным высокогорным аулам Гуниб и Чох. Первая крепость Чоха была возведена в 1300 г., но вблизи аула было обнаружено поселение возрастом VI тыс. лет до н.э.. Шесть дорог Великого шелкового пути сходились в Чохе.
Поселок чрезвычайно привлекателен ‒ густые зеленые сады, горная речка Кара-Койсу, разноцветные крыши ‒ ну просто чарующая сицилийская деревушка из фильма «Крестный отец»!
Аул Гуниб расположен на «летающей тарелке», точнее, на огромном блюде-плато среди горных хребтов. Именно в этом месте происходили сражения между войсками русской армии и горцами. Дагестанский поход лета 1859 г. памятен небывалым героизмом и мужеством двух воюющих сторон.
Множество живописных полотен отразили красоты Гуниба и исторические достопримечательности — руины Гунибской крепости, беседку Шамиля, Царскую поляну.
Вечерний отдых предстоит после размещения в гостинице в Гунибе или соседнем Заибе.
Питание: Завтрак.
Города: Махачкала, Гуниб, Чох
Достопримечательности: Гунибская крепость
3-й день
Суббота
Карадахская теснина. Хунзахское плато. Водопад Тобот. Крепость Хунзах-Арани.
После завтрака наш путь лежит в Карадахскую теснину ‒ «Ворота чудес».
Каньон буквально вырезан в мощных многовековых пластах известняка, высота его ‒ 170 м, а ширина ‒ всего 3-4 м. Прохлада и сумрак царят здесь в самый жаркий день, и даже тихий шепот рождает в глубине каньона эхо. Быть может, таинственный космос открывается за этими узкими воротами? Будьте осторожны, ‒ теснина к тому же непредсказуема! После дождей уровень воды в ней внезапно поднимается до отметки 4 метра!
Далее мы отправимся в сердце нагорного Дагестана, к самому широкому плато площадью 250 кв. км. среди изумительной красоты горных хребтов. Три реки срываются потоками в каньон с отвесными обрывистыми берегами.
Мощный Тобот, состоящий из трех каскадов, ‒ самый большой из водопадов, высота его достигает 100 м. В XII в. на берегу каньона было возведено селение Хунзах, впоследствии перестроенное в крепость Хунзах-Арани.
В весеннее и летнее время плато особенно восхитительно, ‒ роскошь палитры красок, буйство ароматных трав и цветов ‒ это настоящий праздник жизни!
После экскурсии нас ждет возвращение в гостиницу в Гунибе или Заибе и вечерний отдых.
Питание: Завтрак.
Города: Гуниб, Хунзах
Достопримечательности: Карадахская теснина, Хунзахское плато
После завтрака наш путь лежит в Карадахскую теснину ‒ «Ворота чудес».
Каньон буквально вырезан в мощных многовековых пластах известняка, высота его ‒ 170 м, а ширина ‒ всего 3-4 м. Прохлада и сумрак царят здесь в самый жаркий день, и даже тихий шепот рождает в глубине каньона эхо. Быть может, таинственный космос открывается за этими узкими воротами? Будьте осторожны, ‒ теснина к тому же непредсказуема! После дождей уровень воды в ней внезапно поднимается до отметки 4 метра!
Далее мы отправимся в сердце нагорного Дагестана, к самому широкому плато площадью 250 кв. км. среди изумительной красоты горных хребтов. Три реки срываются потоками в каньон с отвесными обрывистыми берегами.
Мощный Тобот, состоящий из трех каскадов, ‒ самый большой из водопадов, высота его достигает 100 м. В XII в. на берегу каньона было возведено селение Хунзах, впоследствии перестроенное в крепость Хунзах-Арани.
В весеннее и летнее время плато особенно восхитительно, ‒ роскошь палитры красок, буйство ароматных трав и цветов ‒ это настоящий праздник жизни!
После экскурсии нас ждет возвращение в гостиницу в Гунибе или Заибе и вечерний отдых.
Питание: Завтрак.
Города: Гуниб, Хунзах
Достопримечательности: Карадахская теснина, Хунзахское плато
4-й день
Воскресенье
Салтинская теснина и подземный водопад.
Утром после завтрака и сборов мы прощаемся с легендарным Гунибом и выезжаем в Махачкалу.
Но по дороге посетим Салтинскую теснину, где нас ждет еще одно чудо природы Дагестана. В каньоне шириной 40 м, высотой и протяженностью 500 м спрятался подземный водопад! Это мистическое подземное чудо высотой 20 м продемонстрирует вам свои каскады, только если вы спуститесь в грот!
Переливы красок и цветов, игра света — настоящая фантасмагория. Наше увлекательное путешествие по неизведанному Дагестану подошло к концу. Вероятно, печальная судьба «взрывной» в недавнем прошлом республики кого-то из вас пугала, кого-то интриговала. Вы своими глазами увидели множество чудесных мест, познакомились с самобытными традициями Дагестана.
Здесь много необычайного и прекрасного: водопады, пещеры, теснины, озера, реки, каньоны, долины, горные вершины, села-призраки, высокогорные аулы, море и даже горнолыжные курорты.
Ориентировочное время прибытия в Махачкалу 17:00, трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт Махачкалы.
Питание: Завтрак.
Города: Гуниб, Махачкала
Водоемы: Каспийское море, Салтинский водопад
Утром после завтрака и сборов мы прощаемся с легендарным Гунибом и выезжаем в Махачкалу.
Но по дороге посетим Салтинскую теснину, где нас ждет еще одно чудо природы Дагестана. В каньоне шириной 40 м, высотой и протяженностью 500 м спрятался подземный водопад! Это мистическое подземное чудо высотой 20 м продемонстрирует вам свои каскады, только если вы спуститесь в грот!
Переливы красок и цветов, игра света — настоящая фантасмагория. Наше увлекательное путешествие по неизведанному Дагестану подошло к концу. Вероятно, печальная судьба «взрывной» в недавнем прошлом республики кого-то из вас пугала, кого-то интриговала. Вы своими глазами увидели множество чудесных мест, познакомились с самобытными традициями Дагестана.
Здесь много необычайного и прекрасного: водопады, пещеры, теснины, озера, реки, каньоны, долины, горные вершины, села-призраки, высокогорные аулы, море и даже горнолыжные курорты.
Ориентировочное время прибытия в Махачкалу 17:00, трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт Махачкалы.
Питание: Завтрак.
Города: Гуниб, Махачкала
Водоемы: Каспийское море, Салтинский водопад
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
25 000 ₽
Одноместное размещение
28 375 ₽
Взрослый на доп.месте
25 000 ₽
Включено в стоимость
- Доставка от аэропорта или ж/д вокзала Махачкалы в гостиницу и обратно;
- Проживание в 2-3 местных номерах со всеми удобствами в гостинице Махачкалы (1 ночь); в 2-3 местных комнатах с удобствами на блок в гостевом доме аула Гоцатль (2 ночи);
- Завтраки в столовой гостиницы;
- Услуги гида-экскурсовода;
- Транспортное обслуживание на маршруте;
- Экскурсии по программе тура
Оплачивается отдельно
-
- Обеды, ужины;
- Экскурсии не включенные в программу тура и входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура.
Категории:
Отзывы
0 из 5
оценок
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Дагестан - страна гор
Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...
Ближайший заезд:
c 24 февраля по 26 февраля
3 дня 2 ночи
от 17400 ₽
Сказочные каникулы в Дагестане
Экскурсионный тур в Дагестан на новогодних каникулах. 4 дня. Главные достопримечательности древнего города Дербента и Махачкалы. Экскурсия в горы. Тур начинается и зака...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 45000 ₽
Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...
Ближайший заезд:
c 12 марта по 23 марта
12 дней 11 ночей
от 92300 ₽