Восточная сказка Дагестана

Завтрак.

Выезд с вещами на экскурсию в Сулакский каньон. Время на трансфер в зависимости от отеля размещения от 45 мин. До 1ч20 мин. Проезжаем через Миатлинскую гэс и через Миатлинский участок каньона подъезжаем в аул Зубутли.

Идем к реке Сулак где ждут катера пешком 2 км. через айвовые и абрикосовые сады или нанимаем джипы/ не входит в стоимость около 200руб. на человека. Катаемся на катерах до водопадов «девичьи слезы» и «плачущей скалы»

Возвращаемся к форелевому хозяйству.

Обед за дополнительную плату.

Закончив обед едем в горы. Первая экскурсия в горах у нас в Карадахскую теснину и время до него занимает около 2х часов. Теснина начинается после трех очень красивых долин обрамленных поросшими соснами высокими и скалистыми горами с речкой протекающей по дну ущелья.

Наконец начинается прохладное в жаркое время ущелье протяженностью около 500 м..высотой 170 м. и шириной местами мене 5 м.

Преодолеваем несколько раз по лестницам препятствия в виде огромных камней и скал и перепада местности и на конец попадаем в начало другого ущелья которое называется Сланцевым ущельем.

Завершается второй день тура и мы с вами ночуем в уютном гостевом доме где нас ждет вкусный ужин а в меню дагестанские блюда. Ужин входит в стоимость программы.