Восточная сказка Дагестана
Дагестан — колоритный и многонациональный регион России - ласковое Каспийское море, бесконечные песчаные пляжи, мягкий климат, величественные горы и памятники древней архитектуры, аутентичные горные аулы и неизменное кавказское гостеприимство.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту до 12-00 дня.
Сразу выезд на экскурсию к бархану Сары Кум. Сары Кум вторая по величине песчаная гора в мире и единственная пустыня России.
Возраст Сары кума несколько миллионов лет и выше него в мире только песчаная гора «Большой Эрг» в пустыне Сахара в Ливии. Поднимаемся по экотропе около 30 мин.
Подробная экскурсия гида и самостоятельное время на осмотр и фотосессию.
Возвращение с экскурсии и размещение в отеле.
Завтрак.
Выезд с вещами на экскурсию в Сулакский каньон. Время на трансфер в зависимости от отеля размещения от 45 мин. До 1ч20 мин. Проезжаем через Миатлинскую гэс и через Миатлинский участок каньона подъезжаем в аул Зубутли.
Идем к реке Сулак где ждут катера пешком 2 км. через айвовые и абрикосовые сады или нанимаем джипы/ не входит в стоимость около 200руб. на человека. Катаемся на катерах до водопадов «девичьи слезы» и «плачущей скалы»
Возвращаемся к форелевому хозяйству.
Обед за дополнительную плату.
Закончив обед едем в горы. Первая экскурсия в горах у нас в Карадахскую теснину и время до него занимает около 2х часов. Теснина начинается после трех очень красивых долин обрамленных поросшими соснами высокими и скалистыми горами с речкой протекающей по дну ущелья.
Наконец начинается прохладное в жаркое время ущелье протяженностью около 500 м..высотой 170 м. и шириной местами мене 5 м.
Преодолеваем несколько раз по лестницам препятствия в виде огромных камней и скал и перепада местности и на конец попадаем в начало другого ущелья которое называется Сланцевым ущельем.
Завершается второй день тура и мы с вами ночуем в уютном гостевом доме где нас ждет вкусный ужин а в меню дагестанские блюда. Ужин входит в стоимость программы.
Завтрак в гостевом доме.
Выезд на экскурсию в древнейший аул Дагестана ,покинутый людьми, аул – призрак со старинными четырехэтажными башнями КАХИБ.
Но по пути мы останавливаемся у указателя «ДАТУНА» и идем пешком по красивой тропе вдоль речки и скал к христианской церкви 9-10 веков ДАТУНА.
Датуна стоит в ущелье укрытий от посторонних взглядов и защищенный с трех сторон скалистыми и высокими хребтами гор.
А недалеко от сюда вдоль дороги находится село Датуна. Говорят что эти люди когда то переехали из Грузии которая находиться совсем недалеко в 40 км. За Кавказским хребтом.
Мы с вами пройдем по тропе по старому Кахибу и вдоволь изучим старинную архитектуру и четырехэтажные боевые башни Кахиба. Почувствуем ауру древних жителей аула и мудрую уклад жизни горцев.
Вдобавок везде вокруг уникальная природа горного края. Синее небо . орлы и грифы в небе как стражи гор и далеко внизу тихий шум горной речки…
Обед в Кахибе за дополнительную плату.
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий экскурсия в Кахиб заменяется на Хунзахские водопады и Матлас.
Ужин.
Завтрак .
Выселение из гостевого дома. Переезд в Гунибский район.
Пеший подъем в аул-призрак ГАМСУТЛЬ.
В 2х км. От аула Чох на противоположной стороне гор и на гребне неприступной с трех сторон горы расположен древнейший и покинутый людьми уже почти более 50лет аул-призрак ГАМСУТЛЬ.
ГАМСУТЛЬ означает « невидимая крепость» или « у подножия ханской крепости». Это древнейший аул Дагестана и в последние годы его посещают десятки тысяч туристов со всей России и мира.
Подъем на Гамсутль занимает от 1 до 1.5часов а спуск около часа. Необходимо предусмотреть удобную обувь для пешего подьема и 0.5 литров воды. Подъем по склону наверх можно совершить и на такси-джипе за 400-500 руб.. Но это сократит ваш пеший путь только примерно на 30-40 минут.
Осматриваем Гамсутль с двух самых высоких точек аула и также полностью проходим село комментируя уникальные постройки и жилища горцев а также обычаи и традиции горцев в прошлом .
Обедаем в Чохе или около Гуниба в кафе за дополнительную плату.
Совершаем экскурсию по аулу Чох. Чох- означает «стоянка» и он возник как стоянка на пути караванов бокового маршрута Шелкового пути по Дагестану.
Выезжаем в самый южный город России –город –музей Дербент. Путь до Дербента займет около 3х часов .
В теплое время года с мая по октябрь останавливаемся в гостинице на берегу моря в пригороде Дербента на первой линии с бассейном подогревающей морской водой.
В остальной период останавливаемся в отелях Дербента-3-4 *
Завтрак и выселение из отеля.
Совершаем экскурсию по городу история которого насчитывает более 5000 лет.
И начнем мы экскурсию по Дербенту с главной его достопримечательности - крепости VI века НАРЫН КАЛА. Крепость внесен в список ВСЕМИИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО. 112 лет она строилась и была закончена при Иранском царе Хосрове Ануширване….
Осмотрим старинную часть Дербента примыкающую к крепости – магалы. ( 9 магалов - кварталов ,которые составляли старый город и находился и сейчас находится под защитой крепостных стен высотой от 6 до 9 м.
Именно в этой части Дербента нам предстоит познакомиться с первой на постсоветском пространстве Джума-мечетью 8 века. Старинными кварталами и улочками, Девичьей баней-музеем, куда в сопровождении подруг и музыкантов приходили невесты для купания перед свадьбой, ВОДЯНЫМИ ВОРОТАМИ, как их называли русские солдаты в 19 веке , а также с той частью магалов, которую обычно не показывают туристам.
Далее наш путь лежит на старинное кладбище КИРХЛЯР. Что означает «сороковник». Здесь по легенде похоронены на отдельном кладбище среди кладбища сорок арабских воинов – воителей за веру с хазарами в середине IX века…
Здесь же находится мовзолей Дербентских правителей начиная с XIII века и среди них единственная женщина правитель Дербента ТУТУ БИКЕ…
Осмотрим также музей Петра 1 на месте где была поставлена ему землянка в 1722 году и новую Набережную Дербента.
Завершением экскурсии по Дербенту станет этно- музей и магазин сувениров КУБАЧИ и фирменный магазин Дербентского коньячного завода.
16-00. Завершение программы.
18-00 прибытие в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансферы
- размещение
- экскурсии
- питание 4 завтрака и 2 ужина
- обозначенные ужины в отдельные дни
- экосборы
Оплачивается отдельно
- ж/д и авиапрелет
- обеды и не обозначенные ужины от 450 руб.
- музеи кроме музея Петра 1 в Дербенте - входная плата в размере 150 руб.
- входная плата в Дербентскую крепость
- джип такси на подьем и спуск в Гамсутль от 500 руб.
- дополнительная ночь после завершения программы - 3000 руб.
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