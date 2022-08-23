Ворота шелкового пути

Завтрак.

До обеда отдых на Каспийском море на частном пляже гостиницы Океан.

После обеда вы отправляетесь на экскурсию в древнюю крепость Нарын-Кала.

.Вы максимально сблизитесь с культурой и бытом Кавказа, прогулявшись по древним магалам, где живут старые жители города, научившись танцевать лезгинку на мастер-классе, а также осмотрев самые значимые достопримечательности. А также узнаете, почему Дербент называют городом четырех религий в одноименном музее.

Возвращение в гостиницу.

Ужин. Отдых.