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Ворота шелкового пути

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Дагестан – в прошлом был перекрестком цивилизаций, древнее место, привлекающее поэтом, романтиков, археологов и ученых со всего мира, поэтому каждый, каждый, кто считает себя патриотом или просто хочет хорошо отдохнуть, должен хотя бы раз посетить его.

Программа тура

День 1
День заезда.

В первый день вы максимально расслабляетесь и набираетесь сил.

Встреча с гидом в аэропорту  Уйташ (г. Махачкала). Трасфер в Дербент.

До гостиницы вы доедете в удобном автобусе.

Размещение в гостинице Океан.

Ужин. Отдых.

 

 

День 2
Экскурсия по гордости Дербента - древней&nbsp;крепости Нарын-Кала.

Завтрак.

До обеда отдых на Каспийском море на частном пляже гостиницы Океан.

После обеда вы отправляетесь на экскурсию в древнюю крепость Нарын-Кала.

.Вы максимально сблизитесь с культурой и бытом Кавказа, прогулявшись по древним магалам, где живут старые жители города, научившись танцевать лезгинку на мастер-классе, а также осмотрев самые значимые достопримечательности. А также узнаете, почему Дербент называют городом четырех религий в одноименном музее.

Возвращение в гостиницу.

Ужин. Отдых.

 

 

День 3
Экскурсия в древнее село златокузнецов Кубачи.&nbsp;&nbsp;Башня&nbsp;&laquo;Акайла кальа&raquo;.

Завтрак.

Освобождение номеров.

Последним днем вы поставите точку в путешествии: посмотрите на деревню Кубачи, где в древнее времена процветало златокузнечество, а также узнаете, как развивается ювелирное мастерство на Кавказе в наши дни, поучавствуете в мастер-классе.

Обед.

Трансфер в аэропорт. Завершение тура.

 

 

Стоимость

Включено в стоимость

  • услуги гида
  • билеты в музеи
  • 3-х разовое питание
  • фото, видео
  • комфортабельная гостиница
  • трансфер

Оплачивается отдельно

  • перелет до Махачкалы
  • иные траты туристов

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