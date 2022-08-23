Ворота шелкового пути
Дагестан – в прошлом был перекрестком цивилизаций, древнее место, привлекающее поэтом, романтиков, археологов и ученых со всего мира, поэтому каждый, каждый, кто считает себя патриотом или просто хочет хорошо отдохнуть, должен хотя бы раз посетить его.
Вас ждет:
Программа тура
В первый день вы максимально расслабляетесь и набираетесь сил.
Встреча с гидом в аэропорту Уйташ (г. Махачкала). Трасфер в Дербент.
До гостиницы вы доедете в удобном автобусе.
Размещение в гостинице Океан.
Ужин. Отдых.
Завтрак.
До обеда отдых на Каспийском море на частном пляже гостиницы Океан.
После обеда вы отправляетесь на экскурсию в древнюю крепость Нарын-Кала.
.Вы максимально сблизитесь с культурой и бытом Кавказа, прогулявшись по древним магалам, где живут старые жители города, научившись танцевать лезгинку на мастер-классе, а также осмотрев самые значимые достопримечательности. А также узнаете, почему Дербент называют городом четырех религий в одноименном музее.
Возвращение в гостиницу.
Ужин. Отдых.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Последним днем вы поставите точку в путешествии: посмотрите на деревню Кубачи, где в древнее времена процветало златокузнечество, а также узнаете, как развивается ювелирное мастерство на Кавказе в наши дни, поучавствуете в мастер-классе.
Обед.
Трансфер в аэропорт. Завершение тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- услуги гида
- билеты в музеи
- 3-х разовое питание
- фото, видео
- комфортабельная гостиница
- трансфер
Оплачивается отдельно
- перелет до Махачкалы
- иные траты туристов
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