В объятиях Дагестана

Не позднее 11:00 мы встретим вас в аэропорту Уйташ в Махачкале. ВАЖНО! после 11.00 трансфер за дополнительную плату



Вы отправитесь в форелевое хозяйство «Главрыба», где выращивают радужную форель и осетров. Вас будет ждать интересная экскурсия, ресторан, в котором вы отведаете вкуснейшую рыбу, приготовленную на гриле. Обед включён в стоимость экскурсии. После обеда - прогулка по форелевому хозяйству. При желании за дополнительную плату посещение пещер Нохъо и подвесного моста над Сулакским каньоном (500 руб. с человека).



Затем посещение нескольких смотровых площадок Сулакского каньона – одного из самых глубоких каньонов в мире, который небезосновательно сравнивают с Гранд-Каньоном штата Колорадо (его глубина достигает до 1920 метров). Виды там просто невероятные.



И это ещё не всё! Вас ждет прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - самому большому водохранилищу Дагестана. После строительства одноименной ГЭС в 70-х гг. прошлого века в ущелье начала скапливаться вода. На дне водоема остался древнейший аул Чиркей с его плодородными садами и живописными водопадами. Вас ждёт увлекательная поездка на катерах. Сказочные очертания окрестных скал, подводные гроты, необычный цвет воды подарят вам незабываемые эмоции! и самый высокий бархан в Евразии, Сарыкум.



Вечером - трансфер к бархану Сарыкум.



Вы сможете полюбоваться изумительным феноменом природы - огромным песчаным барханом Сарыкум (вторым по величине в мире). Исследователи до сих пор гадают, каким образом этот бархан появился посреди цветущей степи. Предполагают, что он является остатком некоей огромной реликтовой дюны. Его абсолютная высота превышает 200 метров, а площадь – 500 гектар. Именно здесь снимали культовую сцену фильма «Белое солнце пустыни», где товарищ Сухов «откапывает» Саида. Чтобы детям было интересно гулять по эко-тропе, для них сделан маршрут-квест, во время которого можно узнать, какие животные водятся на бархане и как выглядят их следы.



Возвращение в отель Сарыкум by Cronwell Hotel & Spa в 19:00.