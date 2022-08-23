В объятиях Дагестана
Маршрут тура: Сулакский каньон - бархан Сарыкум - Ирганайское водохранилище - Салтинский водопад - Карадахская теснина - Датунский храм - Гоор - водопады Тобот, Итлятляр и Ханский - плато Матлас - Лунь – ракетный корабль-экраноплан проекта 903 - Крепость Нарын-Кала - Джума мечеть. Протяженность маршрута (км) - 1037 км.
Вас ждет:
Программа тура
Вы отправитесь в форелевое хозяйство «Главрыба», где выращивают радужную форель и осетров. Вас будет ждать интересная экскурсия, ресторан, в котором вы отведаете вкуснейшую рыбу, приготовленную на гриле. Обед включён в стоимость экскурсии. После обеда - прогулка по форелевому хозяйству. При желании за дополнительную плату посещение пещер Нохъо и подвесного моста над Сулакским каньоном (500 руб. с человека).
Затем посещение нескольких смотровых площадок Сулакского каньона – одного из самых глубоких каньонов в мире, который небезосновательно сравнивают с Гранд-Каньоном штата Колорадо (его глубина достигает до 1920 метров). Виды там просто невероятные.
И это ещё не всё! Вас ждет прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - самому большому водохранилищу Дагестана. После строительства одноименной ГЭС в 70-х гг. прошлого века в ущелье начала скапливаться вода. На дне водоема остался древнейший аул Чиркей с его плодородными садами и живописными водопадами. Вас ждёт увлекательная поездка на катерах. Сказочные очертания окрестных скал, подводные гроты, необычный цвет воды подарят вам незабываемые эмоции! и самый высокий бархан в Евразии, Сарыкум.
Вечером - трансфер к бархану Сарыкум.
Вы сможете полюбоваться изумительным феноменом природы - огромным песчаным барханом Сарыкум (вторым по величине в мире). Исследователи до сих пор гадают, каким образом этот бархан появился посреди цветущей степи. Предполагают, что он является остатком некоей огромной реликтовой дюны. Его абсолютная высота превышает 200 метров, а площадь – 500 гектар. Именно здесь снимали культовую сцену фильма «Белое солнце пустыни», где товарищ Сухов «откапывает» Саида. Чтобы детям было интересно гулять по эко-тропе, для них сделан маршрут-квест, во время которого можно узнать, какие животные водятся на бархане и как выглядят их следы.
Возвращение в отель Сарыкум by Cronwell Hotel & Spa в 19:00.
Вы проедете по самому длинному автомобильному тоннелю в России и узнаете историю его строительства.
Остановитесь на Ирганайском водохранилище, которое называют «жемчужиной в каменной оправе», затем в поселке Шамилькала, где вас ожидает мастер-класс по инкрустации серебром по дереву от унцукульских мастеров или катание на сапбордах (в турах с 20.05 по 17.09).
Обед в поселке Шамилькала.
После обеда вы увидите уникальный памятник природы – единственный в Дагестане подземный водопад, Салтинский. Увидеть его можно только добравшись до пещеры. Представьте: ущелье, внутри которого спрятан грот, висят камни причудливой формы, будто сделанные самой природой каменные мосты, переходы, балкончики. Особенно впечатляет водопад после дождя, или поздней весной, но и зимой замерзшие струи воды дивно хороши.
Вечером заселение в гостевой дом в горах.
После Карадахской теснины самое время прикоснуться к вечности, для этого вы посетите христианский храм у села Датуна, построенный в 4 веке.
А в селе Гоор вас ждет вкуснейший традиционный обед.
Затем вы подниметесь на высоту 2000 метров над уровнем моря и погуляете между древними руинам башенного города Гоор. Сделаете много незабываемых фото на так называемом «дагестанском языке троля».
Площадь Хунзахского плато более 250 кв. км, длина около 29 км, ширина - 8-10 км. С плато открывается впечатляющий вид на окружающие горные хребты и вершины. На плато, ровном как русская степь, стоят старинные аулы. Тут есть луга, леса, холмы и овраги. С отвесных краев плато стекают ручьи и реки. Главная река на плато – Тобот, вода в ней холодная и вкусная. Река неспешно протекает по живописному Хунзахскому плато на протяжении 20 км, как по равнине, а затем мощным водопадом низвергается с высоты 70 метров. Для любителей адреналина здесь предлагают прыжки с водопада и зип-лайн (за дополнительную плату).
На плато находится множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность.
Обед в частном доме.
Экскурсия продолжится посещением Каменной чаши – одной из теснин Хунзахского района, неподалёку от Матласа. Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают совершенно другой мир. Теснина представляет из себя несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой и соединённых пещерами и узкими проходами. Стены поросли мхом и цветами. Оказавшись в этих каменных залах, человек погружается в невероятную, фантастическую атмосферу и наслаждается первозданной природной красотой. Длина теснины – 90 м, высота – 30 м, ширина – 17 м.
И великолепным завершением экскурсии станет посещение экстрим-парка «Матлас», верховая прогулка на лошадях, памятник Льву Толстому и Хаджи Мурату.
Вечером возвращение в гостевой дом.
Изучать самый древний и самый южный город России вы начнёте с экраноплана Лунь, детища советских инженеров.
А затем посетите цитадель Нарын-Кала и старую часть города с узкими улочками, самую древнюю мечеть на территории СНГ, увидите армянскую церковь Святого Всеспасителя, местный базар, послушаете многочисленные дербенские легенды, а на обед в дербентском ресторане отведаете местные блюда.
Заключительный, самый короткий и фееричный день вашего путешествия! После обеда посещение Дербентсткой Винодельческой компании с экскурсией и дегустацией.
К 18-40 трансфер в аэропорт. Более ранние вылеты, трансфер за дополнительную плату.
Вы получите море приятных впечатлений, положительных эмоций и воспоминаний, которые по приезду станут стимулом для следующего путешествия!
Стоимость
Сарыкум by Cronwell Hotel & Spa
Транспорт: Комфортабельный микроавтобус.
Питание: По программе.
Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную. В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
Возраст: 12+
Включено в стоимость
- проживание по программе;
- завтраки, обеды и ужины по программе;
- транспорт комфортабельный микроавтобус;
- гид по программе;
- входные билеты в музеи по программе;
- катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу;
- мастер-класс в поселке Шамилькала.
Оплачивается отдельно
- авиаперелет;
- дополнительные расходы;
- экскурсии, не включенные в программу тура, и входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура;
- трансферы в/из аэропорта к отличным от программы рейсам.
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