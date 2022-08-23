Узоры на кинжале

Встреча в аэропорту. Трансфер в отель.

Сюрпризы начинаются уже в первый день нашего путешествия. Сразу после размещения в отеле и обеда мы отправимся на экскурсию в Сулакский каньон – глубочайший в Европе и один из самых глубоких на планете. Глубина одного из главных природных чудес Дагестана, посещаемого тысячами туристов, достигает 1920 м, общая протяжённость – более 50 км.

Следующий пункт назначения – бархан Сары-Кум, без преувеличения настоящий парадокс природы. Учёные до сих пор ведут споры о происхождении огромного скопления сыпучих песков, по непонятным причинам образовавшегося среди степи всего в 30 км от Махачкалы. К слову, Сары-Кум – крупнейшая дюна Евразии и второй по размерам бархан в мире, уступающий только Большому Эргу в Сахаре.

Возвращение в отель Сарыкум Бизнес Отель & Спа.

Ужин.

Спа, парная, бассейн.