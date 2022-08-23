Узоры на кинжале
Приглашаем вас в авторский тематический тур «Узоры на кинжале». За 3 дня путешествия вы увидите чудеса природы Дахадаевского района, а также познакомитесь с настоящими Мастерами, сделавшими разные виды ремесел делом всей своей жизни.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель.
Сюрпризы начинаются уже в первый день нашего путешествия. Сразу после размещения в отеле и обеда мы отправимся на экскурсию в Сулакский каньон – глубочайший в Европе и один из самых глубоких на планете. Глубина одного из главных природных чудес Дагестана, посещаемого тысячами туристов, достигает 1920 м, общая протяжённость – более 50 км.
Следующий пункт назначения – бархан Сары-Кум, без преувеличения настоящий парадокс природы. Учёные до сих пор ведут споры о происхождении огромного скопления сыпучих песков, по непонятным причинам образовавшегося среди степи всего в 30 км от Махачкалы. К слову, Сары-Кум – крупнейшая дюна Евразии и второй по размерам бархан в мире, уступающий только Большому Эргу в Сахаре.
Возвращение в отель Сарыкум Бизнес Отель & Спа.
Ужин.
Спа, парная, бассейн.
Завтрак.
Программа второго дня полностью посвящена ремесленничеству Дагестана и стартует в горном селе оружейников Харбуке – огромной кузне под открытым небом. Навыки и способы обработки металлов здесь совершенствовались веками, а настоящей визитной карточкой местных мастеров стало огнестрельное оружие.
Обед.
Из Харбука отправляемся в соседнее село Киша, известное богатыми фольклорно-культурными традициями, а также тем, что именно здесь творят свои шедевры известные мастера-чугуристы и зурначи (чугур и зурна – традиционные музыкальные инструменты дагестанцев).
Выезд в село Уркарах. Размещение в гостевом доме.
Ужин и участие в приготовлении национального блюда «Шабши».
Выступление национального ансамбля Зурначей и мастер-класс по танцам
Завтрак. Выезд в Кубачи.
Осмотр боевой башни Кубачи, музея, мастер-класс по вышиванию Каза (золотые узоры на платке).
Наш «ремесленный» тур продолжится в селе Кубачи, давно ставшем центром притяжения туристов. Главное ремесло кубачинцев – создание из драгоценных металлов практически любых художественных изделий, от оружия до ювелирных украшений и домашней утвари, щедро украшенных искусной гравировкой.
Лучшим завершением насыщенной программы тура станет конный поход в Кала-Корейш – одновременно одну из главных мусульманских святынь Дагестана и живописную местность, горный воздух которой буквально насквозь пропитан ароматами целебных трав.
Обед в гостевом доме
Выезд в г. Махачкалу.
Ужин.
Трансферт в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсии с гидом
- билеты в музеи и на мероприятия
- 3х-разовое питание
- фото
- гостиница, гостевые дома
- трансфер
Оплачивается отдельно
- перелет до Махачкалы
- дополнительные экскурсии
- иные траты туристов
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