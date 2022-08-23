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Узоры на кинжале

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем вас в авторский тематический тур «Узоры на кинжале». За 3 дня путешествия вы увидите чудеса природы Дахадаевского района, а также познакомитесь с настоящими Мастерами, сделавшими разные виды ремесел делом всей своей жизни.

Программа тура

День 1
День заезда.

Встреча в аэропорту. Трансфер в отель.

Сюрпризы начинаются уже в первый день нашего путешествия. Сразу после размещения в отеле и обеда мы отправимся на экскурсию в Сулакский каньон – глубочайший в Европе и один из самых глубоких на планете. Глубина одного из главных природных чудес Дагестана, посещаемого тысячами туристов, достигает 1920 м, общая протяжённость – более 50 км.

Следующий пункт назначения – бархан Сары-Кум, без преувеличения настоящий парадокс природы. Учёные до сих пор ведут споры о происхождении огромного скопления сыпучих песков, по непонятным причинам образовавшегося среди степи всего в 30 км от Махачкалы. К слову, Сары-Кум – крупнейшая дюна Евразии и второй по размерам бархан в мире, уступающий только Большому Эргу в Сахаре.

Возвращение в отель Сарыкум Бизнес Отель & Спа.

Ужин.

Спа, парная, бассейн.

День 2
Ремесленничество&nbsp;Дагестана.

Завтрак.

Программа второго дня полностью посвящена ремесленничеству Дагестана и стартует в горном селе оружейников Харбуке – огромной кузне под открытым небом. Навыки и способы обработки металлов здесь совершенствовались веками, а настоящей визитной карточкой местных мастеров стало огнестрельное оружие. 

Обед.

Из Харбука отправляемся в соседнее село Киша, известное богатыми фольклорно-культурными традициями, а также тем, что именно здесь творят свои шедевры известные мастера-чугуристы и зурначи (чугур и зурна – традиционные музыкальные инструменты дагестанцев). 

Выезд в село  Уркарах. Размещение в гостевом доме.

Ужин и участие в приготовлении национального блюда «Шабши».

Выступление национального ансамбля Зурначей и мастер-класс по танцам

День 3
Экскурсия в село&nbsp;Кубачи. Завершение тура.

Завтрак. Выезд в Кубачи.

Осмотр боевой башни Кубачи, музея, мастер-класс по вышиванию Каза (золотые узоры на платке).

Наш «ремесленный» тур продолжится в селе Кубачи, давно ставшем центром притяжения туристов. Главное ремесло кубачинцев – создание из драгоценных металлов практически любых художественных изделий, от оружия до ювелирных украшений и домашней утвари, щедро украшенных искусной гравировкой. 

Лучшим завершением насыщенной программы тура станет конный поход в Кала-Корейш – одновременно одну из главных мусульманских святынь Дагестана и живописную местность, горный воздух которой буквально насквозь пропитан ароматами целебных трав.

Обед в гостевом доме

Выезд в г. Махачкалу.

Ужин.

Трансферт в аэропорт.

Стоимость

Включено в стоимость

  • экскурсии с гидом
  • билеты в музеи и на мероприятия
  • 3х-разовое питание
  •  фото
  •  гостиница, гостевые дома
  • трансфер 

Оплачивается отдельно

  • перелет до Махачкалы
  • дополнительные экскурсии
  • иные траты туристов

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