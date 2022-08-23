Тайны древнего Дербента

Завтрак.



Выселение из гостиницы.



Ранний выезд на экскурсию.

Сначала вы отправитесь к Чиркейской ГЭС - второй по высоте плотине в России (232, 5 м) и своими глазами увидите это поистине впечатляющее сооружение, настоящий архитектурный шедевр человечества.

Чиркейская ГЭС образовала огромное озеро в узком ущелье реки Сулак – Чиркейское водохранилище, так называемое «Чиркейское море», площадью 42,5 кв. км (посещение по погоде и состоянию дороги). Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры. Местные живописные пейзажи отдаленно напоминают фьорды Норвегии.

Далее вы увидите настоящее чудо этих мест - Сулакский каньон. Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке - дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а на деле, оказывается еще и глубже! Только представьте – высота 1920 метров! Местами каньон расширяется настолько, что не видно противоположную сторону, а Сулак, одна из самых полноводных рек в Дагестане, кажется тоненькой ниточкой на дне.

Обед (включен).

По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум - один из самых высоких в мире. Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров. Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет. Над тайной происхождения этого чуда природы бьется уже не одно поколение ученых.

Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы к вечерним рейсам, вылетающим не ранее 20:00 (рекомендованные рейсы - а/к S7/Аэрофлот в 20:25/21:00).