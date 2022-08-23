Тайны древнего Дербента
Древний Дербент, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, с древней крепостью «Нарын-Кала», в которой до сих пор сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот, откроет вам завесы своего далекого прошлого.
По-настоящему удивят и заслуженно названные «чудесами природы» Чиркейское водохранилище (самый крупный водоем Северного Кавказа), один из самых высоких в мире бархан Сарыкум и, конечно, Сулакский каньон, не уступающий в своем величии Гранд-Каньону в Америке. А Каспийское море, декоративно-прикладные ремесла Дагестана (ковры, ювелирные украшения, национальная утварь и пр.) и дегустация национальной кухни добавят еще больше ярких эмоций в вашу копилку впечатлений.
Маршрут тура: Махачкала - Маджалис - Дербент - Чиркейская ГЭС - Сулакский каньон - Махачкала.
Уровень сложности: не требует специальной физической подготовки. Минимальный возраст: 10 лет.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие утренними рейсами в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы.
В 11:30 групповой трансфер в Дербент. По дороге у города Избербаш туристам откроется вид на гору Пушкин-Тау, которая невероятным образом похожа на профиль лица знаменитого поэта.
Остановка на обед (самостоятельно).
После обеда - заезд в село Маджалис, которое возникло в 1581 году. Его основал правитель Кайтагского уцмийства Султан Ахмад-хан, как новую столицу и резиденцию. В тот период Маджалис был довольно крупным и многонациональным поселением.
Посещение Музея Кайтагской вышивки.
Прибытие в Дербент к вечеру. Прогулка по набережной Каспийского моря.
Размещение в гостинице 3-4*.
Ужин самостоятельно в одном из национальных кафе города.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по Дербенту.
Совсем недавно Дербент отпраздновал свой двухтысячелетний юбилей, однако, существуют археологические свидетельства, что история города уходит больше чем на 5 тысяч лет! Начнется знакомство с городом с посещения цитадели «Нарын-Кала» - настоящей древней крепости, в которой сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот.
Далее вы пройдетесь по магале (древнему району города), заглянете в Джума-мечеть, девичьи бани, а также Армяно-Григорианскую церковь, где расположился Музей ковров и декоративно-прикладного искусства.
Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать блюда национальной кухни (хинкал, чуду, халтаму и др.) в местном кафе или ресторане - обед самостоятельно.
После обеда вы продолжите экскурсию: посетите синагогу «Келе-Нумаз», восточный базар, древнее кладбище Кырхляр, Дом-музей Петра I, а также этно-дом «Кубачи».
Этно-дом «Кубачи» открыли потомки ювелира-кубачинца Тушиева. В музее представлены сотни экспонатов, которые известный мастер собирал десятки лет. Это тарелки разных эпох и фактуры, национальная утварь, дореволюционные ювелирные украшения, наряды женщин-кубачинок, камин из интерьера горского дома.
Свободное время.
Ужин самостоятельно в многочисленных национальных кафе города.
Завтрак.
Выселение из гостиницы.
Ранний выезд на экскурсию.
Сначала вы отправитесь к Чиркейской ГЭС - второй по высоте плотине в России (232, 5 м) и своими глазами увидите это поистине впечатляющее сооружение, настоящий архитектурный шедевр человечества.
Чиркейская ГЭС образовала огромное озеро в узком ущелье реки Сулак – Чиркейское водохранилище, так называемое «Чиркейское море», площадью 42,5 кв. км (посещение по погоде и состоянию дороги). Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры. Местные живописные пейзажи отдаленно напоминают фьорды Норвегии.
Далее вы увидите настоящее чудо этих мест - Сулакский каньон. Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке - дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а на деле, оказывается еще и глубже! Только представьте – высота 1920 метров! Местами каньон расширяется настолько, что не видно противоположную сторону, а Сулак, одна из самых полноводных рек в Дагестане, кажется тоненькой ниточкой на дне.
Обед (включен).
По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум - один из самых высоких в мире. Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров. Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет. Над тайной происхождения этого чуда природы бьется уже не одно поколение ученых.
Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы к вечерним рейсам, вылетающим не ранее 20:00 (рекомендованные рейсы - а/к S7/Аэрофлот в 20:25/21:00).
Стоимость
Проживание по программе
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Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%
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Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ», г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой "Тайны древнего Дербента". Рекомендованный рейс а/к Победа/Аэрофлот с прилетом в 11:15/11:00. Групповой трансфер в 11:30. Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 10:30. Доплата за индивидуальный трансфер аэропорт (ж/д) Махачкалы – отель Дербента – от 5000 рублей за машину.
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Проводы: В день выезда групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы к рейсам/поездам, отправляющимся после 20:00 местного времени. Рекомендованные рейсы - а/к S7/Аэрофлот в 20:25/21:00
- Транспорт: Автобус
- Питание: завтраки в отеле, обед в день 3.
- Важно: Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды. Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам - платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
- Возраст: 10+
Включено в стоимость
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Двухместное размещение в гостинице 3-4*.
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Транспортные услуги, включая групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) - Махачкала – отель в г. Дербент– аэропорт (ж/д вокзал).
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Услуги гида.
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Входные билеты в музеи по программе.
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Питание (завтраки в отеле, обед в день 3), вода 0,5 л/чел/день.
Оплачивается отдельно
- Индивидуальные трансферы.
- Питание, не включенное в программу (обеды и ужины).
- Поднос багажа.
- Сувениры.
- Дополнительные услуги в отеле.
- Билет в зоопарк от 150 руб/чел.
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