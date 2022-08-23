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Святыни и древности

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

В этом туре по Дагестану вы увидите: Шалбуздаг — священная для лезгин гора. На ее склонах находится несколько зияратов — святых мест, “мест силы”, город Дербент - город, полный легенд, почти столь же древний, как Рим или Варанаси,  село Миджах пастоящий музей лезгинского быта.

Программа тура

День 1
День заезда.

Встреча с гидом в аэропорту  города Махачкала.

Трансфер  в город.

Размещение.

Ужин. Вечер знакомств.

День 2
Древности Дербента и лезгинское село.

Завтрак.

Переезд в Дербент. Экскурсия по Крепости Нарын-кала.

 Обед.

Прогулка по городу (Джума-мечеть, Армянская церковь и мастер-класс по ковроткачеству, могилы «сорока асхабов»).

Переезд в Ахты. Прогулка по селу, термальные источники.

Вечером  переезд в село  Миджах.

Размещение.  Ужин.

День 3
Восхождение на Шалбуздаг.

Завтрак.

 Переезд на Эренлар -  священная для лезгин гора. На ее склонах находится несколько зияратов — святых мест, “мест силы”.  Восхождение к пиру Эренлар.

Спуск в Мискинджа - село в Докузпаринском районе Дагестана. 

Отдых и ужин в Мискинджа.

Переезд в Дербент.

 

День 4
Махачкала: рынок и сувениры.

Затврак. Отдых.

Купание в море. Переезд в Махачкалу.

Поход на махачкалинский рынок и за сувенирами.

Огромный базар, где вы найдете все местные “вкусности”: урбеч (традиционное дагестанское лакомство — паста из семян и орехов), мед, курагу, сыры, сушеное мясо, травы… Будет чем угостить друзей дома!

Трансфер в аэропорт. Завыершение тура.

Стоимость

Включено в стоимость

  • услуги гида
  • проживание
  • питание
  • переезды по программе
  • входные билеты в музеи

Оплачивается отдельно

  • авиа перелет в Махачкалу и обратно
  • сувениры и прочие личные траты

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