Святыни и древности
В этом туре по Дагестану вы увидите: Шалбуздаг — священная для лезгин гора. На ее склонах находится несколько зияратов — святых мест, “мест силы”, город Дербент - город, полный легенд, почти столь же древний, как Рим или Варанаси, село Миджах пастоящий музей лезгинского быта.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с гидом в аэропорту города Махачкала.
Трансфер в город.
Размещение.
Ужин. Вечер знакомств.
Завтрак.
Переезд в Дербент. Экскурсия по Крепости Нарын-кала.
Обед.
Прогулка по городу (Джума-мечеть, Армянская церковь и мастер-класс по ковроткачеству, могилы «сорока асхабов»).
Переезд в Ахты. Прогулка по селу, термальные источники.
Вечером переезд в село Миджах.
Размещение. Ужин.
Завтрак.
Переезд на Эренлар - священная для лезгин гора. На ее склонах находится несколько зияратов — святых мест, “мест силы”. Восхождение к пиру Эренлар.
Спуск в Мискинджа - село в Докузпаринском районе Дагестана.
Отдых и ужин в Мискинджа.
Переезд в Дербент.
Затврак. Отдых.
Купание в море. Переезд в Махачкалу.
Поход на махачкалинский рынок и за сувенирами.
Огромный базар, где вы найдете все местные “вкусности”: урбеч (традиционное дагестанское лакомство — паста из семян и орехов), мед, курагу, сыры, сушеное мясо, травы… Будет чем угостить друзей дома!
Трансфер в аэропорт. Завыершение тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- услуги гида
- проживание
- питание
- переезды по программе
- входные билеты в музеи
Оплачивается отдельно
- авиа перелет в Махачкалу и обратно
- сувениры и прочие личные траты
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