Святыни и древности

В этом туре по Дагестану вы увидите: Шалбуздаг — священная для лезгин гора. На ее склонах находится несколько зияратов — святых мест, “мест силы”, город Дербент - город, полный легенд, почти столь же древний, как Рим или Варанаси, село Миджах пастоящий музей лезгинского быта.