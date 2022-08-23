Сокровища страны гор
Представьте, как шагаете по старинным улочкам села, где каждый камень – это целая история, а каждый дом – настоящий музей. А вот вы встречаете рассвет на живописной равнине, проникаетесь тем, как первые лучи солнца раскрашивают горы-исполины в золотисто-розовые цвета. И в этот же день ужинаете молодым козленком, дурмой из сочной баранины и хинкалами, смакуя молодое вино на берегу моря. Такие эмоции вам не подарит ни Италия, ни Франция, ни какая другая страна. Такие эмоции вы получите в путешествии по древнему Дагестану.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гидом в аэропорту Уйташ г. Махачкала.
Трансфер в отель Сары-Кум. Отель бизнес класа в Дагестане, который расположен рядом со знаменитым барханом Сары-Кум, от которого и получил свое название. До нас по федеральной трассе М29 «Кавказ» от Махачкалы всего 20 минут езды. И из повседневной, докучливой суеты вы попадаете в мир девственной природы и первозданной свежести.
Размещение в номерах. Отдых.
Далее отправляемся на экскурсию на бахран Сарыкум - уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее него лишь «Большой эрг», находящийся в песках Сахары. На территории Европы и Азии аналогично больших барханов нет вовсе. Протяженность Сары-Кума — 12 километров, ширина — 4 километра, а высота — впечатляющие 252 метра. Сколько лет существует бархан — точно неизвестно, однако этот небольшой кусочек азиатской пустыни в самом сердце Дагестанских гор однозначно насчитывает несколько сотен тысяч лет.
Дегустация авторского вина знаменитого винодела Исы Мусаева.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Гуниб.
Экскурсия в Сулаксий каньон - вы насладитесь величественными видами гор и ущелий на смотровой площадке Сулакского каньона. Вдохновитесь горными пейзажами, насладитесь архитектурным ансамблем культурно-исторического комплекса «Ахульго».
Сулакский каньон – это неожиданное и яркое впечатление. Своей глубиной, достигающей 1920 метров, он превосходит знаменитый каньон Колорадо в США. Но по протяженности он короче. Великое творение природы состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами. Самый большой участок имеет длину 18 км.
Обед в посёлке Дубки в кафе Хадум.
Посещение в культурно-исторического комплекса Ахульго - одноимённый мемориал-музей, возведённый в память о событиях Кавказской войны, имевших здесь место летом 1839 года. Проходившую в Ахульго военную операцию, направленную на захват крепости имама Шамиля, называют одним из важнейших исторических событий, имеющим неоценимую значимость для исторической памяти жителей Северного Кавказа и всех россиян.
Вечером заселение в туристический комплекс Орлиное гнездо.
Ужин. Отдых.
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Дербент.
После завтрака вы посетите исторический мемориал — Царская поляна, узнайте о вехах Кавказкой войны в Беседке Шамиля и крепости Гуниб. Окунитесь в историю руин древнейшего села Дагестана - Гамсутль.
Обед в Арт-кафе в Гунибе.
Выезд из села Гуниб и пеший подъем в древнее заброшенное село призрак Гамстуль.
Ужин по дороге в село Леваши.
Переезд в Дербент и размещение в гостинице Океан.
Завтрак.
Четвертый день тура откроет для вас древнюю историю крепости Нарын-Кала, которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников. Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути».
После интересного экскурса в историю Дагестана, вы с головой окунетесь в быт и культуру населявших его людей, посетив древнюю мечеть, где ежедневно собирались десятки мусульман, рассмотрите предметы, которыми пользовались жители Дербента в Средние века благодаря экспозиции девичьей бани «Кызлар-хамам».
Обед в ресторане гостиницы Океан.
Закончить насыщенный день положительной нотой поможет ужин на крыше отеля, откуда вы будете наблюдать живописные красоты Каспийского моря.
Завтрак. Освобождние номеров.
Выезд в село Кубачи. Село Кубачи расположилось на впечатляющей высоте в 1750 метров над уровнем моря. Именно здесь проживает такая народность как даргинцы — исконно кавказский малочисленный народ. На сегодняшний день на территории селения постоянно проживает чуть менее тысячи человек, которые владеют кубачинским диалектом даргинского языка. А застройка местных домов сильно напоминает один единый комплекс — настолько плотно они прижаты друг к другу. Это один из самых крупных кавказских центров, специализирующийся на обработке металла.
Мастер-класс по ювелирному делу окунет вас в прошлое и настоящее мастеров своего дела.
Обед.
Трансфер в аэропорт. Завершение тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсии
- услуги гида
- билеты в музеи
- 3-х разовое питание
- фото, видео
- комфортабельная гостиница
- трансфер
Оплачивается отдельно
- перелет до Махачкалы
- иные траты туристов
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