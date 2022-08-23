Сокровища страны гор

Встреча гидом в аэропорту Уйташ г. Махачкала.

Трансфер в отель Сары-Кум. Отель бизнес класа в Дагестане, который расположен рядом со знаменитым барханом Сары-Кум, от которого и получил свое название. До нас по федеральной трассе М29 «Кавказ» от Махачкалы всего 20 минут езды. И из повседневной, докучливой суеты вы попадаете в мир девственной природы и первозданной свежести.

Размещение в номерах. Отдых.

Далее отправляемся на экскурсию на бахран Сарыкум - уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее него лишь «Большой эрг», находящийся в песках Сахары. На территории Европы и Азии аналогично больших барханов нет вовсе. Протяженность Сары-Кума — 12 километров, ширина — 4 километра, а высота — впечатляющие 252 метра. Сколько лет существует бархан — точно неизвестно, однако этот небольшой кусочек азиатской пустыни в самом сердце Дагестанских гор однозначно насчитывает несколько сотен тысяч лет.

Дегустация авторского вина знаменитого винодела Исы Мусаева.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.