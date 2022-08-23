Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Уникальная авторская программа для самых любознательных по всем регионам Северного Кавказа, легендарные знаменитые памятники природы, истории, культуры: горы, каньоны, озера, водопады, ущелья и поляны; древние крепости, поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи, мечети.
Маршрут тура: Дагестан: Махачкала, Дербент, Нарын-Кала, Хунзахское плато, каньон реки Тобот - Цолотоль, Аранинская крепость, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и ГЭС, Сарыкум - Осетия: Владикавказ, парки, набережная реки Терек - Ингушетия: башенные комплексы, «Вовнушки», Тхаба-Ерды - Северная Осетия-Алания: Даргавс, Дзивигис, Аланский монастырь - Кабардино-Балкария: Чегемские водопады, Поляна Нарзанов, Эльбрус, Азау - Карачаево-Черкесия: Домбай, Мусса-Ачитара, «Жемчужина Кавказа» - Кавказские Минеральные Воды: гора Кольцо, Медовые водопады, Кисловодск, Курортный парк - Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск, парк Цветник, Провал - Минеральные Воды
Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки.
Тур проходит в условиях горной местности (высоты до 3500 м) и не рекомендуется гипертоникам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.
По количеству мест в одной группе может быть до 13 человек.
Проживание в туре: 1-, 2-, 3-местное в гостиницах тур.класса:
- г. Махачкала, гостиница "Метрополь", "Адмирал" или подобного уровня, номера со всеми удобствами.
- г. Владикавказ, гостиница "Планета люкс", "Владикавказ" или подобного уровня, номера со всеми удобствами.
- г. Пятигорск, гостиница "Интурист" подобного уровня, номера со всеми удобствами.
Стоимость программы с 12 марта по 20 апреля с человека: 92 300 руб
Вас ждет:
Программа тура
- Встреча в г. Махачкала, в аэропорту или на ж/д вокзале в течение 40 минут к прилету/приезду любого рейса/поезда туристов в период времени с 9 до 19 часов.
После встречи трансфер и размещение в одной из гостиниц Махачкалы.
- Вы можете сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом.
- Лучшие архитектурные перлы сегодня – здания собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову.
- Улицы, проспекты, сквер Дружбы и Городской сад, – чудные места для променада!
- Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата – гордость горцев!
- Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!
Ужин.
- Завтрак.
- Дербент недаром означает Связанные врата, — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря!
- Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.
- В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала, верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет!
- Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв.
- Вас поразит колоссальность цитадели, и в автобусном экскурсионном туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени!
- Вечером возвращение в гостиницу Махачкалы.
- Завтрак.
- Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана. Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот- Цолотль.
- Как же это удивительно, ехать по абсолютно равнинной территории и, вдруг, оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе.
- На плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность. Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли».
- Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат. Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними.
- Вечером возвращение в гостиницу Махачкалы.
- Завтрак.
- Глубочайший в Евразии, второй в мире, Сулакский каньон метражом 1920 м поборол Колорадо! На его обрывах «ах, как кружится голова», еще бы – под ногами разверзается бездна! Но дно есть – это «полоска неба» реки Сулак.
- Путешествие идет к Чиркейской ГЭС, мощнейшей на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшей в Европе – 233 м! ГЭС создала рукотворное водохранилище — Чиркейское озеро. По лазурно-голубой воде плавают катера, летом купаются, отдыхают на пляже.
- Далее нас зовет мир бархана Желтый песок, где снимался фильм «Белое солнце пустыни». Золотое чудо вне пустыни – загадка даже для ученых!
- Вечером возвращение в гостиницу Махачкалы.
- Завтрак.
- Северная Осетия-Алания. Владикавказ, обзорная экскурсия.
- Экскурсия в одном из самых красивых городов Кавказа, бывшей русской крепости, основанной в 1784 г. на входе в Дарьяльское ущелье, когда началось строительство Военно-грузинской дороги.
- Современный Владикавказ, со всех сторон окруженный кольцом гор, удивляет туристов оригинальностью и гармоничностью архитектурных ансамблей и множеством раритетных памятников!
- Размещение в гостинице Владикавказа.
- Завтрак.
После завтрака нас ждет путешествие в Ингушетию — страну родовых и охранных башен.
- Один из комплексов, в русском языке — «Вовнушки», является победителем конкурса «Семь чудес Света в России». На самом деле название «Вовнушке» с ударением на первый слог означает «Место боевых башен».
- Башенные комплексы Таргим, Эги-Кале, Хамхи охраняли маршрут Великого шелкового пути на отрезке от Ассинского ущелья, через северные склоны Большого Кавказского хребта к Магасу — «Городу Солнца».
- Место Вовнушке – Таргимская котловина, образец горной природы: быстрая река Асса, высокий скалистый хребет Цейлом, густейший лес на теневой стороне гор.
- Сущность строений Вовнушке – культ камня. Массивные башни возведены без фундамента, прямо на сланцевых скалах. Нижние камни размером больше человеческого роста обеспечивают устойчивость конструкции.
- В Ассинском ущелье стоит и первый в России христианский храм Тхаба-Ерды, редчайший памятник средневековья, сочетающий традиции зодчества Кавказа и Закавказья.
- День заканчивается отдыхом в гостинице Владикавказа.
- Завтрак.
- Республика Северная Осетия-Алания. Даргавс - "город мертвых". Наскальная крепость Дзивгис. Аланский монастырь.
- После завтрака нас ждет древняя культура Северной Осетии. Одна из особенностей ее — «города мертвых», самый известный из них – Даргавс, состоящий из 97-ми домов-склепов с останками людей — костями, черепами и целыми мумиями.
- Далее мы отправимся в Аланский мужской монастырь в фантастически красивом Куртатинском ущелье. Основа комплекса — аланские сторожевые башни XVIII века, а главный храм является копией византийского храма X века из столицы древней Алании.
- Мы посетим Дзивгисскую наскальную крепость, сотворенную вкупе природой и руками людей. Пещеры, проделанные в известняке водой и ветром, были заложены камнями и скрепленными раствором.
- Изумления достойны и сами колоссальные сооружения, и невероятная трудность работы по их возведению. Поистине Алания – сокровищница богатейшей культуры поздне-сарматской эпохи!
- Возвращаемся во Владикавказ. Отдых.
- Завтрак.
Первая цель экскурсионного тура по Кабардино-Балкарии – гигантское Чегемское ущелье с красивейшими водопадами.
- Тонкие нити воды, пенящиеся бурные струи и плачущие водопады, — собирающиеся в косы-ручьи капли, выступающие из скал, — чарующее зрелище!
- Пятигорск – курортная столица Кавказских Минеральных Вод. Вечером можно прогуляться по его освещенным проспектам, по парку Цветник, полюбоваться видами вечернего Пятигорска с высоты Михайловского отрога или горы Горячей.
- Размещение в гостинице в Пятигорске.
- Завтрак.
- Сегодня вас ждет подъем по канатке «Эльбрус» на головокружительную высоту 3450 м - на станцию «Мир». Вы ознакомитесь с историей покорения спящего вулкана, считающегося одним из красивейших пиков мира, мистическими и реальными событиями, осмотрите панорамы Эльбруса и Кавказского хребта, которые завораживают любого!
- Вы уже могли их видеть через посредников — веб-камеры, но «свой» взгляд на нереальный мир вечных снегов и ледников, меняющихся рельефов, разноцветных инопланетных картин – совсем другое дело!
- К вашим услугам – кафе с выпечкой, кофе, чаем, согревающим глинтвейном.
- Впечатлений и эмоций от путешествия на Кавказе точно хватит «на всю оставшуюся жизнь»!
- Возвращение в Пятигорск.
- Завтрак.
Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков, — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии.
- Уникальная красота Домбая – как на ладони!
- Плюс — наслаждение воздухом с хвойным и цветочным ароматами, вкус студеной кристальной воды речек, самобытность легенд, дары местного рынка, — сувениры, сборы, мед, изделия из шерсти, — «полным полна коробушка»!
- Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений!
- Далее – отдых в комплексе лечебных минеральных вод.
- Возвращение в Пятигорск.
- Завтрак.
Знаменитая гора Кольцо – один из символов курортного Кисловодска, комплекс Медовых водопадов.
- Это жемчужины находящиеся в окрестностях Кисловодска и вы сегодня сможете с ними познакомиться.
- Кисловодский Курортный парк – один из крупнейших в Европе регулярных парков.
- Нарзанная галерея – шедевр созданный Самуилом Уптоном, грот Демона, мостик «Дамский каприз», цветочный календарь – все эти красоты станут доступны вам в ходе экскурсии по городу-курорту Кисловодску.
- Вечером возвращение в Пятигорск.
- Завтрак.
Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается.
- Напоследок прогуляемся по Пятигорску, парк «Цветник», в Курортной зоне посетим символы города: это гора и скульптура «Орел», грот Дианы, Елизаветинская галерея, беседка Эолова арфа на отроге Машука, откуда вид на Пятигорск и горы – просто роскошный!
- Дойдем до озера «Провал».
- Живейшая память о величавой красе Северного Кавказа — с вами! Если мы сумели оказать вам подлинное кавказское гостеприимство, — приезжайте вновь!
- Прибытие в г. Минеральные Воды ориентировочно к 16:00.
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи: г. Махачкала в аэропорту или на ж/д вокзале в течение 40 минут к прилету/приезду любого рейса/поезда туристов в период времени с 9 до 19 часов.
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В заключительный день тура прибытие в г. Минеральные Воды ориентировочно к 16:00 (время обратного вылета с учетом прохождения регистрации желательно планировать после 18:00). Время московское.
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Транспорт: Автобус\микроавтобус
- Питание: 1-разовое. Комплексное. 1-й день - ужин; 2-12 дни - завтраки.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
- Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- С 01.05.2018 в Ставропольском крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 50 руб. на 1 человека в сутки. Оплата сбора производится на месте при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы (проживающие в объектах размещения более 24 часов), кроме лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора.
- Для иностранных граждан бронирование тура возможно не позже 30 дней до начала заезда в связи с необходимостью оформления пропуска в Джейрахский район Ингушетии. Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
- Возраст: 10+
Включено в стоимость
-
Доставка от аэропорта или ж/д вокзала Махачкалы в гостиницу, от п. Домбай в а/п (на ж/д) Минеральные Воды;
-
Проживание в гостиницах по маршруту, в номерах со всеми удобствами;
-
Завтраки;
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Ужин-знакомство в первый день;
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Услуги гида-экскурсовода;
-
Транспортное обслуживание на маршруте.
Оплачивается отдельно
- индивидуальные трансферы;
- экскурсии, не включенные в программу тура;
- доплата за одноместное размещение — 14 500 руб. за весь период тура;
- входные билеты в комплекс термальных источников;
- входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура;
- питание (обеды и ужины);
- подъемы по канатным дорогам;
- экологические сборы.
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