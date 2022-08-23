Сокровища Северного Кавказа: зима - весна

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Всеохватывающий тур по Северному Кавказу! Весь Кавказ открыт для вас в этом путешествии!Уникальная авторская программа для самых любознательных по всем регионам Северного Кавказа, легендарные знаменитые памятники природы, истории, культуры: горы, каньоны, озера, водопады, ущелья и поляны; древние крепости, поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи, мечети.Дагестан: Махачкала, Дербент, Нарын-Кала, Хунзахское плато, каньон реки Тобот - Цолотоль, Аранинская крепость, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и ГЭС, Сарыкум - Осетия: Владикавказ, парки, набережная реки Терек - Ингушетия: башенные комплексы, «Вовнушки», Тхаба-Ерды - Северная Осетия-Алания: Даргавс, Дзивигис, Аланский монастырь - Кабардино-Балкария: Чегемские водопады, Поляна Нарзанов, Эльбрус, Азау - Карачаево-Черкесия: Домбай, Мусса-Ачитара, «Жемчужина Кавказа» - Кавказские Минеральные Воды: гора Кольцо, Медовые водопады, Кисловодск, Курортный парк - Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск, парк Цветник, Провал - Минеральные ВодыТур подходит для туристов любого уровня физической подготовки.Тур проходит в условиях горной местности (высоты до 3500 м) и не рекомендуется гипертоникам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.По количеству мест в одной группе может быть до 13 человек.1-, 2-, 3-местное в гостиницах тур.класса:с человека: 83 070 руб.с человека: 92 300 руб