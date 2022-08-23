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Сокровища Северного Кавказа: зима - весна

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Всеохватывающий тур по Северному Кавказу! Весь Кавказ открыт для вас в этом путешествии!

Уникальная авторская программа для самых любознательных по всем регионам Северного Кавказа, легендарные знаменитые памятники природы, истории, культуры: горы, каньоны, озера, водопады, ущелья и поляны; древние крепости, поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи, мечети.

Маршрут тура: Дагестан: Махачкала, Дербент, Нарын-Кала, Хунзахское плато, каньон реки Тобот - Цолотоль, Аранинская крепость, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и ГЭС, Сарыкум - Осетия: Владикавказ, парки, набережная реки Терек - Ингушетия: башенные комплексы, «Вовнушки», Тхаба-Ерды - Северная Осетия-Алания: Даргавс, Дзивигис, Аланский монастырь - Кабардино-Балкария: Чегемские водопады, Поляна Нарзанов, Эльбрус, Азау - Карачаево-Черкесия: Домбай, Мусса-Ачитара, «Жемчужина Кавказа» - Кавказские Минеральные Воды: гора Кольцо, Медовые водопады, Кисловодск, Курортный парк - Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск, парк Цветник, Провал - Минеральные Воды

Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки.

Тур проходит в условиях горной местности (высоты до 3500 м) и не рекомендуется гипертоникам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.

По количеству мест в одной группе может быть до 13 человек.

Проживание в туре: 1-, 2-, 3-местное в гостиницах тур.класса:
  • г. Махачкала, гостиница "Метрополь", "Адмирал" или подобного уровня, номера со всеми удобствами.
  • г. Владикавказ, гостиница "Планета люкс", "Владикавказ" или подобного уровня, номера со всеми удобствами.
  • г. Пятигорск, гостиница "Интурист" подобного уровня, номера со всеми удобствами.
Стоимость программы с 20 ноября по 15 декабря с человека:  83 070 руб.

Стоимость программы с 12 марта по 20 апреля с человека: 92 300 руб

Программа тура

День 1
Дагестан. Махачкала.
Встреча в г. Махачкала, в аэропорту или на ж/д вокзале в течение 40 минут к прилету/приезду любого рейса/поезда туристов в период времени с 9 до 19 часов.

После встречи трансфер и размещение в одной из гостиниц Махачкалы.

Вы можете сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом.

Лучшие архитектурные перлы сегодня – здания собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову.

Улицы, проспекты, сквер Дружбы и Городской сад, – чудные места для променада!

Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата – гордость горцев!

Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!

Ужин.
День 2
Дагестан. Дербент. Дербентская стена. Крепость Нарын-Кала.
Завтрак.

Дербент недаром означает Связанные врата, — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря!

Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.

В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала, верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет!

Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв.

Вас поразит колоссальность цитадели, и в автобусном экскурсионном туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени!

Вечером возвращение в гостиницу Махачкалы.
День 3
Дагестан. Хунзахское плато. Каньон реки Тобот-Цолотль. Аранинская крепость.
Завтрак.

Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана. Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот- Цолотль.

Как же это удивительно, ехать по абсолютно равнинной территории и, вдруг, оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе.

На плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность. Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли».

Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат. Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними.

Вечером возвращение в гостиницу Махачкалы.
День 4
Дагестан. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Бархан Сарыкум.
Завтрак.

Глубочайший в Евразии, второй в мире, Сулакский каньон метражом 1920 м поборол Колорадо! На его обрывах «ах, как кружится голова», еще бы – под ногами разверзается бездна! Но дно есть – это «полоска неба» реки Сулак.

Путешествие идет к Чиркейской ГЭС, мощнейшей на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшей в Европе – 233 м! ГЭС создала рукотворное водохранилище — Чиркейское озеро. По лазурно-голубой воде плавают катера, летом купаются, отдыхают на пляже.

Далее нас зовет мир бархана Желтый песок, где снимался фильм «Белое солнце пустыни». Золотое чудо вне пустыни – загадка даже для ученых!

Вечером возвращение в гостиницу Махачкалы.
День 5
Северная Осетия-Алания. Владикавказ, обзорная экскурсия.
Завтрак.

Северная Осетия-Алания. Владикавказ, обзорная экскурсия.

Экскурсия в одном из самых красивых городов Кавказа, бывшей русской крепости, основанной в 1784 г. на входе в Дарьяльское ущелье, когда началось строительство Военно-грузинской дороги.

Современный Владикавказ, со всех сторон окруженный кольцом гор, удивляет туристов оригинальностью и гармоничностью архитектурных ансамблей и множеством раритетных памятников!

Размещение в гостинице Владикавказа.
День 6
Ингушетия. Башенные комплексы. Башни "Вовнушки". Храм Тхаба-Ерды.
Завтрак.

После завтрака нас ждет путешествие в Ингушетию — страну родовых и охранных башен.

Один из комплексов, в русском языке — «Вовнушки», является победителем конкурса «Семь чудес Света в России». На самом деле название «Вовнушке» с ударением на первый слог означает «Место боевых башен».

Башенные комплексы Таргим, Эги-Кале, Хамхи охраняли маршрут Великого шелкового пути на отрезке от Ассинского ущелья, через северные склоны Большого Кавказского хребта к Магасу — «Городу Солнца».

Место Вовнушке – Таргимская котловина, образец горной природы: быстрая река Асса, высокий скалистый хребет Цейлом, густейший лес на теневой стороне гор.

Сущность строений Вовнушке – культ камня. Массивные башни возведены без фундамента, прямо на сланцевых скалах. Нижние камни размером больше человеческого роста обеспечивают устойчивость конструкции.

В Ассинском ущелье стоит и первый в России христианский храм Тхаба-Ерды, редчайший памятник средневековья, сочетающий традиции зодчества Кавказа и Закавказья.

День заканчивается отдыхом в гостинице Владикавказа.
День 7
Республика Северная Осетия-Алания. Даргавс - "город мертвых". Наскальная крепость Дзивгис. Аланский монастырь.
Завтрак.

Республика Северная Осетия-Алания. Даргавс - "город мертвых". Наскальная крепость Дзивгис. Аланский монастырь.

После завтрака нас ждет древняя культура Северной Осетии. Одна из особенностей ее — «города мертвых», самый известный из них – Даргавс, состоящий из 97-ми домов-склепов с останками людей — костями, черепами и целыми мумиями.

Далее мы отправимся в Аланский мужской монастырь в фантастически красивом Куртатинском ущелье. Основа комплекса — аланские сторожевые башни XVIII века, а главный храм является копией византийского храма X века из столицы древней Алании.

Мы посетим Дзивгисскую наскальную крепость, сотворенную вкупе природой и руками людей. Пещеры, проделанные в известняке водой и ветром, были заложены камнями и скрепленными раствором.

Изумления достойны и сами колоссальные сооружения, и невероятная трудность работы по их возведению. Поистине Алания – сокровищница богатейшей культуры поздне-сарматской эпохи!

Возвращаемся во Владикавказ. Отдых.
День 8
Кабардино-Балкария. Чегемские водопады. Пятигорск.
Завтрак.

Первая цель экскурсионного тура по Кабардино-Балкарии – гигантское Чегемское ущелье с красивейшими водопадами.

Тонкие нити воды, пенящиеся бурные струи и плачущие водопады, — собирающиеся в косы-ручьи капли, выступающие из скал, — чарующее зрелище!

Пятигорск – курортная столица Кавказских Минеральных Вод. Вечером можно прогуляться по его освещенным проспектам, по парку Цветник, полюбоваться видами вечернего Пятигорска с высоты Михайловского отрога или горы Горячей.

Размещение в гостинице в Пятигорске.
День 9
Кабардино-Балкария. Гора Эльбрус. Канатная дорога комплекса "Эльбрус". Поляна Нарзанов
Завтрак.

Сегодня вас ждет подъем по канатке «Эльбрус» на головокружительную высоту 3450 м - на станцию «Мир». Вы ознакомитесь с историей покорения спящего вулкана, считающегося одним из красивейших пиков мира, мистическими и реальными событиями, осмотрите панорамы Эльбруса и Кавказского хребта, которые завораживают любого!

Вы уже могли их видеть через посредников — веб-камеры, но «свой» взгляд на нереальный мир вечных снегов и ледников, меняющихся рельефов, разноцветных инопланетных картин – совсем другое дело!

К вашим услугам – кафе с выпечкой, кофе, чаем, согревающим глинтвейном.

Впечатлений и эмоций от путешествия на Кавказе точно хватит «на всю оставшуюся жизнь»!

Возвращение в Пятигорск.
День 10
Карачаево-Черкесия. Домбай. Гора Мусса-Ачитара Комплекс термальных источников "Жемчужина Кавказа".
Завтрак.

Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков, — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии.

Уникальная красота Домбая – как на ладони!

Плюс — наслаждение воздухом с хвойным и цветочным ароматами, вкус студеной кристальной воды речек, самобытность легенд, дары местного рынка, — сувениры, сборы, мед, изделия из шерсти, — «полным полна коробушка»!

Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений!

Далее – отдых в комплексе лечебных минеральных вод.

Возвращение в Пятигорск.
День 11
Кавказские Минеральные Воды. Кольцо-гора. Медовые водопады. Кисловодский курортный парк.
Завтрак.

Знаменитая гора Кольцо – один из символов курортного Кисловодска, комплекс Медовых водопадов.

Это жемчужины находящиеся в окрестностях Кисловодска и вы сегодня сможете с ними познакомиться.

Кисловодский Курортный парк – один из крупнейших в Европе регулярных парков.

Нарзанная галерея – шедевр созданный Самуилом Уптоном, грот Демона, мостик «Дамский каприз», цветочный календарь – все эти красоты станут доступны вам в ходе экскурсии по городу-курорту Кисловодску.

Вечером возвращение в Пятигорск.
День 12
Кавказские Минеральные Воды. Пятигорск. Выезд в Минеральные Воды.
Завтрак.

Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается.

Напоследок прогуляемся по Пятигорску, парк «Цветник», в Курортной зоне посетим символы города: это гора и скульптура «Орел», грот Дианы, Елизаветинская галерея, беседка Эолова арфа на отроге Машука, откуда вид на Пятигорск и горы – просто роскошный!

Дойдем до озера «Провал».

Живейшая память о величавой красе Северного Кавказа — с вами! Если мы сумели оказать вам подлинное кавказское гостеприимство, — приезжайте вновь!

Прибытие в г. Минеральные Воды ориентировочно к 16:00.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 12 дней с человека
Двухместное размещение
92 300 ₽
Трёхместное размещение
92 300 ₽
Одноместное размещение
106 800 ₽
  • Место встречи: г. Махачкала в аэропорту или на ж/д вокзале в течение 40 минут к прилету/приезду любого рейса/поезда туристов в период времени с 9 до 19 часов.
  • В заключительный день тура прибытие в г. Минеральные Воды ориентировочно к 16:00 (время обратного вылета с учетом прохождения регистрации желательно планировать после 18:00). Время московское.
  • Транспорт: Автобус\микроавтобус
  • Питание: 1-разовое. Комплексное. 1-й день - ужин; 2-12 дни - завтраки.
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
  • Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  • С 01.05.2018 в Ставропольском крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 50 руб. на 1 человека в сутки. Оплата сбора производится на месте при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы (проживающие в объектах размещения более 24 часов), кроме лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора.
  • Для иностранных граждан бронирование тура возможно не позже 30 дней до начала заезда в связи с необходимостью оформления пропуска в Джейрахский район Ингушетии. Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
  • Возраст: 10+

Включено в стоимость

  • Доставка от аэропорта или ж/д вокзала Махачкалы в гостиницу, от п. Домбай в а/п (на ж/д) Минеральные Воды;
  • Проживание в гостиницах по маршруту, в номерах со всеми удобствами;
  • Завтраки;
  • Ужин-знакомство в первый день;
  • Услуги гида-экскурсовода;
  • Транспортное обслуживание на маршруте.

Оплачивается отдельно

  • индивидуальные трансферы;
  • экскурсии, не включенные в программу тура;
  • доплата за одноместное размещение — 14 500 руб. за весь период тура;
  • входные билеты в комплекс термальных источников;
  • входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура;
  • питание (обеды и ужины);
  • подъемы по канатным дорогам;
  • экологические сборы.

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