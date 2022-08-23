Сказочные каникулы в Дагестане
Мы собрали все ключевые места Дагестана в один тур — в его рамках в течение 4 дней вы сможете в полной мере оценить всё величие и красоту Дагестанской Республики!
Особое величие это пространство обретает зимой: в холодное время года и без того очаровательные локации приобретают уют особого характера, который знаком каждому, кто хоть раз в своей жизни любовался горами, очертания которых теряются в падающих снежинках. Новый год — отличное время и возможность насладиться красотой и радушием Дагестана! Окунитесь в сказку — всё остальное мы берём на себя!
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в аэропорт Махачкалы утренними рейсами.
Выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров. Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке; дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также — обладает большей глубиной. Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.
Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен).
Заселение в гостиницу 3* в Махачкале.
Ужин — самостоятельно.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по самому древнему городу России — Дербенту. Посещение главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.
Обед (включен).
Посещение этно-дома «Кубачи» (в нём представлены сотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем), Музея Ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви, и Дома-Музея Петра I.
Возвращение в отель. Ужин — самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Посещение Хунзахского плато — самого широкого плато нагорного Дагестана. Площадь составляет 250 кв. км., высота — 1000-1200 м. над уровнем моря. Равнину окружают высокие горные хребты.
Главная достопримечательность плато — каньон с обрывистыми краями, в который с высоты срываются три горные реки. В сезон дождей воды этих рек низвергаются в каньон с высоты 50-80 метров мощными струями и превращаются в бурлящий поток, над которым поднимаются белые облака мелких брызг.
Самый большой из водопадов — трехступенчатый Тобот, высота достигает 100 м.
Посещение сел Хунзах и Матлас.
Обед в гостевом доме (включен).
Возвращение в отель. Ужин — самостоятельно.
Завтрак. Выселение из гостиницы.
Обзорная экскурсия по Махачкале. Свою историю Махачкала ведёт с 1844 г., когда на гористой возвышенности Анджи-Арка было образовано военное укрепление Петровское.
Поселение получило статус города и название Петровск-порт после активного развития и расширения. В 1921 г. Махачкала получила своё современное название — в память о возглавлявшем местную Красную армию Махаче Дахадаеве, погибшем в боях за советскую власть.
Обед (включен).
Групповой трансфер в аэропорт / ж / д вокзал Махачкалы к рейсам, отбывающим после 14:00.
Стоимость
Проживание по программе
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Место встречи: В аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Дагестан». Рекомендованный рейс — авиакомпания Победа с прилетом в 11:25. Групповой трансфер в 12:00.
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Питание: Завтраки в отеле, обеды на программе.
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Важно: Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды. Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам - платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
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Проводы: В день выезда — групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал Махачкалы к рейсам / поездам, отправляющимся после 14:00 по местному времени. Рекомендованные рейсы — авиакомпании S7 / Победа с вылетом в 15:40 / 16.35.
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Возраст: 10+
Включено в стоимость
- Двухместное размещение в гостинице 3*;
- Транспортные услуги, включая групповые трансферы «аэропорт / ж/д вокзал — отель Махачкала — аэропорт / ж/д вокзал»;
- Услуги гида;
- Входные билеты в музеи по программе;
- Питание (завтраки в отеле, обеды на программе);
- Вода 0,5 л./чел./день.
Оплачивается отдельно
- Индивидуальные трансферы;
- Питание, не включенное в программу (ужины);
- Поднос багажа;
- Сувениры;
- Дополнительные услуги в отеле.
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