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Сказочные каникулы в Дагестане

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Дагестан обладает богатой историей и культурой, которые берут своё начало ещё в античности. С момента образования первых поселений это место притягивает к себе путников со всего мира: причиной тому служит его местоположение, сочетающее в одном пространстве высокие, непоколебимые горы и равнины, каньон, величина которого сопоставима со знаменитым каньоном в Америке, множество древних высокогорных построек и сооружений.

Мы собрали все ключевые места Дагестана в один тур — в его рамках в течение 4 дней вы сможете в полной мере оценить всё величие и красоту Дагестанской Республики!

Особое величие это пространство обретает зимой: в холодное время года и без того очаровательные локации приобретают уют особого характера, который знаком каждому, кто хоть раз в своей жизни любовался горами, очертания которых теряются в падающих снежинках. Новый год — отличное время и возможность насладиться красотой и радушием Дагестана! Окунитесь в сказку — всё остальное мы берём на себя!

Программа тура

День 1
Прибытие в Махачкалу, экскурсия на Сулакский каньон

Прибытие в аэропорт Махачкалы утренними рейсами.

Выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров. Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке; дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также — обладает большей глубиной. Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.

Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен).

Заселение в гостиницу 3* в Махачкале.

Ужин — самостоятельно.

День 2
Знакомство с Дербентом

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по самому древнему городу России — Дербенту. Посещение главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.

Обед (включен).

Посещение этно-дома «Кубачи» (в нём представлены сотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем), Музея Ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви, и Дома-Музея Петра I.

Возвращение в отель. Ужин — самостоятельно.

День 3
Горный Дагестан

Завтрак в отеле.

Посещение Хунзахского плато — самого широкого плато нагорного Дагестана. Площадь составляет 250 кв. км., высота — 1000-1200 м. над уровнем моря. Равнину окружают высокие горные хребты.

Главная достопримечательность плато — каньон с обрывистыми краями, в который с высоты срываются три горные реки. В сезон дождей воды этих рек низвергаются в каньон с высоты 50-80 метров мощными струями и превращаются в бурлящий поток, над которым поднимаются белые облака мелких брызг.

Самый большой из водопадов — трехступенчатый Тобот, высота достигает 100 м.

Посещение сел Хунзах и Матлас.

Обед в гостевом доме (включен).

Возвращение в отель. Ужин — самостоятельно.

День 4
Экскурсия по Махачкале

Завтрак. Выселение из гостиницы.

Обзорная экскурсия по Махачкале. Свою историю Махачкала ведёт с 1844 г., когда на гористой возвышенности Анджи-Арка было образовано военное укрепление Петровское.

Поселение получило статус города и название Петровск-порт после активного развития и расширения. В 1921 г. Махачкала получила своё современное название — в память о возглавлявшем местную Красную армию Махаче Дахадаеве, погибшем в боях за советскую власть.

Обед (включен).

Групповой трансфер в аэропорт / ж / д вокзал Махачкалы к рейсам, отбывающим после 14:00.

Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
53 000 ₽
Двухместное размещение
45 000 ₽

  • Место встречи: В аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Дагестан». Рекомендованный рейс — авиакомпания Победа с прилетом в 11:25. Групповой трансфер в 12:00.

  • Питание: Завтраки в отеле, обеды на программе.
  • Важно: Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды. Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам - платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
  • Проводы: В день выезда — групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал Махачкалы к рейсам / поездам, отправляющимся после 14:00 по местному времени. Рекомендованные рейсы — авиакомпании S7 / Победа с вылетом в 15:40 / 16.35.
  • Возраст: 10+

Включено в стоимость

  • Двухместное размещение в гостинице 3*;
  • Транспортные услуги, включая групповые трансферы «аэропорт / ж/д вокзал — отель Махачкала — аэропорт / ж/д вокзал»;
  • Услуги гида;
  • Входные билеты в музеи по программе;
  • Питание (завтраки в отеле, обеды на программе);
  • Вода 0,5 л./чел./день.

Оплачивается отдельно

  • Индивидуальные трансферы; 
  • Питание, не включенное в программу (ужины); 
  • Поднос багажа; 
  • Сувениры; 
  • Дополнительные услуги в отеле.

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