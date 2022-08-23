Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Приключения в стране гор

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Приглашаем в настоящее приключение в Дагестане! Вас ждут природные памятники, высокогорные аулы, древние города и гостеприимные жители. В одном туре вы посетите города, памятники истории и культуры и природные чудеса: Бархан Сарыкум и Сулакский каньон, Гоцатль и Хунзах, Тобот и Матлас, Чох и Гуниб, Гамсутль и Салтинский водопад, Дербент и Крепость «Нарын-кала».

Маршрут тура: Махачкала - Бархан Сарыкум - Сулакский каньон - Дербент - Крепость «Нарын-кала» - Хунзах - Тобот - Матлас - Гамсутль - Салтинский водопад - Кахиб - Гоор - Чох - Гуниб - Махачкала.

Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки. Но есть места, посещение которых потребует нормальной физической подготовки, например Гамсутль или Карадахская теснина. Тур проходит в условиях горной местности и не рекомендуется гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и опорно-двигательной системы.

По количеству мест одна группа может состоять до 14 человек.

Проживание по программе: г. Махачкала, гостиница "Метрополь" или аналогичная, номера со всеми удобствами (2 ночи). Гунибский район, гостевой дом "Лагуна Голхин" или аналогичный, номера со всеми удобствами (3 ночи).

! Стоимость тура в зимний период со 2 ноября по 28 февраля:
  • Одноместное размещение - 77 750 руб/чел
  • Двухместное размещение - 67 750 руб/чел
  • Трехместное размещение - 67 750 руб/чел

Программа тура

День 1
Махачкала. Бархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чирекейское водохранилище и ГЭС.
Встреча в г. Махачкале в аэропорту или на ж/д вокзале (рейсы, поезда с прибытием до 11:00) и сразу отправляемся в путь.

Первой точкой нашего путешествия будет дагестанское чудо - заповедник бархан Сарыкум. Тайна его не раскрыта до сих пор. Здесь приютилось огромное количество редких растений, птиц, пресмыкающихся и млекопитающих.

Дальше отправляемся к еще одному чуду - Сулакскому каньону, второму в мире по глубине. А какие виды открываются со смотровых площадок и с самого каньона! После прогулки и фотосессии мы пообедаем на форелевом хозяйстве.

Нас ждет самая высокая в России арочная плотина Чиркейской ГЭС и огромный рукотворный водоем, о красотах которого можно писать поэмы!
День 2
Дербент. Крепость Нарын-Кала. Махачкала.
Сегодня нас ждет один из старейших городов мира. Примерно 5 тыс. лет назад через узкий проход между морем и горами проходил Великий шелковый путь. Для охраны караванов и взимания платы за проход был возведен город Дербент - «Связанные врата».

Через несколько столетий персы построили цитадель Нарын-Кала - «Солнечную крепость». Дербент просто переполнен раритетами! Это и старейшая Джума-мечеть, и древнейший христианский храм, и 900-летние платаны, живые памятники всероссийского значения.

Мы пройдемся по улочкам и вы узнаете о бурных событиях, происходивших здесь - словом, отправитесь в далекое прошлое!
День 3
Карадахская теснина. Хунзахское плато. Водопад Тобот. Матлас. Каменная чаша.
После завтрака продолжаем наше путешествие по завораживающему своей красотой и самобытностью Дагестану и отправляемся в один из самых красивых районов Страны гор - Хунзахский.

Мы увидим древнее село Хунзах, которое расположено на высоте 2000 м над уровнем моря, 80-метровый водопад Тобот, живописный каньон Цолотль, рассекающий Хунзахское плато.

Дальше нас ждет экстрим-центр Матлас, где каждый может пощекотать себе нервы, прокатившись на зиплайне над обрывом (функционирует в теплое время года).

И еще одно чудо природы - «Каменная чаша». Это лабиринт из стен и пещер, которые формируют чашу. Высота скал достигает нескольких десятков метров.

После насыщенного дня возвращаемся в гостевой дом к ужину.
День 4
Салтинский водопад. Аул-призрак Гамсутль.
Сытный завтрак и вперед к очередному приключению! Нас ждет еще одно природное чудо!

В каньоне шириной 4 м, протяженностью 500 м спрятался водопад. Это мистическое подземное чудо высотой 20 м продемонстрирует вам свои каскады, только если вы спуститесь в грот. Переливы красок и цветов, игра света — настоящая фантасмагория, ваше неповторимое яркое приключение на Северном Кавказе.

На этом чудеса не заканчиваются. После вкусного обеда нас ждет еще одно незабываемое зрелище: «Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль!
День 5
Кахиб и Гоор.
Завтрак.

И снова – здравствуйте, горы. В нашей сегодняшней программе два старинных селения: Кахиб и Гоор. Иногда эти села называют призраками, страной башен.

Сегодня нам предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют! Поверьте, такого чуда вам видеть еще не доводилось! Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома — настолько органично вписаны селения в ландшафт. Здесь сохранились боевые башни, что очень нетипично для Дагестана.

Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более 1000 лет, а вечером возвращаемся в гостевой дом и отдыхаем.
День 6
Аулы Чох и Гуниб. Отъезд.
В первую очередь познакомимся с одним из старейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке человека времен неолита.

Дата постройки первой крепости — 1300 г., а в период Кавказской войны Чох, как охранный и военный оплот горцев, оказался круче всех! Будучи эпицентром кровопролитных сражений, в 1849 г. этот «малыш» не допустил в свои пределы русские войска. Разноцветные крыши аула прилепились друг к другу, создав причудливую пирамиду-многоэтажку, и эта необычайная архитектура удивительна.

После обеда нас ждет легендарный Гуниб. Гунибская крепость и памятники – свидетели и участники Кавказской войны.

Последнее пристанище предводителя свободолюбивых горцев имама Шамиля, крепость была взята войсками русского императора Александра II в августе 1850 г. Нет камня, нет пяди земли, которая бы не была полита кровью доблестных воинов — солдат двух противоборствующих сторон! Признавая невероятное самопожертвование и героизм противника, сам Александр назвал ворота крепости Шамилевскими.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Махачкалы после экскурсии, ориентировочное время прибытия 18:00.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 6
Стандарт
за 6 дней с человека
Одноместный номер
70 975 ₽
Двухместный номер
60 975 ₽
Трёхместное размещение
60 975 ₽
  • Место встречи: Встреча в г. Махачкале в первый день тура до 11:00 в аэропорту или на ж/д вокзале.
  • В заключительный день тура ориентировочное время прибытия трансфера после экскурсии в аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы около 18:00. Время московское.
  • Транспорт: Автобус / микроавтобус.
  • Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное.
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную. В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
  • Возраст: 10+

Включено в стоимость

  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами, 2 ночи
  • Проживание в гостевом доме в горах в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами, 3 ночи
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экологические сборы
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Мастер-классы

Оплачивается отдельно

  • Авиа или ж/д билеты к месту начала программы и обратно
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Похожие туры

Дагестан 2023 г.

Дагестан. Сулакский каньон

Экскурсионный тур в Дагестан и ее главную жемчужину - Сулакский каньон. 3 дня. Выезд из городов КМВ.

Ближайший заезд:

c 24 февраля по 26 февраля

3 дня 2 ночи

от 12900 ₽

Дагестан 2023 г.

Дагестан + Грозный

Трехдневный экскурсионный тур: 1 день в Грозном и 2 дня в Дагестане. Природные и рукотворные красоты. Катание на катере в Сулакском каньоне. Выезд из городов КМВ.

Ближайший заезд:

c 21 апреля по 23 апреля

3 дня 2 ночи

от 12900 ₽

Дагестан 2023 г.

Дагестан - страна гор

Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...

Ближайший заезд:

c 24 февраля по 26 февраля

3 дня 2 ночи

от 17400 ₽

Дагестан 2023 г.

Выходные в горах Дагестана

Тур на 4 дня по главным красотам Дагестана. Заезды каждый четверг. Яркое погружение в историю, самобытную культуру и природу страны гор. 18 +

Ближайший заезд:

c 12 января по 15 января

4 дня 3 ночи

от 22500 ₽

Дагестан 2023 г.

В объятиях Дагестана

Насыщенный экскурсионный тур в Дагестан. 5-дневная программа. Грозная красота горных пейзажей и древняя история.

Ближайший заезд:

c 12 апреля по 16 апреля

5 дней 4 ночи

от 34900 ₽

Дагестан 2023 г.

Горный Дагестан: тропой Императора

Активный экскурсионный тур в Дагестан по тропе императора Александра II. Насыщенная 8-дневная программа. Экскурсии и горные треккинги по историческим местам и природным...

Ближайший заезд:

c 16 апреля по 23 апреля

8 дней 7 ночей

от 55800 ₽

Дагестан 2023 г.

Завораживающий Дагестан

Путешествие по городам, культурно-историческим памятникам и природным чудесам былинного Дагестана. Экскурсионный тур на 8 дней из Махачкалы. 8+

Ближайший заезд:

c 14 января по 21 января

8 дней 7 ночей

от 58770 ₽

Дагестан 2023 г.

Сокровища Северного Кавказа: зима - весна

Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...

Ближайший заезд:

c 12 марта по 23 марта

12 дней 11 ночей

от 92300 ₽