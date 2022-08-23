Приключения в стране гор

В первую очередь познакомимся с одним из старейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке человека времен неолита.



Дата постройки первой крепости — 1300 г., а в период Кавказской войны Чох, как охранный и военный оплот горцев, оказался круче всех! Будучи эпицентром кровопролитных сражений, в 1849 г. этот «малыш» не допустил в свои пределы русские войска. Разноцветные крыши аула прилепились друг к другу, создав причудливую пирамиду-многоэтажку, и эта необычайная архитектура удивительна.



После обеда нас ждет легендарный Гуниб. Гунибская крепость и памятники – свидетели и участники Кавказской войны.



Последнее пристанище предводителя свободолюбивых горцев имама Шамиля, крепость была взята войсками русского императора Александра II в августе 1850 г. Нет камня, нет пяди земли, которая бы не была полита кровью доблестных воинов — солдат двух противоборствующих сторон! Признавая невероятное самопожертвование и героизм противника, сам Александр назвал ворота крепости Шамилевскими.



Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Махачкалы после экскурсии, ориентировочное время прибытия 18:00.

