Приключения в стране гор
Маршрут тура: Махачкала - Бархан Сарыкум - Сулакский каньон - Дербент - Крепость «Нарын-кала» - Хунзах - Тобот - Матлас - Гамсутль - Салтинский водопад - Кахиб - Гоор - Чох - Гуниб - Махачкала.
Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки. Но есть места, посещение которых потребует нормальной физической подготовки, например Гамсутль или Карадахская теснина. Тур проходит в условиях горной местности и не рекомендуется гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и опорно-двигательной системы.
По количеству мест одна группа может состоять до 14 человек.
Проживание по программе: г. Махачкала, гостиница "Метрополь" или аналогичная, номера со всеми удобствами (2 ночи). Гунибский район, гостевой дом "Лагуна Голхин" или аналогичный, номера со всеми удобствами (3 ночи).
! Стоимость тура в зимний период со 2 ноября по 28 февраля:
- Одноместное размещение - 77 750 руб/чел
- Двухместное размещение - 67 750 руб/чел
- Трехместное размещение - 67 750 руб/чел
Вас ждет:
Программа тура
Первой точкой нашего путешествия будет дагестанское чудо - заповедник бархан Сарыкум. Тайна его не раскрыта до сих пор. Здесь приютилось огромное количество редких растений, птиц, пресмыкающихся и млекопитающих.
Дальше отправляемся к еще одному чуду - Сулакскому каньону, второму в мире по глубине. А какие виды открываются со смотровых площадок и с самого каньона! После прогулки и фотосессии мы пообедаем на форелевом хозяйстве.
Нас ждет самая высокая в России арочная плотина Чиркейской ГЭС и огромный рукотворный водоем, о красотах которого можно писать поэмы!
Через несколько столетий персы построили цитадель Нарын-Кала - «Солнечную крепость». Дербент просто переполнен раритетами! Это и старейшая Джума-мечеть, и древнейший христианский храм, и 900-летние платаны, живые памятники всероссийского значения.
Мы пройдемся по улочкам и вы узнаете о бурных событиях, происходивших здесь - словом, отправитесь в далекое прошлое!
Мы увидим древнее село Хунзах, которое расположено на высоте 2000 м над уровнем моря, 80-метровый водопад Тобот, живописный каньон Цолотль, рассекающий Хунзахское плато.
Дальше нас ждет экстрим-центр Матлас, где каждый может пощекотать себе нервы, прокатившись на зиплайне над обрывом (функционирует в теплое время года).
И еще одно чудо природы - «Каменная чаша». Это лабиринт из стен и пещер, которые формируют чашу. Высота скал достигает нескольких десятков метров.
После насыщенного дня возвращаемся в гостевой дом к ужину.
В каньоне шириной 4 м, протяженностью 500 м спрятался водопад. Это мистическое подземное чудо высотой 20 м продемонстрирует вам свои каскады, только если вы спуститесь в грот. Переливы красок и цветов, игра света — настоящая фантасмагория, ваше неповторимое яркое приключение на Северном Кавказе.
На этом чудеса не заканчиваются. После вкусного обеда нас ждет еще одно незабываемое зрелище: «Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль!
И снова – здравствуйте, горы. В нашей сегодняшней программе два старинных селения: Кахиб и Гоор. Иногда эти села называют призраками, страной башен.
Сегодня нам предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют! Поверьте, такого чуда вам видеть еще не доводилось! Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома — настолько органично вписаны селения в ландшафт. Здесь сохранились боевые башни, что очень нетипично для Дагестана.
Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более 1000 лет, а вечером возвращаемся в гостевой дом и отдыхаем.
Дата постройки первой крепости — 1300 г., а в период Кавказской войны Чох, как охранный и военный оплот горцев, оказался круче всех! Будучи эпицентром кровопролитных сражений, в 1849 г. этот «малыш» не допустил в свои пределы русские войска. Разноцветные крыши аула прилепились друг к другу, создав причудливую пирамиду-многоэтажку, и эта необычайная архитектура удивительна.
После обеда нас ждет легендарный Гуниб. Гунибская крепость и памятники – свидетели и участники Кавказской войны.
Последнее пристанище предводителя свободолюбивых горцев имама Шамиля, крепость была взята войсками русского императора Александра II в августе 1850 г. Нет камня, нет пяди земли, которая бы не была полита кровью доблестных воинов — солдат двух противоборствующих сторон! Признавая невероятное самопожертвование и героизм противника, сам Александр назвал ворота крепости Шамилевскими.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Махачкалы после экскурсии, ориентировочное время прибытия 18:00.
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи: Встреча в г. Махачкале в первый день тура до 11:00 в аэропорту или на ж/д вокзале.
- В заключительный день тура ориентировочное время прибытия трансфера после экскурсии в аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы около 18:00. Время московское.
- Транспорт: Автобус / микроавтобус.
- Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную. В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- Возраст: 10+
Включено в стоимость
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами, 2 ночи
- Проживание в гостевом доме в горах в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами, 3 ночи
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Экологические сборы
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Мастер-классы
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала программы и обратно
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Похожие туры
Дагестан. Сулакский каньон
Экскурсионный тур в Дагестан и ее главную жемчужину - Сулакский каньон. 3 дня. Выезд из городов КМВ.
Ближайший заезд:
c 24 февраля по 26 февраля
3 дня 2 ночи
от 12900 ₽
Дагестан + Грозный
Трехдневный экскурсионный тур: 1 день в Грозном и 2 дня в Дагестане. Природные и рукотворные красоты. Катание на катере в Сулакском каньоне. Выезд из городов КМВ.
Ближайший заезд:
c 21 апреля по 23 апреля
3 дня 2 ночи
от 12900 ₽
Дагестан - страна гор
Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...
Ближайший заезд:
c 24 февраля по 26 февраля
3 дня 2 ночи
от 17400 ₽
Выходные в горах Дагестана
Тур на 4 дня по главным красотам Дагестана. Заезды каждый четверг. Яркое погружение в историю, самобытную культуру и природу страны гор. 18 +
Ближайший заезд:
c 12 января по 15 января
4 дня 3 ночи
от 22500 ₽
В объятиях Дагестана
Насыщенный экскурсионный тур в Дагестан. 5-дневная программа. Грозная красота горных пейзажей и древняя история.
Ближайший заезд:
c 12 апреля по 16 апреля
5 дней 4 ночи
от 34900 ₽
Горный Дагестан: тропой Императора
Активный экскурсионный тур в Дагестан по тропе императора Александра II. Насыщенная 8-дневная программа. Экскурсии и горные треккинги по историческим местам и природным...
Ближайший заезд:
c 16 апреля по 23 апреля
8 дней 7 ночей
от 55800 ₽
Завораживающий Дагестан
Путешествие по городам, культурно-историческим памятникам и природным чудесам былинного Дагестана. Экскурсионный тур на 8 дней из Махачкалы. 8+
Ближайший заезд:
c 14 января по 21 января
8 дней 7 ночей
от 58770 ₽
Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...
Ближайший заезд:
c 12 марта по 23 марта
12 дней 11 ночей
от 92300 ₽