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Орлиное гнездо

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Хотите, чтобы ваш отпуск можно было описать только положительно? Вы уже нашли его — это путешествие в Кавказские горы тур «Орлиное гнездо».

Программа тура

День 1
День заезда.

Встреча с гидом в аэропорту  Уйташ г. Махачкала.

Трансфер в отель Сары-Кум. Отель  бизнес класа  в Дагестане, который расположен рядом со знаменитым барханом Сары-Кум, от которого и получил свое название. До нас по федеральной трассе М29 «Кавказ» от Махачкалы всего 20 минут езды. И из повседневной, докучливой суеты вы попадаете в мир девственной природы и первозданной свежести.

Размещение в номерах. Отдых.

Далее отправляемся на экскурсию на бахран Сарыкум - уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее него лишь «Большой эрг», находящийся в песках Сахары. На территории Европы и Азии аналогично больших барханов нет вовсе. Протяженность Сары-Кума — 12 километров, ширина — 4 километра, а высота — впечатляющие 252 метра. Сколько лет существует бархан — точно неизвестно, однако этот небольшой кусочек азиатской пустыни в самом сердце Дагестанских гор однозначно насчитывает несколько сотен тысяч лет.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

День 2
Экскурсия&nbsp;в&nbsp;Сулакский&nbsp;каньон.

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Гуниб.

Экскурсия в Сулаксий каньон - вы насладитесь величественными видами гор и ущелий на смотровой площадке Сулакского каньона. Вдохновитесь горными пейзажами, насладитесь архитектурным ансамблем  культурно-исторического комплекса «Ахульго». 

Сулакский каньон – это неожиданное и яркое впечатление. Своей глубиной, достигающей 1920 метров, он превосходит знаменитый каньон Колорадо в США. Но по протяженности он короче. Великое творение природы состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами. Самый большой участок имеет длину 18 км.

Обед в посёлке Дубки в кафе Хадум.

Посещение в культурно-исторического комплекса Ахульго - одноимённый мемориал-музей, возведённый в память о событиях Кавказской войны, имевших здесь место летом 1839 года. Проходившую в Ахульго военную операцию, направленную на захват крепости имама Шамиля, называют одним из важнейших исторических событий, имеющим неоценимую значимость для исторической памяти жителей Северного Кавказа и всех россиян.

Вечером заселение в туристический комплекс Орлиное гнездо.

Ужин. Отдых.

День 3
Экскурсия в верхний Гуниб.

Завтрак. Освобождение номеров. 

После завтрака вы посетите исторический мемориал — Царская поляна, узнайте о вехах Кавказкой войны в Беседке Шамиля и крепости Гуниб. Окунитесь в историю руин древнейшего села Дагестана - Гамсутль.

Обед в Арт-кафе в Гунибе.

Выезд из села Гуниб и пеший подъем в древнее заброшенное село призрак Гамстуль.

Ужин по дороге в село Леваши.

Трансфер в аэропорт. Завершение тура.

Стоимость

Включено в стоимость

  • услуги  гида
  • билеты в музеи
  • 3-х разовое питание
  • фото, видео
  • комфортабельная гостиница
  • трансфер

Оплачивается отдельно

  • перелет до Махачкалы
  • иные траты туристов

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