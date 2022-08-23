Мой Дагестан
Один из самых востребованных туристами экскурсионных маршрутов по Дагестану- «МОЙ ДАГЕСТАН» свою любовь покажет и раскроет гостям Дагестана в течении 6 дней путешествия. В вашем путешествии предусмотрены 7 экскурсий по наиболее посещаемым уголкам Дагестана-Дербент- Гуниб- Сулакский каньон- Сары Кум- Миатлинский каньон-Дубки- Салтынские подземные водопады и музеи без ограничения по вашему выбору и желанию дополнительно.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча туристов в аэропорту в 12-00.
Затем трансфер в отель расположенный в удобном и доступном районе Махачкалы. Размещение в номерах. Знакомство.
В день заезда для вас запланирован ужин в кафе с дагестанскими блюдами. Отдых.
Завтрак.
После завтрака экскурсия в один из самых глубочайших каньонов мира - в Сулакский каньон, осмотрим каньон с 4х точек и покатаемся на катере по водохранилищу или по дну каньона на реке Сулак.
Обед.
Вторую половину дня мы совершим вторую экскурсию и на этот раз в самое жаркое место России и единственную пустыню России- бархан САРЫ КУМ высотой 272 м. По экологической тропе мы поднимемся на одну из ее вершин и ознакомимся с флорой и фауной пустыни.
Вазвращение в гостиницу.
Ужин.
По желание прогулка на катере за дополнительную оплату до 5000руб. на группу.
Завтрак.
Выезд в горы. Через час проедем по самому длинному в России автомобильному ГИМРИНСКОМУ тоннелю во внутренний Дагестан.
Здесь совершенно другой мир и тон задают ущелья и пропасти, каньоны и горы. скалы и бирюзовые безбрежные водохранилища и стремительные горные реки.
Наша первая остановка у боевой башни свидетеля ожесточенных сражений Кавказской войны 19 века. Следующая наша остановка у ИРГАНАЙСКОГО водохранилища которое заполнило долину и ущелье реки Аварское койсу, которые ранее занимали сады колхоза ИРГАНАЙСКИЙ. Наша третья остановка остановка у места слияния 2х горных рек.
Здесь уютное кафе где попьем чай из горных трав.
Еще через 40 минут мы в ауле Салта. Очень старинный аул с богатой историей а на окраине села начинается ущелье речки Салтинка которая нас приводит в единственные на Кавказе подземные водопады.
Следующий пункт нашего маршрута еще с одной остановкой по пути это знаменитый ГУНИБ –природно-климатический курорт, крепость , также русская крепость 19 века и места последних боев Кавказской войны 19 века. Гуниб- одно из самых солнечных мест на Кавказе.
Мы Также осмотрим Гунибский каньон и пятнистых оленей . которые давно и успешно акклиматизировали в Гунибе.
ЗАТЕМ НАС ЖДЕТ ОБЕД на турбазе «ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО».
Возвращение в гостиницу. Ужин. Отдых.
Завтрак.
Экскурсия в знаменитый аул мастеров оружейников и ювелиров КУБАЧИ. Кубачи расположен на высоте 1700 метров . Эти районы –места компактного проживания даргинов ,одной из основных народов Дагестана.
В Кубачи мы осмотрим музей с шедеврами мастеров ювелиров при комбинате художественных изделий и частный музей заслуженного художника СССР И РОССИИ. Вы также сможете купить серебряные изделия мастеров значительно дешевле, осмотрим мастер класс,
Совершим экскурсию по старинному аулу и в родник исполнения желаний и затем отправимся в КАЛА_КОРЕЙШ, музей под открытым небом. Осмотрим покинутый аул-музей, мавзолей Кайтагских правителей и прикоснемся к нетронутой природе этих мест и истории.
Возврашение в гостиницу. Ужин.
Завтрак.
Отправляемся на самый юг Дагестана и России - в город музей ДЕРБЕНТ. Находится он в 130 км. От Махачкалы и отсюда до государственной границы остается всего 55 км.
В Дербенте мы осмотрим крепость Нарын кала, старинную часть Дербента, Джума –мечеть 8 века-самую первую на постсоветском пространстве, осмотрим также Дербент 18-19 веков, музей Петра 1 .
Ну и напоследок мы пообедаем в ресторане на берегу моря где подают лучшие шашлыки в Дербенте , которые жарятся на корнях выкорчеванного винограда. По вашему желанию сделаем остановку у салона-магазина от Дербентского коньячного комбината.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия.
Трансфер в аэропорт/ или ж/д вокзал к 18-30.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранном варианте
- питание (завтраки , один ужин в день заезда, обеды на экскурсиях в Сулакский каньон и Гуниб)
- экскурсии
- трансферы в день заезда и в день выезда
Оплачивается отдельно
- авиа и ж/д билеты
- оплата музеев
- обеды в период экскурсий в Кубачи и Дербент
- прогулка на катере ( до 5000 руб. на всю группу)
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