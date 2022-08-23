Мой Дагестан

Завтрак.

Выезд в горы. Через час проедем по самому длинному в России автомобильному ГИМРИНСКОМУ тоннелю во внутренний Дагестан.

Здесь совершенно другой мир и тон задают ущелья и пропасти, каньоны и горы. скалы и бирюзовые безбрежные водохранилища и стремительные горные реки.

Наша первая остановка у боевой башни свидетеля ожесточенных сражений Кавказской войны 19 века. Следующая наша остановка у ИРГАНАЙСКОГО водохранилища которое заполнило долину и ущелье реки Аварское койсу, которые ранее занимали сады колхоза ИРГАНАЙСКИЙ. Наша третья остановка остановка у места слияния 2х горных рек.

Здесь уютное кафе где попьем чай из горных трав.

Еще через 40 минут мы в ауле Салта. Очень старинный аул с богатой историей а на окраине села начинается ущелье речки Салтинка которая нас приводит в единственные на Кавказе подземные водопады.

Следующий пункт нашего маршрута еще с одной остановкой по пути это знаменитый ГУНИБ –природно-климатический курорт, крепость , также русская крепость 19 века и места последних боев Кавказской войны 19 века. Гуниб- одно из самых солнечных мест на Кавказе.

Мы Также осмотрим Гунибский каньон и пятнистых оленей . которые давно и успешно акклиматизировали в Гунибе.

ЗАТЕМ НАС ЖДЕТ ОБЕД на турбазе «ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО».

Возвращение в гостиницу. Ужин. Отдых.