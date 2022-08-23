Горный Дагестан: тропой Императора

Предлагаем вам комбинированный тур (экскурсии и горные трекинги) по историческим местам и природным артефактам Дагестана!



Направление – по тропе императора Александра II: от Гунибской крепости и объектов, связанных с именем легендарного предводителя горцев имама Шамиля, до Карадахской теснины. Экскурсы: к бархану Сарыкум и Сулакскому каньону, на Кегерское плато и к Салтинскому водопаду, в «сицилийский» Чох и аул-призрак Гамсутль.



Тур подходит для физически подготовленных, выносливых туристов, готовых к повышенным нагрузкам - в 3-й день тура перепад высот - до 1000 м, протяженность маршрута - до 20 км. Тур проходит в условиях горной местности и не рекомендуется гипертоникам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.



По количеству мест одна группа может состоять до 12 человек.



Маршрут тура: Махачкала – бархан Сарыкум – Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС – водохранилице Чиркейское – аул Гуниб, Гунибская крепость – гора Маяк – аул Чох – аул Гамсутль – Кегерское плато – водопад Салтинский – Гуниб, «тропа Императора» – Карадахская теснина – Гуниб – Махачкала.



Размещение по туру: г. Махачкала, гостиница "Метрополь", "Адмирал", "Крепость" или аналогичная, номера со всеми удобствами. Аул Гоцатль, гостевой дом «Серебряная шкатулка» или аналогичный, номера с удобствами на блок. Первая ночь - проживание в Махачкале, все последующие - в гостевом доме в ауле Гоцатль.



Вас ждет:

Групповая сборная, на автобусе

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