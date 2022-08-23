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Горный Дагестан: тропой Императора

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Предлагаем вам комбинированный тур (экскурсии и горные трекинги) по историческим местам и природным артефактам Дагестана!

Направление – по тропе императора Александра II: от Гунибской крепости и объектов, связанных с именем легендарного предводителя горцев имама Шамиля, до Карадахской теснины. Экскурсы: к бархану Сарыкум и Сулакскому каньону, на Кегерское плато и к Салтинскому водопаду, в «сицилийский» Чох и аул-призрак Гамсутль.

Тур подходит для физически подготовленных, выносливых туристов, готовых к повышенным нагрузкам - в 3-й день тура перепад высот - до 1000 м, протяженность маршрута - до 20 км. Тур проходит в условиях горной местности и не рекомендуется гипертоникам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.

По количеству мест одна группа может состоять до 12 человек.

Маршрут тура: Махачкала – бархан Сарыкум – Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС – водохранилице Чиркейское – аул Гуниб, Гунибская крепость – гора Маяк – аул Чох – аул Гамсутль – Кегерское плато – водопад Салтинский – Гуниб, «тропа Императора» – Карадахская теснина – Гуниб – Махачкала.

Размещение по туру: г. Махачкала, гостиница "Метрополь", "Адмирал", "Крепость" или аналогичная, номера со всеми удобствами. Аул Гоцатль, гостевой дом «Серебряная шкатулка» или аналогичный, номера с удобствами на блок. Первая ночь - проживание в Махачкале, все последующие - в гостевом доме в ауле Гоцатль.

Программа тура

День 1
Махачкала. Встреча.
Встреча в г. Махачкала, в аэропорту и на ж/д вокзале в течение 40 минут к прилету/приезду любого рейса/поезда туристов в период времени с 9 до 19 часов. Групповой трансфер в гостиницу.

В записях историка Гевонда предок Махачкалы, аул Тарки, упоминался еще в VIII в. В память о Персидском походе императора Петра Великого в 1844 г. была начата постройка укрепления Петровского. Город Порт-Петровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в честь Махача Дахадаева, большевистского лидера.

Вечером у вас есть время для самостоятельного знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его улицами, проспектами, памятниками, изысками архитектуры, пляжной зоной и Каспийским морем. Национальная кухня на удивление разнообразна и щедра, и должное ей можно отдать в первый вечер путешествия в Дагестане!
День 2
Бархан Сарыкум. Сулакский каньон. Комплекс Нохъо. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Аул Гоцатль.
Сегодня вас ждут экскурсии.

Первая – заповедник бархана Сарыкум, которому несколько сотен тысячелетий. Неподвижность песчаного исполина вне пустыни, в котором приютились огромное количество редких растений, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих — эта загадка не разгадана даже учеными!

Еще одно чудо — грандиозный, почти бездонный Сулакский каньон, до глубины которого (1920 м) не дотягивает даже его собрат — Большой каньон!

Недалеко от каньона есть комплекс Нохъо, который объединяет сразу три пещеры, протяженность которых несколько сотен метров.

Самая высокая в России арочная плотина Чиркейской ГЭС образует огромный рукотворный водоем, о красотах которого можно писать поэмы!
День 3
Аул Гуниб. Гунибская крепость. Гора Маяк.
Путешествие в Дагестане превращается в странствие по истории.

Гунибская крепость и памятники – свидетели и участники Кавказской войны. Последнее пристанище предводителя свободолюбивых горцев имама Шамиля, крепость была взята войсками русского императора Александра II в августе 1859 г. Нет камня, нет пяди земли, которая бы не была полита кровью доблестных воинов — солдат двух противоборствующих сторон! Признавая невероятное самопожертвование и героизм противника, сам Александр назвал ворота крепости Шамилевскими.

После исторической экскурсии — треккинг в нерукотворный ботанический сад или сосновый бор, на высочайшую точку Гуниба. Обзорная площадка горы Маяк – лучшая в Гунибе!
День 4
Аул Чох. Аул-призрак Гамсутль.
Утром после завтрака мы едем в Чох, одним из самых древних аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке древнего человека периода неолита. В 1300 году здесь была построена первая крепость. Дома с разноцветными крышами пристроились друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора.

В период борьбы горцев за независимость под руководством Шамиля Чох был эпицентром крупных сражений, а в 1849 г. защитники Чоха даже вынудили царские войска покинуть пределы аула. Чох романтичен, – здесь можно услышать фольклорные песни, предания и легенды.

Но самое завораживающее впереди – это дагестанский «Мачу Пикчу», село-призрак Гамсутль, прилепившийся к вершине горы Гамсутльмеэр. Несказанная красота и гармония, умиротворение и прикосновение к вечности – награда за горный треккинг.
День 5
Кегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопад.
Великий пейзажист Айвазовский знал, с какого места открываются самые удивительные, самые привлекательные панорамы окрестностей Гуниба! Именно Кегерское плато, место несказанных красот, было избрано художником для его живописи.

В треккинг туре на Кавказе – специальный день для уникальных широкомасштабных фотосессий!

Затем – пеший поход и спуск в Салтинскую теснину. В каньоне шириной 40 м, высотой и протяженностью 500 м спрятался водопад! Это мистическое подземное чудо высотой 20 м продемонстрирует вам свои каскады, только если вы спуститесь в грот! Переливы красок и цветов, игра света — настоящая фантасмагория, ваше неповторимое яркое приключение на Северном Кавказе!
День 6
Аул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснина.
Сегодня вы забудете, что вы – в активном пешем туре на Кавказе и станете путешественниками во времени, вернувшись в осень 1871 г. императора Александра II, очарованного «грандиозными картинами» Гуниба.

Специально для конной царской процессии в скале прорубили тоннель, - не только еще один выход из Гуниба, но и поблажка суеверию, согласно которому проходить дважды одним путем царским персонам не полагалось!

По крутому спуску в Карадахскую теснину по тропе императора вы пройдете с помощью треккиновых палок, и это приключение останется с вами на всю жизнь! Жутковатая таинственная красота «Ворот в неизведанное» шириной до 4 м, высотой 170 м, стоит всех ваших усилий!
День 7
Гора Зуберха. Село Аймаки.
Сегодня по программе горный массив Зуберха, расположившийся в Гергебильском районе.

С одной стороны склон горы Зуберха напоминает альпийские луга, а с другой стороны - сосновые и липовые леса. У подножия Зуберхи раскинулось селение Аймаки. Это одна из высокогорных смотровых площадок Дагестана. В хорошую погоду со смотровой площадки открываются поразительные виды, можно увидеть Каспийское море и десятки сел горного Дагестана. А фотографии получатся действительно чудесные, с невероятными и захватывающими видами!
День 8
Аул Гоцатль – Махачкала.
Завтрак, сборы, и мы выдвигаемся в Махачкалу. По пути успеем еще раз полюбоваться «грандиозными картинами», неповторимыми цветовыми гаммами и живописными формами дагестанских гор и ущелий.

Может быть, у кого-то останется время пройтись по пышущей солнцем Махачкале и даже окунуться в теплую волну Каспия.

Дорогие наши друзья, герои-путешественники! Мы провели с вами незабываемое время, и расставаться будет очень трудно. Дагестан – поистине страна чудес! С вами останутся фото, видео и, конечно, воспоминания, которые снова позовут вас в дорогу...

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Махачкалы в 10:00, ориентировочное время прибытия 14:00.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 6
Стандарт
за 8 дней с человека
Одноместный номер
68 800 ₽
Двухместный номер
55 800 ₽
Трёхместное размещение
55 800 ₽
  • Место встречи: В первый день тура встреча в г. Махачкала в аэропорту (на выходе из зала прилетов) или на ж/д вокзале в течение 40 минут к прилету/приезду любого рейса/поезда туристов в период времени с 9 до 19 часов.
  • В заключительный день ориентировочное время прибытия в Махачкалу на ж/д вокзал, в а/п – 14:00. Рекомендуемое время отъезда — с 16:00. Время московское.
  • Транспорт: Автомобиль / микроавтобус.В стоимость входит встреча и проводы в аэропорту (на ж/д вокзале) Махачкалы
  • Питание: завтрак + ужин + сухой паек на маршруте
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную. 
  • В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится.
  • При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Возраст: 12+

Включено в стоимость

  • встреча и проводы в аэропорту (на ж/д вокзале) Махачкалы
  • трансфер: Махачкала – аул Гоцатль – Махачкала
  • проживание в гостинице в номере с удобствами, в гостевом доме с удобствами на блок
  • питание: завтрак + ужин + сухой паек на маршруте
  • услуги гида-экскурсовода
  • транспортное обслуживание на маршруте
  • сборы заповедников и входные билеты в историко-культурные объекты (по программе)

Оплачивается отдельно

  • авиа или ж\д билеты к месту начала программы и обратно
  • индивидуальный трансфер
  • дополнительные экскурсии
  • входные билеты в историко-культурные объекты (вне программы)

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