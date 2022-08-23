Дагестан. Сулакский каньон

01:00 - 02:00 Выезд из городов КМВ: Лермонтов, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Нальчик.



Место посадки пассажиров в г. Лермонтов: Проспект Лермонтова, 1, «Огрстройпроект».



г. Пятигорск: Пересечение проспект Калинина/улица Бунимовича, остановка «Автовокзал», на выезд из города (ориентир, магазин «Цветы»).



г. Кисловодск: Проспект Победы, 14А, остановка «Стадион».



г. Ессентуки: Напротив ж/д вокзала, вход в «Курортный парк».



г. Минеральные Воды: ул. Советская 66А, «Рома Пицца».



Встреча туристов по данной программе возможна: аэропорт г.Минеральные Воды, г.Нальчик, г.Владикавказ, г. Махачкала.



08:00 - 09:00 Приезд в Дагестан. Завтрак (который взяли с собой).



Приезд на Чиркейскую ГЭС. Спуск в Сулакский каньон (при благоприятной погоде).



За последние годы Сулакский каньон стал известен далеко за пределами Дагестана и России из-за его красоты и масштабов. При максимальной глубине в 1920 м. и длине 53 км, является самым большим, протяженным и глубоким ущельем России и занимает четвертое место по своим размерам в мире. Особенно поражает туристов бирюзовый цвет воды, протекающей по каньону.



У вас будет возможность прокатиться на катере по реке Сулак (спуск и катание на катере доп. плата 1 200 руб/чел.)



12:00-13:00 Обед (доп.плата от 600 руб/чел.)



После обеда поднимаемся на смотровые площадки, расположенные над Сулакским каньоном для того, чтобы полюбоваться бесподобными видами, открывающимися с высоты птичьего полета.



Выезд в г. Дербент.



Размещение в гостинице г. Дербента (номера категории стандарт).



Отдых: можно посидеть на берегу Каспийского моря, выпить хорошего дагестанского вина, прогуляться по пляжу.



Ужин (доп.плата).



Ночь в гостинице г. Дербента.

