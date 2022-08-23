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Дагестан. Сулакский каньон

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Дагестан уникальная и удивительная республика. Каспийское море, бурлящие реки и водопады, равнины и степи, живописные горы и древнейшие архитектурные сооружения.

Сулакский каньон входит в топ 20 самых популярных природных достопримечательностей Дагестана.

Маршрут: Сулакский каньон + Аул Кубачи + Древнейший город Дербент + Бархан Сарыкум.

Программа тура

День 1
01:00 - 02:00 Выезд из городов КМВ: Лермонтов, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Нальчик.

Место посадки пассажиров в г. Лермонтов: Проспект Лермонтова, 1, «Огрстройпроект».

г. Пятигорск: Пересечение проспект Калинина/улица Бунимовича, остановка «Автовокзал», на выезд из города (ориентир, магазин «Цветы»).

г. Кисловодск: Проспект Победы, 14А, остановка «Стадион».

г. Ессентуки: Напротив ж/д вокзала, вход в «Курортный парк».

г. Минеральные Воды: ул. Советская 66А, «Рома Пицца».

Встреча туристов по данной программе возможна: аэропорт г.Минеральные Воды, г.Нальчик, г.Владикавказ, г. Махачкала.

08:00 - 09:00 Приезд в Дагестан. Завтрак (который взяли с собой).

Приезд на Чиркейскую ГЭС. Спуск в Сулакский каньон (при благоприятной погоде).

За последние годы Сулакский каньон стал известен далеко за пределами Дагестана и России из-за его красоты и масштабов. При максимальной глубине в 1920 м. и длине 53 км, является самым большим, протяженным и глубоким ущельем России и занимает четвертое место по своим размерам в мире. Особенно поражает туристов бирюзовый цвет воды, протекающей по каньону.

У вас будет возможность прокатиться на катере по реке Сулак (спуск и катание на катере доп. плата 1 200 руб/чел.)

12:00-13:00 Обед (доп.плата от 600 руб/чел.)

После обеда поднимаемся на смотровые площадки, расположенные над Сулакским каньоном для того, чтобы полюбоваться бесподобными видами, открывающимися с высоты птичьего полета.

Выезд в г. Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербента (номера категории стандарт).

Отдых: можно посидеть на берегу Каспийского моря, выпить хорошего дагестанского вина, прогуляться по пляжу.

Ужин (доп.плата).

Ночь в гостинице г. Дербента.
День 2
09:00 Завтрак (входит в стоимость).

09:30 Выезд в высокогорный аул Кубачи (90 км от г.Дербента) на целый день. Кубачи - это аул в горах Дагестана знаменитое своими мастерами, создающими уникальные
ювелирные изделия. Он также богат традициями великолепной резьбы по камню и дереву, оружейного производства.Тюркское название «Кубачи» означает «кольчужники», а до XV века поселение называлось «Зирихгеран».

Экскурсию начнем с музея знаменитого в советский период завода художественных изделий. По ходу экскурсии будет возможность приобрести у мастеров кубачинские изделия.

Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века, родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирихгеран.

(Доп.плата: входные билеты - 500 руб./чел., национальный обед в семье
кубачинца - 600 руб./чел).

При неблагоприятных погодных условиях поездка в а. Кубачи будет заменена на
равноценную экскурсию.

Возвращение в гостиницу г. Дербента. Свободное время (можно посетить дагестанский колоритный ресторан).
День 3
Освобождение номеров.

9:00 Завтрак (входит в стоимость).

Выезд на экскурсию г. Дербент. Крепость «Нарын-кала» - древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую Державу. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть. (Доп.плата вход.билеты - 500 руб/чел).

Обед в кафе города (доп.плата 300-400 руб/чел)

По дороге, заглянем еще в одно интересное место. Это знаменитый Бархан Сары-Кум - уникальный природный памятник Дагестана. Это единственная пустыня на территории России, своеобразный древний ботанический сад с редкими или исчезнувшими растениями. Бархан официально признан геологами вторым по
величине в мире. Выше него только Большой Эрг в Сахаре. Также бархан известен тем, что здесь проходили съёмки легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни». (Доп.плата: вход. билет - 150 руб./чел).

Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
17 400 ₽
Двухместное размещение
12 900 ₽
Ребенок
11 900 ₽
Встреча туристов по данной программе возможна: г. Минеральные Воды, г. Нальчик, г. Владикавказ, г. Махачкала.

Возьмите с собой: документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, мед. полис.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.

Включено в стоимость

  • проезд микроавтобусом туркласса
  • проживание 2 ночи в гостинице г. Дербента (номера стандарт)
  • 2 завтрака.

Оплачивается отдельно

  • авиа или ж/д билеты к месту начала программы и обратно
  • спуск и катание на катере по Сулакскому каньону - 1 200 руб./чел.
  • Аул Кубачи - 500 руб./чел. (при неблагоприятных погодных условиях поездка в а. Кубачи будет заменена на равноценную экскурсию).
  • г. Дербент - 500 руб./чел.
  • Бархан СарыКум – 150 руб./чел.
  • питание: обеды и ужины 300-700 руб./чел.

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