Дагестан. Сулакский каньон
Сулакский каньон входит в топ 20 самых популярных природных достопримечательностей Дагестана.
Маршрут: Сулакский каньон + Аул Кубачи + Древнейший город Дербент + Бархан Сарыкум.
Вас ждет:
Программа тура
Место посадки пассажиров в г. Лермонтов: Проспект Лермонтова, 1, «Огрстройпроект».
г. Пятигорск: Пересечение проспект Калинина/улица Бунимовича, остановка «Автовокзал», на выезд из города (ориентир, магазин «Цветы»).
г. Кисловодск: Проспект Победы, 14А, остановка «Стадион».
г. Ессентуки: Напротив ж/д вокзала, вход в «Курортный парк».
г. Минеральные Воды: ул. Советская 66А, «Рома Пицца».
Встреча туристов по данной программе возможна: аэропорт г.Минеральные Воды, г.Нальчик, г.Владикавказ, г. Махачкала.
08:00 - 09:00 Приезд в Дагестан. Завтрак (который взяли с собой).
Приезд на Чиркейскую ГЭС. Спуск в Сулакский каньон (при благоприятной погоде).
За последние годы Сулакский каньон стал известен далеко за пределами Дагестана и России из-за его красоты и масштабов. При максимальной глубине в 1920 м. и длине 53 км, является самым большим, протяженным и глубоким ущельем России и занимает четвертое место по своим размерам в мире. Особенно поражает туристов бирюзовый цвет воды, протекающей по каньону.
У вас будет возможность прокатиться на катере по реке Сулак (спуск и катание на катере доп. плата 1 200 руб/чел.)
12:00-13:00 Обед (доп.плата от 600 руб/чел.)
После обеда поднимаемся на смотровые площадки, расположенные над Сулакским каньоном для того, чтобы полюбоваться бесподобными видами, открывающимися с высоты птичьего полета.
Выезд в г. Дербент.
Размещение в гостинице г. Дербента (номера категории стандарт).
Отдых: можно посидеть на берегу Каспийского моря, выпить хорошего дагестанского вина, прогуляться по пляжу.
Ужин (доп.плата).
Ночь в гостинице г. Дербента.
09:30 Выезд в высокогорный аул Кубачи (90 км от г.Дербента) на целый день. Кубачи - это аул в горах Дагестана знаменитое своими мастерами, создающими уникальные
ювелирные изделия. Он также богат традициями великолепной резьбы по камню и дереву, оружейного производства.Тюркское название «Кубачи» означает «кольчужники», а до XV века поселение называлось «Зирихгеран».
Экскурсию начнем с музея знаменитого в советский период завода художественных изделий. По ходу экскурсии будет возможность приобрести у мастеров кубачинские изделия.
Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века, родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирихгеран.
(Доп.плата: входные билеты - 500 руб./чел., национальный обед в семье
кубачинца - 600 руб./чел).
При неблагоприятных погодных условиях поездка в а. Кубачи будет заменена на
равноценную экскурсию.
Возвращение в гостиницу г. Дербента. Свободное время (можно посетить дагестанский колоритный ресторан).
9:00 Завтрак (входит в стоимость).
Выезд на экскурсию г. Дербент. Крепость «Нарын-кала» - древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую Державу. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть. (Доп.плата вход.билеты - 500 руб/чел).
Обед в кафе города (доп.плата 300-400 руб/чел)
По дороге, заглянем еще в одно интересное место. Это знаменитый Бархан Сары-Кум - уникальный природный памятник Дагестана. Это единственная пустыня на территории России, своеобразный древний ботанический сад с редкими или исчезнувшими растениями. Бархан официально признан геологами вторым по
величине в мире. Выше него только Большой Эрг в Сахаре. Также бархан известен тем, что здесь проходили съёмки легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни». (Доп.плата: вход. билет - 150 руб./чел).
Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.
Стоимость
Проживание по программе
Возьмите с собой: документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, мед. полис.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.
Включено в стоимость
- проезд микроавтобусом туркласса
- проживание 2 ночи в гостинице г. Дербента (номера стандарт)
- 2 завтрака.
Оплачивается отдельно
- авиа или ж/д билеты к месту начала программы и обратно
- спуск и катание на катере по Сулакскому каньону - 1 200 руб./чел.
- Аул Кубачи - 500 руб./чел. (при неблагоприятных погодных условиях поездка в а. Кубачи будет заменена на равноценную экскурсию).
- г. Дербент - 500 руб./чел.
- Бархан СарыКум – 150 руб./чел.
- питание: обеды и ужины 300-700 руб./чел.
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