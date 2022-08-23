Дагестан - страна гор

Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой.

Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей. Древняя крепость Нарын-Кала тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций», через который проходил знаменитый Шелковый путь.



Быт и культуру этого интересного региона вы узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе. А какие фотографии можно сделать на фоне шедевров природы – бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне на третий день нашего путешествия!

Тур содержит экскурсии с посещением высокогорных мест с повышенным атмосферным давлением. Туристам старше 70 лет, а также нуждающимся в лечении и врачебном наблюдении, посещение данных экскурсий не рекомендуется.



Маршрут тура: Пятигорск – Ингушетия – Грозный – Аргун – бархан Сарыкум – Дербент - Сулакский каньон – Пятигорск.

Проживание по программе: