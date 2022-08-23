Дагестан - страна гор
Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой.
Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей. Древняя крепость Нарын-Кала тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций», через который проходил знаменитый Шелковый путь.
Быт и культуру этого интересного региона вы узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе. А какие фотографии можно сделать на фоне шедевров природы – бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне на третий день нашего путешествия!
Тур содержит экскурсии с посещением высокогорных мест с повышенным атмосферным давлением. Туристам старше 70 лет, а также нуждающимся в лечении и врачебном наблюдении, посещение данных экскурсий не рекомендуется.
Маршрут тура: Пятигорск – Ингушетия – Грозный – Аргун – бархан Сарыкум – Дербент - Сулакский каньон – Пятигорск.
Проживание по программе:
- Отель тур. класса г. Дербент. Размещение (с завтраком): удобства в номере: кондиционер, душ, туалет, телевизор, Wi-Fi.
- "Европа" г. Дербент. Размещение (с завтраком): удобства в номере: телевизор, Wi-Fi, система климат-контроля, ванная комната, мини-бар.
Вас ждет:
Программа тура
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- Выезд на экскурсию в г. Грозный. Ранний выезд из г. Пятигорска в 05:00 утра. Поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура.
- Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).
- Экскурсия по Грозному. Мы поднимемся на смотровую площадку небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела.
- Обед (доп. плата).
- Переезд в Аргун. Посещение мечети «Сердце матери» - мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек.
- Переезд на бархан Сарыкум. Восхождение на бархан.
- Бархан Сары-Кум - уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара. Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть! И не обычный, а один из величайших в мире! А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».
Переезд в г. Дербент.
- Размещение в отеле. Свободное время.
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Завтрак в отеле.
- Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент.
- Обзорная экскурсия по Дербенту.
Посещение древней цитадели крепости «Нарын-кала». Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем, прикрывали Каспийские ворота в Персию. Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем будет возможность пройтись по Дербенту и окунуться в невероятную атмосферу старого города. «Девичьи бани», Джума-мечеть, Домик Петра I, морская набережная.
- Обед (доп. плата).
- Дополнительная экскурсия (по желанию): Посещение строящегося парка «Патриот», главным экспонатом которого стал единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь". Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности.
- Возвращение в отель. Свободное время.
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Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров.
- Переезд на Чиркейское водохранилище. Смотровая площадка Чиркейского водохранилища и легендарная Чиркейская ГЭС.
- Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату).
- Верхняя смотровая площадка Сулакского каньона. Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км. Поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах. И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.
- Переезд в этнокомплекс «Главрыба».
- Обед (за доп. плату).
- Переезд в г. Пятигорск.
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи: г. Пятигорск, 05:00 (вход в Парк Цветник).
- Транспорт: Автобус, микроавтобус.
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Питание: По программе.
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Важно: Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 16:00 в эко-тур комплексе «Главрыба» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23:00-00:00 (все зависит от транспортной загрузки). По усмотрению туриста возможно 2 варианта: 1) Вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан. От эко туркомплекса «Главрыба» до аэропорта ориентировочное время в пути 1,5 часа. Возможно заказать дополнительно трансфер (3500 руб.) или добраться до аэропорта самостоятельно. 2) Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой. Рекомендуем бронировать доп. сутки.
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Турфирма оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
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Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
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Возраст: 10+
Включено в стоимость
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Проживание в гостиницах согласно программе тура
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Питание
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Экскурсионно-транспортное обслуживание по программе тура.
Оплачивается отдельно
- Индивидуальный трансфер эко-тур комплекса «Главрыба» - Аэропорт Махачкала 3700 руб. за машину. Время в пути 1,5 часа.
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Смотровая площадка "Грозный сити" - 100 руб./чел.;
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Бархан Сары-Кум - 150 руб./чел.,
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Крепость Нарын-Кала входной билет - 150 руб./чел.;
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Девичьи Бани входной билет- 100 руб./чел.;
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Музей Домик Петра I (при посещении) - 150 руб./чел.;
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Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу - 700 руб./чел.
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Возможно добронирование доп. суток проживания в гостиницах.
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С 01.05.2018 в Ставропольском крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 50 руб. на 1 человека в сутки. Оплата сбора производится на месте при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы (проживающие в объектах размещения более 24 часов), кроме лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора.
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