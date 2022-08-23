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Чарующий Дагестан

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем в путешествие по Дагестану на 8 дней по одному из лучших туристических маршрутов Дагестана, Этот маршрут стал в последние три года очень популярным в России благодаря объемности знакомства с Дагестаном и отзывам туристов. 

Программа тура

День 1
День заезда.

Встреча  группы в 12-00 в аэропорту и ж/д вокзале в 15-00.

Трансфер  в Махачкалу в отель. Размещение в номерах. Затем у вас будет вступительная беседа с руководителем гидом, где вы получите информацию и  исчерпывающие ответы на ваши вопросы об отдыхе.

А вечером вы поужинаете в кафе дагестанских блюд «ИНТ» или «ИЗБУШКА» .где мы также попробуем дагестанские вина под дагестанские тосты.

День 2
Экскурсия в Сулакский каньон. Пустыня&nbsp;России Бархан Сары кум.

Завтрак.

После завтрака состоится ваша первая экскурсия в Сулакский каньон. В программе осмотр самого глубокого в мире каньона с 4х точек , прогулка на катере по каньону, водохранилища и Миатлинского каньона.

Обед. 

И затем экскурсия на единственную пустыню России Бархан Сары кум. Пешеходная составляющая экскурсии-2км. вдоль каньона , водохранилища и бархана.

Возвращение в отель.

День 3
Гуниб

Завтрак.

После завтрака мы отправимся в горы 150 км от Махачкалы- Гуниб. Гуниб это историко- природный курорт Кавказа, одно из самых солнечных мест Кавказа и потрясающая природа и памятники природы. По дороге в Гуниб у нас будут 4 остановки в наиболее красивых местах. В Гунибе мы осмотрим музей. усадьбу императора Александра второго, Гунибские водопады, крепость 19 века и поднимемся на транспорте на высоту 1800 м. на встречу с пятнистыми дальневосточными оленям,которые давно обжили Гунибский район Дагестана. 

Обед.

Возвращение в отель. Отых.

 

 

День 4
Экскурсия в Карадахскую теснину - Хунзахские водопады.

Завтрак.

После завтрака, мы отправимся в продолжительную экскурсию в Карадахскую теснину

Хунзахские водопады . На нашем пути в Карадахскую теснину мы встречаем окамневшие остатки рыб и др. морских обитателей. Посетим мы также и Каменный мешок или 3 пещеры недалеко от Матласа - курорта на высоте 2000 м. среди альпийских лугов.

Обед.  На обед дагестанское чуду- пироги с мясом. сыром или зеленью.

После обеда посетим аул Кавказа-Гимры и место слияния 2х рек Дагестана и начала грозной реки -Сулак.  

Возвращние в отель Отдых.

 

День 5
Экскурсии по Махачкале.

Завтрак.

На гостеприимной Дагестанской земле начнется с экскурсии по Махачкале и мы вас познакомим с почти миллионным городом, пешком в ходе экскурсии пройдемся по набережной и городскому пляжу. А завершится экскурсия в музее - Россия моя история, который только что открылся и является крупнейшим музеем России. Здесь есть все чем богат Дагестан и ее история. вы также можете совершить виртуальное путешествие в музее или ознакомиться всем что есть в Дагестане и ее историей самостоятельно при помощи техники.

После музея вы сможете посетить крупнейшую в России - мечеть-копия Голубой мечети в Стамбуле, мечеть расположена впритык к музею.

Вторая половина дня у вас свободна и если вас интересует знаменитая дагестанская абрикосовая каша и другие блюда мы посоветуем вам где вам пообедать.

Возвращение в отель. Отых.

День 6
Экскурсия в Дербент.

Завтрак.

Экскурсию в город музей Дербент и Дербентскую крепость.

В программе и крепость и старинная часть Дербента. Джума-мечеть 8 века, мемориальный комплекс Петру 1 и музей-салон Кубачинского исскуства, где также можно приобрести Дагестанские сувениры.

А ваш обед мы запланируем в ресторане на берегу моря где вам подадут лучший в Дагестане шашлык , который жариться на корнях винограда.

Перед отьездом в Махачкалу у вас также будет возможность купить вина и фирменные коньяки Дагестана в салоне от Дербентского коньячного завода.

Возвращение  в Махачкалу к 20-00.

День 7
Путешествие в знаменитый аул мастеров по золоту и серебру.

Завтрак.

 В Кубачи мы посетим комбинат художественных изделий и музей при нем, где собраны шедевры кубачинских мастеров, посетим старый аул Кубачи, башню 13 века, осмотрим частный музей заслуженного художника СССР и России, старинные кладбища. Кубачинское серебро вы сможете купить в магазине при комбинате.

Вторая экскурсия в этот же день после обеда состоится в КАЛА-КОРЕЙШ - Покинутый аул-заповедник, ознакомимся и полюбуемся красивейшей природой гор и лесов этих мест и познакомимся также с мовзолеем Кайтагских правителей. Часть пути по дороге и тропе пройдем пешком - 5 км.

Возвращение в отель. Отдых.

День 8
Завершение тура.

Трансфер в аэропрот и на ж/д вокзал.

Стоимость

Включено в стоимость

  • 12 экскурсий
  •  3 музейные экскурсии
  • проживание (7 ночей в отеле, номера категории стандарт)
  • питание (7 завтраков, 1 ужин и 3 обеда)
  • трансферы в аэропрт и ж/д вокзал

Оплачивается отдельно

  • авиа и ж/д билеты
  • обеды (кроме отмеченных на трех экскурсиях)
  • дополнительные музеи
  • прогулка на катере по каньону (оплачивается дополнительно до 5000 руб. на всю группу)

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