Чарующий Дагестан

Встреча группы в 12-00 в аэропорту и ж/д вокзале в 15-00.

Трансфер в Махачкалу в отель. Размещение в номерах. Затем у вас будет вступительная беседа с руководителем гидом, где вы получите информацию и исчерпывающие ответы на ваши вопросы об отдыхе.

А вечером вы поужинаете в кафе дагестанских блюд «ИНТ» или «ИЗБУШКА» .где мы также попробуем дагестанские вина под дагестанские тосты.