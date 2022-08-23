Чарующий Дагестан
Приглашаем в путешествие по Дагестану на 8 дней по одному из лучших туристических маршрутов Дагестана, Этот маршрут стал в последние три года очень популярным в России благодаря объемности знакомства с Дагестаном и отзывам туристов.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в 12-00 в аэропорту и ж/д вокзале в 15-00.
Трансфер в Махачкалу в отель. Размещение в номерах. Затем у вас будет вступительная беседа с руководителем гидом, где вы получите информацию и исчерпывающие ответы на ваши вопросы об отдыхе.
А вечером вы поужинаете в кафе дагестанских блюд «ИНТ» или «ИЗБУШКА» .где мы также попробуем дагестанские вина под дагестанские тосты.
Завтрак.
После завтрака состоится ваша первая экскурсия в Сулакский каньон. В программе осмотр самого глубокого в мире каньона с 4х точек , прогулка на катере по каньону, водохранилища и Миатлинского каньона.
Обед.
И затем экскурсия на единственную пустыню России Бархан Сары кум. Пешеходная составляющая экскурсии-2км. вдоль каньона , водохранилища и бархана.
Возвращение в отель.
Завтрак.
После завтрака мы отправимся в горы 150 км от Махачкалы- Гуниб. Гуниб это историко- природный курорт Кавказа, одно из самых солнечных мест Кавказа и потрясающая природа и памятники природы. По дороге в Гуниб у нас будут 4 остановки в наиболее красивых местах. В Гунибе мы осмотрим музей. усадьбу императора Александра второго, Гунибские водопады, крепость 19 века и поднимемся на транспорте на высоту 1800 м. на встречу с пятнистыми дальневосточными оленям,которые давно обжили Гунибский район Дагестана.
Обед.
Возвращение в отель. Отых.
Завтрак.
После завтрака, мы отправимся в продолжительную экскурсию в Карадахскую теснину
Хунзахские водопады . На нашем пути в Карадахскую теснину мы встречаем окамневшие остатки рыб и др. морских обитателей. Посетим мы также и Каменный мешок или 3 пещеры недалеко от Матласа - курорта на высоте 2000 м. среди альпийских лугов.
Обед. На обед дагестанское чуду- пироги с мясом. сыром или зеленью.
После обеда посетим аул Кавказа-Гимры и место слияния 2х рек Дагестана и начала грозной реки -Сулак.
Возвращние в отель Отдых.
Завтрак.
На гостеприимной Дагестанской земле начнется с экскурсии по Махачкале и мы вас познакомим с почти миллионным городом, пешком в ходе экскурсии пройдемся по набережной и городскому пляжу. А завершится экскурсия в музее - Россия моя история, который только что открылся и является крупнейшим музеем России. Здесь есть все чем богат Дагестан и ее история. вы также можете совершить виртуальное путешествие в музее или ознакомиться всем что есть в Дагестане и ее историей самостоятельно при помощи техники.
После музея вы сможете посетить крупнейшую в России - мечеть-копия Голубой мечети в Стамбуле, мечеть расположена впритык к музею.
Вторая половина дня у вас свободна и если вас интересует знаменитая дагестанская абрикосовая каша и другие блюда мы посоветуем вам где вам пообедать.
Возвращение в отель. Отых.
Завтрак.
Экскурсию в город музей Дербент и Дербентскую крепость.
В программе и крепость и старинная часть Дербента. Джума-мечеть 8 века, мемориальный комплекс Петру 1 и музей-салон Кубачинского исскуства, где также можно приобрести Дагестанские сувениры.
А ваш обед мы запланируем в ресторане на берегу моря где вам подадут лучший в Дагестане шашлык , который жариться на корнях винограда.
Перед отьездом в Махачкалу у вас также будет возможность купить вина и фирменные коньяки Дагестана в салоне от Дербентского коньячного завода.
Возвращение в Махачкалу к 20-00.
Завтрак.
В Кубачи мы посетим комбинат художественных изделий и музей при нем, где собраны шедевры кубачинских мастеров, посетим старый аул Кубачи, башню 13 века, осмотрим частный музей заслуженного художника СССР и России, старинные кладбища. Кубачинское серебро вы сможете купить в магазине при комбинате.
Вторая экскурсия в этот же день после обеда состоится в КАЛА-КОРЕЙШ - Покинутый аул-заповедник, ознакомимся и полюбуемся красивейшей природой гор и лесов этих мест и познакомимся также с мовзолеем Кайтагских правителей. Часть пути по дороге и тропе пройдем пешком - 5 км.
Возвращение в отель. Отдых.
Трансфер в аэропрот и на ж/д вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- 12 экскурсий
- 3 музейные экскурсии
- проживание (7 ночей в отеле, номера категории стандарт)
- питание (7 завтраков, 1 ужин и 3 обеда)
- трансферы в аэропрт и ж/д вокзал
Оплачивается отдельно
- авиа и ж/д билеты
- обеды (кроме отмеченных на трех экскурсиях)
- дополнительные музеи
- прогулка на катере по каньону (оплачивается дополнительно до 5000 руб. на всю группу)
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Дагестан - страна гор
Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...
Ближайший заезд:
c 24 февраля по 26 февраля
3 дня 2 ночи
от 17400 ₽
Тайны древнего Дербента
Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 25500 ₽
Сказочные каникулы в Дагестане
Экскурсионный тур в Дагестан на новогодних каникулах. 4 дня. Главные достопримечательности древнего города Дербента и Махачкалы. Экскурсия в горы. Тур начинается и зака...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 45000 ₽
Завораживающий Дагестан
Восьмидневный экскурсионный тур с началом и окончанием в г. Махачкала. Тур рекомендован детям с 10 лет, предполагает длительные автобусные переезды.В программе тура пос...
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 25 декабря
8 дней 7 ночей
от 49500 ₽
Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...
Ближайший заезд:
c 12 марта по 23 марта
12 дней 11 ночей
от 92300 ₽