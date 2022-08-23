7 Чудес Дагестана
Тур предусматривает 12 экскурсий по самым посещаемым и знаменитым природным и историко – архитектурным уголкам Дагестана.
Вас ждет:
Программа тура
Гид в стречает в аэропорту в 12.00
Размещение в Махачкале в одном из отелей класса 3* со всеми удобствами.
Знакомство с гостями.
Ужин. в 20-00.
Завтрак.
Экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сары кум - один из 4х глубочайших каньонов мира и вторую по высоте песчаную гору мира и единственную пустыню России на площали 45 кв.км. Также места съемок фильма Белое солн. пустыни .
Экскурсия на Миатлинский каньон и водохранилище Чиркейской гэс.
По желанию, за дополнителльную плату катание на катерах до 5000 руб. на всю группу.
Обед по желанию на форелевой ферме с экскурсией по форелевому хозяйству или в фруктовом саду в кафе
Возвращение с экскурсии к 19-00.
Завтрак.
Освобождение номеров. Переезд в гостиничный корпус турбазы Орлиное гнездо. Выезд на экскурсию в Карадахскую теснину. Карадахская теснина представляет собой гигантскую щель местами узкая до 2х метров и снова расширяется до 5-10 м. Начинается с красивой и широкой долины обрамленной медовыми скалами. Карадахская теснина еще в советское время объявлена памятником природы союзного значения. После Карадахского ущелья мы с вами осмотрим Карадахское укрепление в селе Карадах русская крепость периода 19 века.
Обед. После обеда мы совершим вторую экскурсию в Хунхахские водопады в селе Хунзах на высоте 2000 м. Комплекс из 3х водопадов высотой до 90 м. никакого не оставит равнодушным .
Следующий наш экскурсионный объект - это Хунзахский краеведческий музей. Здесь очень широко представлена средневековая материальная культура Дагестана.
К 19-00 уставшие и очень полные впечатлениями мы приедем в жемчужину Дагестана и ее истории природно-климатичесий курорт Гуниб на высоте 1700 м.
Заселение в гостиничный корпус турбазы Орлиное гнездо.
В 20-00 ужин и далее отдых и музыка.
Завтрак на турбазе.
После завтрака экскурсия по историческим местам Кавказской войны 19 века. Беседка - ротонда на месте завершения Кавказской войны. поляна императора Александра второго, реликтовая березовая роща Радде первооткрыватель Густав Радде , Гунибский каньон и подъем вдоль крепостной стены на высоту 1850 м. на смотровую площадку.
Обед.
Вторая половина дня осмотр нижнего Гуниба районный центр, музей кавказской войны, Гунибские водопады, усадьба императора Александра второго, мемориальный комплекс Журавли и по желанию чай из трав в арткафе Гуниба.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Завтрак.
Выезд на экскурсию в аул -призрак Гамсутль. Гамсутль означает невидимая крепость или у подножия Ханской крепости. находится на высоте 1700 м. Пешая часть экскурсии 2 часа и 1.5 обратно по тропе и вдоль каньона.
Вторая часть экскурсии у нас - посещение аула Чох. Он на той же высоте что Гамсутль на на противоположном склоне хребта Турчи даг.
Обед в кафе на берегу горной реки. (за дополнительную плату)
Возвращение на турбазу.
Поздний обед. Отдых.
Ужин на турбазе.
Завтрак на турбазе.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Салтынские подземные водопады - единственные на Кавказе подземные водопады. Начинаются с окраины села Салты. В начале широкая красивая долина в горах полная воды из речки постепенно суживается и мы мы оказываемся в подземелье . А сверху с со скалы вода и время просверлило отверстие дивметром 3 м. откуда вниз низвергается поток чистейшей родниковой воды.
После водопадов мы также осмотрим аул Салта. Это героическое село.почти 7 мес. выдерживало осаду в кавказской войне19 века от превосходящих значительно сил. На высоком месте просматриваемом со всего села стоят 4 памятника: Пирогову. героям Кавказской войны -сельчанам. героям Гражданской войны -сельчанам. героям -сельчанам погибшим на фронтах Великой отечественной войны.
По дороге в Махачкалу снова у вас следующая экскурсия. Это место слияния двух горных рек и начало Сулакского каньона а также Ахульго - крепость Ахульго на отвесной скале и музей открытый 3 года назад Музей общей боевой славы Дагестанского и Русского народов.
Приезд в Махачкалу к 20-00.
Заселение в один из отелей класса 3*отель.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
В Дербенте мы осмотрим крепость Нарын Кала, старинную часть Дербента. музеи по желанию. мемориал и музей Петра 18-19 веков.
К 19-00 трансфер в аэропорт прямо с Дербента.
Завершение тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание отеле 3* в Махачкале
- проживание на турбазе Орлиное гнездо или гостевой дом с аналогичными условиями
- питание ( 3 завтрака и 3 ужина обед на экскурсии в Сулакский каньон)
- 3х разовое питание на турбазе Орлиное Гнездо
- экскурсия в Сулакский каньон
- экскурсия в бархан сары Кум
- экскурсия в Карадахскую теснину
- экскурсия в Хунзахские водопады
- экскурсия в Гамсутль
- экскурсия в Чох
- экскурсия по историческим местам Гуниба
- экскурсия в особняк Александра второго
- мориальный комплекс Журавли
- русская крепость 19 века и музей
- экскурсия в Салтынские водопады
- экскурсия в Ахульго
- экскурсия в Дербент
- трансферы
Оплачивается отдельно
- авиа и ж/д билеты
- любые музеи по выбору группы (100 руб. с 1 чел. и экосборы)
- входная плата в крепость в Дербенте (150 руб.с чел.)
- обеды на экскурсии в Карадахской теснине (300-400 руб.)
- салтынские водопады (350-400 руб.)
- Дербент (550-600 руб.)
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