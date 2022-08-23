7 Чудес Дагестана

Завтрак.

Экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сары кум - один из 4х глубочайших каньонов мира и вторую по высоте песчаную гору мира и единственную пустыню России на площали 45 кв.км. Также места съемок фильма Белое солн. пустыни .

Экскурсия на Миатлинский каньон и водохранилище Чиркейской гэс.

По желанию, за дополнителльную плату катание на катерах до 5000 руб. на всю группу.

Обед по желанию на форелевой ферме с экскурсией по форелевому хозяйству или в фруктовом саду в кафе

Возвращение с экскурсии к 19-00.