Дагестан - страна гор

Восьмидневный экскурсионный тур с началом и окончанием в г. Махачкала. Тур рекомендован детям с 10 лет, предполагает длительные автобусные переезды.В программе тура пос...

Экскурсионный тур в Дагестан на новогодних каникулах. 4 дня. Главные достопримечательности древнего города Дербента и Махачкалы. Экскурсия в горы. Тур начинается и зака...

Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...

Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...

✈ Экскурсионные туры в Дагестан с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы