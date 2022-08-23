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Зимние забавы Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

В туре Вас ждет - незабываемые пейзажи зимнего Байкала, катание по льду на коньках, русская Баня, прогулка в реликтовую тополиную рощу,  катание на собачьих упряжках, посещение пещеры Охотничьей или поездка по льду в бухту Песчаную

Программа тура

День 1
День заезда. Катание на коньках по замерзшему Байкалу.

Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска с 9:00 до 10:00. Трансфер Иркутск - Б. Голоустное (в пути 2 часа). Сегодня нам предстоит знакомство с легендарным озером.

Размещение на турбазе. Обед. Прогулка в реликтовую тополиную рощу. Также Вы можете покататься на коньках по замерзшей реке и по озеру Байкал (если у вас большой размер 45/46, то, пожалуйста, коньки привозите свои). Вечером нас ждёт горячий домашний ужин и настоящая русская баня.

День 2
Экскурсии на выбор.

Завтрак. Экскурсия на выбор: посещение пещеры Охотничьей или поездка по льду в бухту Песчаную. Незабываемая экскурсия в пещеруОхотничью. Температура в пещерах и летом и зимой остаётся примерно одинаковой, поэтому смело отправляемся на одну из самых запоминающихся экскурсий. Небольшой трэкинг по лесной тропе до пещеры. Инструктаж, распределение снаряжения. Начало нашего спелео тура! Охотничья - это незабываемые гроты: грот Чемберлены (назван в честь первооткрывателей пещеры), грот Скелетоны (назван так потому, что в нём находятся несколько истлевших тел животных - медведи, кабарга, олени, не исключена находка останков древних людей). Красивейшие арки, украшенные загадочными натеками. Загадочные летучие мыши, незаметно висящие на стенах пещеры и многое другое. Вам представиться уникальная возможность понять, что такое настоящая темнота и тишина! Много всего интересного скрывает под своими сводами пещера Охотничья. Байкал удивляет нас новыми открытиями снова и снова! Тур не требует специальной спелео подготовки. Петешествие в пещеру подсилу каждому!

После увлекательного путешествия по пещере Охотничья вас ждёт горячий ужин уже на поверхности. Защитный комбинезон, х/б перчатки, фонарики и каски предоставляются.

 Поездка по льду Байкала в бухту Песчаная. Мы отправляемся вдоль западного в удивительно живописную бухту с символичным названием Песчаная. Мы сможем подняться на обзорную точку, откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!

Обед-пикник на ледяном столе Байкала. Возвращаемся в Б. Голоустное.

День 3
В гости к хаски.

Завтрак.

Мы отправляемся в центр ездовых собак в п. Малое Голоустное. Знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека - ездовыми собаками (хаски, маламуты)! Обучение управлению нартами. Нас ждёт незабываемая поездка и море новых впечатлений!

Сытный обед с горячий травяной чай так приятен после прогулки на свежем воздухе! Отправляемся в Иркутск. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 16:00.

Стоимость

Включено в стоимость

  •   размещение по программе: 2 ночи
  •   экскурсии, заявленные в программе, баня
  •   питание по программе: 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  •  все виды трансферов в соответствии с программой
  •  услуги гида-проводника
  •   оплата за Разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
  •   аренда снаряжения: ледоходы, коньки (размеры от 35 до 43)
  •  аренда спелео снаряжения: каска, фонарик, верёвки, специальное снаряжение

Оплачивается отдельно

  •  авиабилеты, жд билеты
  •  аренда ледоходов и коньков, если ваш размер обуви 44-45-46 и более
  •  страховка (включается по запросу за дополнительную плату)

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