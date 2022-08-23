Зимние забавы Байкала

Завтрак. Экскурсия на выбор: посещение пещеры Охотничьей или поездка по льду в бухту Песчаную. Незабываемая экскурсия в пещеруОхотничью. Температура в пещерах и летом и зимой остаётся примерно одинаковой, поэтому смело отправляемся на одну из самых запоминающихся экскурсий. Небольшой трэкинг по лесной тропе до пещеры. Инструктаж, распределение снаряжения. Начало нашего спелео тура! Охотничья - это незабываемые гроты: грот Чемберлены (назван в честь первооткрывателей пещеры), грот Скелетоны (назван так потому, что в нём находятся несколько истлевших тел животных - медведи, кабарга, олени, не исключена находка останков древних людей). Красивейшие арки, украшенные загадочными натеками. Загадочные летучие мыши, незаметно висящие на стенах пещеры и многое другое. Вам представиться уникальная возможность понять, что такое настоящая темнота и тишина! Много всего интересного скрывает под своими сводами пещера Охотничья. Байкал удивляет нас новыми открытиями снова и снова! Тур не требует специальной спелео подготовки. Петешествие в пещеру подсилу каждому!

После увлекательного путешествия по пещере Охотничья вас ждёт горячий ужин уже на поверхности. Защитный комбинезон, х/б перчатки, фонарики и каски предоставляются.

Поездка по льду Байкала в бухту Песчаная. Мы отправляемся вдоль западного в удивительно живописную бухту с символичным названием Песчаная. Мы сможем подняться на обзорную точку, откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!

Обед-пикник на ледяном столе Байкала. Возвращаемся в Б. Голоустное.