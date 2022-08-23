Здравствуй, Байкал! зима

После завтрака и сборов мы отправимся на Байкал в Листвянку.



Всего в 65 км от Иркутска, на берегу священного озера Байкал, пятикилометровой полосой раскинулся поселок Листвянка. Сегодня Листвянка является одной из самых посещаемых и популярных зон на берегу знаменитого озера и отправным пунктом для большинства путешественников из разных уголков планеты.



Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие:



Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX вв.



Вокруг музея объединяются мастера, владеющие навыками ткачества, плетения из лозы, изготовления изделий из бересты и глины. В Тальцах есть своя конюшня, можно прокатиться на барской коляске, походить на ходулях, покачаться на сибирских качелях, в зимнее время покататься с горки на коровьей шкуре (за доп. плату).



Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Исток реки Ангары – самый широкий и крупный в мире (863 м). В зимний период в полынье протяженностью от 5 до 15 км обитают до 15 тысяч водоплавающих птиц. Это единственная во всей северной Азии незамерзающая зимовка. Здесь же расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на исток Ангары и легендарный Шаман-Камень. Шаман-Камень - это надводный выступ Ангарского порога.



Музей Байкала. Экспозиция музея, рассказывающая о происхождении, жизни и исследованиях озера Байкал, начала создаваться в далеком 1925 году. Сегодня ее основу составляют байкальские рыбы, птицы и животные, образцы донных отложений и байкальских минералов, макеты, различные экспонаты, найденные во время научных полевых экспедиций.



Размещение в Листвянке в гостинице (или на турбазе) с удобствами в номере.



Ужин самостоятельно.