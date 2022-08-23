Здравствуй, Байкал! зима
В туре знакомимся с историей города Иркутска, насыщенной событиями и знаменитыми фамилиями. Попробуем вкуснейшую бурятскую кухню. Побываем в музее деревянного зодчества «Тальцы», где представлен быт коренных народов Прибайкалья – буряты, тофалары, эвенки. И остановимся в Листвянке, про которую писал А.П. Чехов: «Берега высокие, крутые, лесистые; направо и налево видны мысы, которые выдаются в море. Похоже на Крым. Станция Лиственичная расположена у самой воды и поразительно похожа на Ялту».
Маршрут тура: Иркутск - Тальцы - Листвянка - Иркутск
Стоимость проживания в праздничные даты по программе комфорт (30.12 - 02.01, 23.02 - 26.02, 06.03 - 09.03):
Двухместное размещение, стандарт - 30 000 руб/чел.
Трехместное размещение, стандарт - 30 000 руб/чел.
Стоимость проживания в праздничные даты по программе комфорт+ (30.12 - 02.01, 23.02 - 26.02, 06.03 - 09.03):
Одноместное размещение, стандарт - 43 000 руб/чел.
Двухместное размещение, стандарт - 33 500 руб/чел.
Трехместное размещение, стандарт - 33 500 руб/чел.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска с табличкой «Здравствуй, Байкал!»:
- в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта (напротив выдачи багажа) с 8.00 до 8.30;
- на ж/д вокзале, подъезд «Пригородные кассы», внутри здания вокзала с 9.00 до 9.30.
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы.
Приветствие, знакомство. Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу, посещение 130 квартала. В Иркутске около 700 памятников истории и культуры.
История Иркутска начинается в 1661г, когда Яков Похабов основал деревянный острог на правом берегу реки Ангара. Место оказалось удачным – леса и реки были богаты дичью и рыбой, а через город в скором времени пролегли торговые пути на восток. Со временем Иркутск стал богатым современным городом с насыщенной культурной жизнью.
Богатейшие сибирские купцы помогали городу развиваться и активно занимались меценатством – строили школы, больницы. А их дома, спроектированные известными архитекторами, стали украшением города по сей день.
За время экскурсии вы увидите: место основания острога, первое каменное здание – Спасскую церковь, жемчужину сибирского барокко – Богоявленский Собор, Триумфальную арку, памятник основателю города, Знаменский собор с захоронениями декабристов и знаменитого Григория Шелихова, памятник Колчаку, доходные дома купцов, прогуляемся по набережной реки Ангара и по 130му кварталу – современному туристическому району, созданному из отреставрированных домов, восстановленных утраченных архитектурных памятников и перенесенных из других районов Иркутской области. Здесь же познакомимся с гербом области – бабром.
Обед после экскурсии – дегустируем бурятскую кухню (наваристый суп и вкусные бузы).
После обеда – размещение в гостинице, свободное время для прогулок по городу.
В свободное время рекомендуем Вам посетить: музей Декабристов (дом Волконских или Трубецких), галерею Виктора Бронштейна с выставкой с выставкой скульптур потрясающего скульптора Даши Намдакова, музей усадьбу Сукачева.
Всего в 65 км от Иркутска, на берегу священного озера Байкал, пятикилометровой полосой раскинулся поселок Листвянка. Сегодня Листвянка является одной из самых посещаемых и популярных зон на берегу знаменитого озера и отправным пунктом для большинства путешественников из разных уголков планеты.
Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие:
Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX вв.
Вокруг музея объединяются мастера, владеющие навыками ткачества, плетения из лозы, изготовления изделий из бересты и глины. В Тальцах есть своя конюшня, можно прокатиться на барской коляске, походить на ходулях, покачаться на сибирских качелях, в зимнее время покататься с горки на коровьей шкуре (за доп. плату).
Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Исток реки Ангары – самый широкий и крупный в мире (863 м). В зимний период в полынье протяженностью от 5 до 15 км обитают до 15 тысяч водоплавающих птиц. Это единственная во всей северной Азии незамерзающая зимовка. Здесь же расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на исток Ангары и легендарный Шаман-Камень. Шаман-Камень - это надводный выступ Ангарского порога.
Музей Байкала. Экспозиция музея, рассказывающая о происхождении, жизни и исследованиях озера Байкал, начала создаваться в далеком 1925 году. Сегодня ее основу составляют байкальские рыбы, птицы и животные, образцы донных отложений и байкальских минералов, макеты, различные экспонаты, найденные во время научных полевых экспедиций.
Размещение в Листвянке в гостинице (или на турбазе) с удобствами в номере.
Ужин самостоятельно.
Дополнительно в этот день можно посетить (цена указана ориентировочная, от):
- Нерпинарий – 1000 руб/чел;
- Канатно-кресельную дорогу на камень Черского, смотровая площадка и горнолыжная трасса – 400 руб/чел;
- Прогулки по Байкалу на хивусе (судно на воздушной подушке) – бухта Песчаная, Кругобайкальская железная дорога;
- Прокат снегоходов/квадроциклов.
Расчетный час в гостинице - 12 часов (освобождение номера).
Трансфер в Иркутск (время трансфера оговаривается по каждой заявке заранее).
Прибытие на ж/д вокзал или в аэропорт. Окончание тура. Счастливого пути!
Стоимость
Гостиница комфорт класса
Гостиница класса комфорт +
- Место встречи: Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска с табличкой «Здравствуй, Байкал!»: в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта (напротив выдачи багажа) с 8.00 до 8.30; - на ж/д вокзале, подъезд «Пригородные кассы», внутри здания вокзала с 9.00 до 9.30.
- Трансфер в а/п или на ж/д вокзал Иркутска в последний день тура по согласованию с туристами. Но расчетный час в гостинице - 12 часов. Время местное (+ 5 часов к московскому).
- Транспорт: Автобус/микроавтобус/хивус
- Питание: По программе. Комплексное. Питание: 1-2 дни - завтрак, обед, 3-4 дни - завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: 2+
Включено в стоимость
- Проживание
- Питание по программе
- Экскурсионная программа
- Услуги гида
- Трансферы согласно программе
- Входные билеты в музей Байкала и в музей «Тальцы».
Оплачивается отдельно
- Перелет или переезд до Иркутска (место начала программы) и обратно после окончания программы;
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе;
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе, дополнительные экскурсии, не включенные в программу.
- Размещение в номерах другой категории, раннее заселение в гостиницу в день приезда.
- На 3-й день возможно посетить за доп плату: Нерпинарий – 1000 руб/чел; Колесо обозрения – 300 руб/чел; Музей минералов – 300 руб/чел; Канатно-кресельную дорогу на камень Черского – 400 руб/чел.
- Следующие экскурсии можно забронировать заранее: Экскурсия по КБЖД на хивусе (зимой) при дополнительном согласовании (заранее) - 5500 руб/чел.
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