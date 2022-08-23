Застывшие волны Байкала
Байкальский лед – это сказка, волшебство, он восхитителен и удивительно красив в любую погоду с многочисленными оттенками серого, голубого, синего, лазурного…
Предлагаем вам экскурсионную программу на Байкале с размещением в одной из гостиниц Иркутска, в выбранном варианте. Вы посетите самые впечатляющие места зимнего Байкала - Большое Голоустное с потрясающим пузырчатым льдом, Листвянку с ее красивейшими пейзажами покрытых лиственницами гор, КБЖД (поездка на хивусе) – инженерное чудо начала 20 века, Ольхон – место силы с знаменитым мысом Бурхан, ледовыми пещерами и ледовой дорогой!
Маршрут тура: Иркутск – Большое Голоустное – КБЖД и Листвянка – остров Ольхон – ледовые пещеры – Иркутск.
1-, 2-, 3-местное размещение в гостинице Иркутска, номера со всеми удобствами (туалет, душ):
- Вариант стандарт: гостиницы "туркласс" - "Яковлев", "Матрешка", "Грин", "Иркут" или аналогичная.
- Вариант комфорт: гостиницы 3* - "Ангара", "Дельта", "Иркутск" или аналогичная.
- Вариант комфорт+: отели 4* - "Кортъярд Марриотт", "Байкал Форест".
- Вариант ВИП: отели 5* - "Амурский", "History".
Вас ждет:
Программа тура
Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и отправляемся на первое знакомство с Байкальским льдом. Лед Байкала очень разный, красивый и неповторимый в каждом месте.
Сегодня нас ждет восхитительное путешествие в Большое Голоустное. Именно здесь образуются миллионы пузырьков, замерзших во льду. Настоящий космос! Вселенная «Байкал».
Гуляем по льду, фотографируемся. Желающие могут взять в прокат коньки.
Обед во время экскурсии.
Возвращение в Иркутск, размещение в отеле.
Ужин самостоятельно.
Сегодня отправляемся в Листвянку. 70 км от Иркутска - и мы на Байкале!
Ворота Байкала. Здесь берет свое начало великолепная красавица Ангара (кстати, исток Ангары никогда не замерзает).
Дегустируем Байкальскую рыбку, и нас ждет новое приключение. Не менее удивительная экскурсия – поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) на Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД).
Золотая пряжка Транссиба, техническое чудо света, стратегически важный участок пути! Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки. Суточная скорость проходки составляла 40-50 см. На 84 километрах дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Прогулка по КБЖД и прибрежному льду с торосами.
Обед во время экскурсии.
Возвращаемся в Листвянку, гуляем, заглянем на рыбный рынок и рынок сувениров и едем в Иркутск.
Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.
После завтрака мы отправляемся в центральную часть Байкала, в самое его сердце - на Малое море. Именно здесь огромные поля зеркального льда, наплески и сокуи, ледовые гроты и пещеры.
По дороге вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал, легенды и обычаи местных народностей, и успеете насладиться живописным видом за окном. Вас поразит разнообразие пейзажей Прибайкалья: отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранская степь, едва покрытая снегом, гористые берега Малого моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона. Здесь вы узнаете об очень интересных традициях местного населения.
И вот уже через 20 км – первый вид на Байкал.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».
Обедаем и едем на лед! Застывшие волны Байкала – наплески на скалах, мощи и сила Байкала, застывшая великолепным пейзажем!
Далее едем в ледяные пещеры - это как портал в другой мир, мистический мир Байкала! Любуемся, фотографируемся и едем к мысу Бурхан.
Мыс Бурхан – одну из девяти святынь Азии, вы, конечно же, видели на фотографиях Байкала. Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой, а в это время дня выглядит особенно загадочным и волшебным.
Гуляем, наслаждаемся чудесным видом и обязательно загадываем самое сокровенное желание.
Возвращаемся в Иркутск.
Ужин в кафе на обратном пути.
Окончание программы (расчетный час в гостинице 12.00).
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал ко времени отправления рейсов и поездов.
Стоимость
Гостиница комфорт класса
Гостиница премиум класса
Гостиница класса стандарт
Гостиница класса комфорт +
- Место встречи: Встреча в аэропорту внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа) в 8.00-8.30. Встреча на ж/д вокзале внутри здания у выхода в город (пригородные кассы) в 9.00-9.30. Табличка «Застывшие волны Байкала».
- Трансфер в а/п или на ж/д вокзал Иркутска в последний день тура по согласованию с туристами. Но расчетный час в гостинице – 12 часов. Время местное + 5 часов к московскому времени.
- Транспорт: Автобус/микроавтобус.
- Питание: По программе. Комплексное. 1 день - завтрак, обед; 2 день - завтрак, обед; 3 день - завтрак, обед, ужин; 4 день - завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: 5+.
Включено в стоимость
- Все трансферы по программе;
- Проживание в гостинице, в выбранной категории;
- Питание по программе: 1 день – ЗО, 2 день – ЗО, 3 день - ЗОУ, 4 день - З;
- Экскурсия по КБЖД на Хивусе;
- Экскурсия в Большое Голоустное;
- Экскурсия на остров Ольхон с посещением ледовых пещер и наплесков;
- Услуги гида
Оплачивается отдельно
- Проезд до и от места начала тура (Иркутск)
- Экскурсии, не включенные в стоимость тура.
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