Застывшие волны Байкала

Все, что нужно увидеть на Байкале зимой – лед, гроты, торосы, пузырьки, байкальское зеркало, потрясающие краски закатов, места силы – ждет вас в этом непродолжительном туре!Байкальский лед – это сказка, волшебство, он восхитителен и удивительно красив в любую погоду с многочисленными оттенками серого, голубого, синего, лазурного…Предлагаем вам экскурсионную программу на Байкале с размещением в одной из гостиниц Иркутска, в выбранном варианте. Вы посетите самые впечатляющие места зимнего Байкала - Большое Голоустное с потрясающим пузырчатым льдом, Листвянку с ее красивейшими пейзажами покрытых лиственницами гор, КБЖД (поездка на хивусе) – инженерное чудо начала 20 века, Ольхон – место силы с знаменитым мысом Бурхан, ледовыми пещерами и ледовой дорогой!

Маршрут тура: Иркутск – Большое Голоустное – КБЖД и Листвянка – остров Ольхон – ледовые пещеры – Иркутск.

1-, 2-, 3-местное размещение в гостинице Иркутска, номера со всеми удобствами (туалет, душ):