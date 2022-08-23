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Застывшие волны Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Все, что нужно увидеть на Байкале зимой – лед, гроты, торосы, пузырьки, байкальское зеркало, потрясающие краски закатов, места силы – ждет вас в этом непродолжительном туре!

Байкальский лед – это сказка, волшебство, он восхитителен и удивительно красив в любую погоду с многочисленными оттенками серого, голубого, синего, лазурного…

Предлагаем вам экскурсионную программу на Байкале с размещением в одной из гостиниц Иркутска, в выбранном варианте. Вы посетите самые впечатляющие места зимнего Байкала - Большое Голоустное с потрясающим пузырчатым льдом, Листвянку с ее красивейшими пейзажами покрытых лиственницами гор, КБЖД (поездка на хивусе) – инженерное чудо начала 20 века, Ольхон – место силы с знаменитым мысом Бурхан, ледовыми пещерами и ледовой дорогой!

Маршрут тура: Иркутск – Большое Голоустное – КБЖД и Листвянка – остров Ольхон – ледовые пещеры – Иркутск.

1-, 2-, 3-местное размещение в гостинице Иркутска, номера со всеми удобствами (туалет, душ):

  • Вариант стандарт: гостиницы "туркласс" - "Яковлев", "Матрешка", "Грин", "Иркут" или аналогичная.
  • Вариант комфорт: гостиницы 3* - "Ангара", "Дельта", "Иркутск" или аналогичная.
  • Вариант комфорт+: отели 4* - "Кортъярд Марриотт", "Байкал Форест".
  • Вариант ВИП: отели 5* - "Амурский", "History".


Программа тура

День 1
Прибытие в город Иркутск, сбор группы. Автоэкскурсия в Большое Голоустное - знакомство со льдом Байкала. Вселенная «Байкал»
Встреча в аэропорту внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа) в 8.00-8.30. Встреча на ж/д вокзале внутри здания у выхода в город (пригородные кассы) в 9.00-9.30. Табличка «Застывшие волны Байкала». При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.

Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и отправляемся на первое знакомство с Байкальским льдом. Лед Байкала очень разный, красивый и неповторимый в каждом месте.

Сегодня нас ждет восхитительное путешествие в Большое Голоустное. Именно здесь образуются миллионы пузырьков, замерзших во льду. Настоящий космос! Вселенная «Байкал».

Гуляем по льду, фотографируемся. Желающие могут взять в прокат коньки.

Обед во время экскурсии.

Возвращение в Иркутск, размещение в отеле.

Ужин самостоятельно.
День 2
Кругобайкальская железная дорога - золотая пряжка Транссиба, экскурсионная поездка на хивусе.
Завтрак в отеле.

Сегодня отправляемся в Листвянку. 70 км от Иркутска - и мы на Байкале!

Ворота Байкала. Здесь берет свое начало великолепная красавица Ангара (кстати, исток Ангары никогда не замерзает).

Дегустируем Байкальскую рыбку, и нас ждет новое приключение. Не менее удивительная экскурсия – поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) на Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД).

Золотая пряжка Транссиба, техническое чудо света, стратегически важный участок пути! Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.

Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки. Суточная скорость проходки составляла 40-50 см. На 84 километрах дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.

По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

Прогулка по КБЖД и прибрежному льду с торосами.

Обед во время экскурсии.

Возвращаемся в Листвянку, гуляем, заглянем на рыбный рынок и рынок сувениров и едем в Иркутск.

Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.
День 3
К центру Байкала на остров Ольхон - застывшие волны Байкала, автоэкскурсия.
Ранний завтрак в отеле.

После завтрака мы отправляемся в центральную часть Байкала, в самое его сердце - на Малое море. Именно здесь огромные поля зеркального льда, наплески и сокуи, ледовые гроты и пещеры.

По дороге вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал, легенды и обычаи местных народностей, и успеете насладиться живописным видом за окном. Вас поразит разнообразие пейзажей Прибайкалья: отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранская степь, едва покрытая снегом, гористые берега Малого моря и острова Ольхон.

Проехав поселок Еланцы, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона. Здесь вы узнаете об очень интересных традициях местного населения.
И вот уже через 20 км – первый вид на Байкал.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».

Обедаем и едем на лед! Застывшие волны Байкала – наплески на скалах, мощи и сила Байкала, застывшая великолепным пейзажем!

Далее едем в ледяные пещеры - это как портал в другой мир, мистический мир Байкала! Любуемся, фотографируемся и едем к мысу Бурхан.

Мыс Бурхан – одну из девяти святынь Азии, вы, конечно же, видели на фотографиях Байкала. Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой, а в это время дня выглядит особенно загадочным и волшебным.

Гуляем, наслаждаемся чудесным видом и обязательно загадываем самое сокровенное желание.

Возвращаемся в Иркутск.

Ужин в кафе на обратном пути.
День 4
Окончание программы.
Завтрак в отеле.

Окончание программы (расчетный час в гостинице 12.00).

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал ко времени отправления рейсов и поездов.

Стоимость

Гостиница комфорт класса

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
49 000 ₽
Двухместное размещение
35 500 ₽

Гостиница премиум класса

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
85 375 ₽
Двухместное размещение
55 000 ₽

Гостиница класса стандарт

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
35 750 ₽
Двухместное размещение
29 000 ₽
Трёхместное размещение
29 000 ₽

Гостиница класса комфорт +

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
57 000 ₽
Двухместное размещение
39 000 ₽
  • Место встречи: Встреча в аэропорту внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа) в 8.00-8.30. Встреча на ж/д вокзале внутри здания у выхода в город (пригородные кассы) в 9.00-9.30. Табличка «Застывшие волны Байкала».
  • Трансфер в а/п или на ж/д вокзал Иркутска в последний день тура по согласованию с туристами. Но расчетный час в гостинице – 12 часов. Время местное + 5 часов к московскому времени.
  • Транспорт: Автобус/микроавтобус.
  • Питание: По программе. Комплексное. 1 день - завтрак, обед; 2 день - завтрак, обед; 3 день - завтрак, обед, ужин; 4 день - завтрак.
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
  • Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Возраст: 5+.

Включено в стоимость

  • Все трансферы по программе;
  • Проживание в гостинице, в выбранной категории;
  • Питание по программе: 1 день – ЗО, 2 день – ЗО, 3 день - ЗОУ, 4 день - З;
  • Экскурсия по КБЖД на Хивусе;
  • Экскурсия в Большое Голоустное;
  • Экскурсия на остров Ольхон с посещением ледовых пещер и наплесков;
  • Услуги гида
.

Оплачивается отдельно

  • Проезд до и от места начала тура (Иркутск)
  • Экскурсии, не включенные в стоимость тура.

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