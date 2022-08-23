Ледовый драйв

Завтрак.



До обеда свободное время.



После обеда отправляемся на экскурсию на остров Огой на хивусе! Хивус ‒ комфортабельное судно на воздушной подушке.



Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 года на Байкале, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Строительством руководил лама из Бутана. Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самые ревностные верующие пытаются обойти святыни 108 раз, считается, что это гарантирует очищение и освобождение.



Самое основное: возле ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли. Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона.



Любуемся закатом, будем надеется, что нам повезет и он, как всегда будет ярким и запоминающимся, с сиренево-розовыми оттенками.



Темнеет очень быстро, возвращаемся в отель, где нас уже ждет вкусный ужин.