Ледовый драйв
Маршрут тура: Иркутск – Тажеранские степи ‒ бухта Ая ‒ Долина каменных духов ‒ Малое море – ледовые пещеры и гроты о. Ольхон ‒ торосы- о. Огой ‒ Иркутск
Вас ждет:
Программа тура
- Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту (8-8.30 внутри здания напротив выдачи багажа) или на ж/д вокзале (09-9.30 подъезд Пригородные кассы) с табличкой «Ледовый драйв».
- Знакомимся, едем на завтрак.
- После вкусного завтрака, приободрившись чашечкой кофе или чая, отправляемся на Байкал. В Иркутск снежно, а мы с Вами едем в сторону острова Ольхон – на Малое море. Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей и зеленой тайги.
- Проезжаем Еланцы и въезжаем в «Ворота Тажеранских степей». Наша первая остановка у бронзовой фигуры летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона. Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.
- Отсюда открывается потрясающий вид на просторы Тажеранской Степи. Далее мы начинаем наше путешествие по Тажеранским степям, сворачиваем направо к Байкалу. И вот он – Байкал, во Всей красе! Огромный, безграничный, могущественный.
- Мы подъезжаем к бухте Ая (переводится с бурятского как «уютная»). Космические пейзажи и бескрайние поля байкальского льда.
- Далее направляемся в Долину каменных духов. Вы увидите множество причудливых каменных изваяний, разнообразных по величине и форме. Долина каменных духов – это место силы, которое необходимо посетить каждому, кто приезжает на Байкал.
- Прибытие и размещение в уютных теплых номерах на базе отдыха (все номера с удобствами).
- Горячий и вкусный ужин, отдыхаем после насыщенного дня.
- Сегодня мы отправляемся в путешествие на квадроциклах ‒ выезд на лед Малого моря к ледовым пещерам и гротам! Едем по Малому морю, вдоль острова Ольхон.
Это ‒ великолепие! Сказочное ледовое царство: сокуи, наплески, высотой в несколько метров, представляете, с какой мощью била тут вода?!
Возвращаемся на базу, немного отдыхаем и идем отогреваться ‒ нас ждет СПА по-сибирски! Такого вы еще не пробовали. Традиционно русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники ‒ удовольствие и польза в концентрированном виде!
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- На ужин будем пробовать байкальские деликатесы.
Буханка – он же УАЗ, этот автомобиль уже стал одним из символов туристического Байкала, а поездка на нем обязательно стоит в списке путешественников. На эту экскурсию мы отправляемся на нем – высокопроходимом и идеальном для поездок в этой местности автомобиле, предвосхищая Ваши вопросы: все авто современные и теплые, с отличной проходимостью.
Сегодня едем на Большой Байкал - смотреть торосы. Эти потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего, голубого цвета, они восхищают, глядя на них понимаешь какая мощь и сила в Байкале.
Обед у нас будет прямо на льду, здесь же отведаем Байкальский напиток и попробуем знаменитую байкальскую расколодку и, конечно же, чай из самовара на байкальской воде с местными травами. У нас очень насыщенный и вкусный день!
А еще берем с собой коньки, здесь непременно будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!
До обеда свободное время.
После обеда отправляемся на экскурсию на остров Огой на хивусе! Хивус ‒ комфортабельное судно на воздушной подушке.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 года на Байкале, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Строительством руководил лама из Бутана. Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самые ревностные верующие пытаются обойти святыни 108 раз, считается, что это гарантирует очищение и освобождение.
Самое основное: возле ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли. Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона.
Любуемся закатом, будем надеется, что нам повезет и он, как всегда будет ярким и запоминающимся, с сиренево-розовыми оттенками.
Темнеет очень быстро, возвращаемся в отель, где нас уже ждет вкусный ужин.
Завтрак на базе или ланч-бокс (зависит от времени выезда с базы).
Гуляем, прощаемся с Байкальским льдом, благодарим Байкал за незабываемые впечатления и яркие эмоции, за мощный заряд Байкальской энергетики.
Выезд в аэропорт (ж/д вокзал) к вашему вылету (поезду).
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи: в аэропорту напротив выдачи багажа, внутри здания аэропорта, с 8.00 до 8.30. Встреча на ж/д вокзале, подъезд Пригородные кассы, внутри здания вокзала, с 9.00 до 09.30. Табличка «Ледовый драйв».
- Программа заканчивается в последний день тура трансфером с Малого моря в Иркутск (а/п, ж/д вокзал) ко времени отправления рейсов/поездов. Время местное + 5 часов к московскому.
- Транспорт: Джип, квадроцикл, УАЗ, хивус.
- Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 1-4 дни: завтрак, обед, ужин; 5 день: завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится.
- В осенне-зимний период экскурсии на Малом море и Ольхоне проводятся инструкторами и водителями.
- Возраст: 6+
- Гостиницы: На Малом море база отдыха "Мир Байкала", "Баяр", "Ветер странствий", "Байкал люкс" или аналогичная, номера с удобствами (туалет, душ).
Включено в стоимость
- Проживание с удобствами в номере на базе отдыха на Малом море;
- Питание 3-разовое по программе;
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: джипы, квадроциклы, хивус, УАЗ;
- Дегустация на льду;
- Сопровождение профессиональным гидом;
- Баня и банный чан по программе;
- Оплата за посещение нац.парка.
Оплачивается отдельно
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Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы.
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Питание в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе,
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Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе,
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Дополнительные экскурсии, не включенные в программу.
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