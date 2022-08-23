Ледовые сокровища Байкала

Тур проходит на озере Байкал, которое находится на границе Иркутской области и Республики Бурятия.

Зимой Байкал превращается в сказочный город. Его пустынные, ледяные улочки покрываются трещинами и украшаются огромными торосами. Окружающие мысы и гроты покрываются сосульками, наплесками и ажурными хитросплетениями льда. Под яркими лучами солнца все это превращается в фантастический пейзаж, повторить который не смог ни один уголок России.



В туре зимой и весной нас ждёт путешествие по обледеневшим просторам озера, катание на УАЗах и «Хивусах» по льду, посещение ледяных замков и пещер со знаменитыми байкальскими узорами. Мы посетим музей деревянного зодчества, полюбуемся на пушистых нерп, по канатной дороге и поднимемся на смотровую площадку над озером!

В наших планах увидеть шаманские столбы Сэргэ, встретить рассвет и сделать те самые уникальные фотографии солнца сквозь льдины. А еще нас ждет национальная байкальская кухня, вкуснейший омуль и чай из байкальских трав.



Данная экскурсия зимой по Байкалу предполагает отдых с комфортом: ночлег организован на теплых турбазах с удобствами в номерах, в течение тура предусмотрено готовое трехразовое питание, на все прогулки группа ходит налегке или ездит на транспорте.

Маршрут тура: г. Иркутск – пос. Листвянка. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Тальцы», Байкальский музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень Черского, смотровая площадка на Ангару - экскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту Песчаная – Экскурсия на хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги, нерпинарий в Листвянке – экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда» - Остров Огой и буддистская ступа просветления – Остров Ольхон, поселок Хужир: шаманские столбы Сэргэ, гора Шаманка, Сарайский пляж, корабли с рисунками – мыс Хобой – г. Иркутск.

