Ледовые сокровища Байкала
Тур проходит на озере Байкал, которое находится на границе Иркутской области и Республики Бурятия.
Зимой Байкал превращается в сказочный город. Его пустынные, ледяные улочки покрываются трещинами и украшаются огромными торосами. Окружающие мысы и гроты покрываются сосульками, наплесками и ажурными хитросплетениями льда. Под яркими лучами солнца все это превращается в фантастический пейзаж, повторить который не смог ни один уголок России.
В туре зимой и весной нас ждёт путешествие по обледеневшим просторам озера, катание на УАЗах и «Хивусах» по льду, посещение ледяных замков и пещер со знаменитыми байкальскими узорами. Мы посетим музей деревянного зодчества, полюбуемся на пушистых нерп, по канатной дороге и поднимемся на смотровую площадку над озером!
В наших планах увидеть шаманские столбы Сэргэ, встретить рассвет и сделать те самые уникальные фотографии солнца сквозь льдины. А еще нас ждет национальная байкальская кухня, вкуснейший омуль и чай из байкальских трав.
Данная экскурсия зимой по Байкалу предполагает отдых с комфортом: ночлег организован на теплых турбазах с удобствами в номерах, в течение тура предусмотрено готовое трехразовое питание, на все прогулки группа ходит налегке или ездит на транспорте.
Маршрут тура: г. Иркутск – пос. Листвянка. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Тальцы», Байкальский музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень Черского, смотровая площадка на Ангару - экскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту Песчаная – Экскурсия на хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги, нерпинарий в Листвянке – экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда» - Остров Огой и буддистская ступа просветления – Остров Ольхон, поселок Хужир: шаманские столбы Сэргэ, гора Шаманка, Сарайский пляж, корабли с рисунками – мыс Хобой – г. Иркутск.
Вас ждет:
Программа тура
Переезд на микроавтобусе в поселок Листвянка (1 час).
Зима – это прекрасное время совершать туры по России. Байкал в это время – одно из самых идеальных мест отдыха! Начнем наш тур с удивительного музея Тальцы. Это огромный комплекс деревянных строений разных народностей Прибайкалья, где можно бродить часами без устали. Во время зимней экскурсии увидим деревянные дома, резной храм и эффектный деревянный трактир.
Приезд в поселок Листвянка, поселение в гостинице. В течение трех дней тура группа будет жить в поселке Листвянка.
В Листвянке первым делом посетит Байкальский музей. В этом месте нас ждет масса экспозиций, макеты кораблей, знакомство с рыбами. Мы увидим более десяти аквариумов, населенных обитателями озера и это будет уникальная возможность познакомиться со всей местной фауной.Идем дальше! Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу – теперь путевка в поднебесье Байкала у нас в руках. По канатке быстро поднимемся к Камню Черского, откуда зимой открывается завораживающий вид на окрестности. Рассмотрим Листвянку и старинную железную дорогу с высоты птичьего полета.
Активная часть тура: 9,6 км.
В этот день нам вновь предстоит покататься на аэроходе «Хивус». Зимой на нем не страшны ни лёд, ни вода, ни суша, поэтому с таким транспортом доступен практически любой уголок озера.
Сегодня отправимся исследовать Бухту Песчаную – уютное место, где зимой можно часами рассматривать хитросплетение трещин и торосов на бирюзовой озерной глади. Обрамляет бухту две эффектные скалы – Малая и Большая Колокольни.
По пути сделаем несколько остановок, чтобы с удовольствием любоваться узорами озера и фотографировать его идеальный, изумрудный лёд. Каждый год в разных местах на Байкале возникают торосы – огромные, вертикально стоящие глыбы льда, которые так эффектно смотрятся на снимках!
Сегодня проедем мимо острова Бакланий, где летом так любят отдыхать местные птицы. Зимой это место преображается: скала покрывается замёрзшими наплесками и начинает сверкать в солнечных лучах.
Приехав в бухту Песчаная, полюбуемся еще на одно удивительное явление природы – ходульные деревья! Из-под их корней озеро давно вымыло песок и, кажется, что деревья ходят или просто танцуют по берегу.
К вечеру возвращаемся в поселок Листвянка.
Активная часть тура: 4,5 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Сегодня будем вновь кататься на уникальном транспортом средстве, которое очень распространено здесь. В нашем распоряжении будет хивус – судно на воздушной подушке, которое с легкостью едет по воде, снегу и по льду. Внутри хивус обогревается, поэтому экскурсии на нем всегда очень комфортны.
В этот день проедем вдоль КБЖД - Кругобайкальской железной дороги. КБЖД – это уникальная железная дорога, построенная вдоль побережья озера. Чтобы ее создать, пришлось проложить множество тоннелей в скалах и возвести каменные галереи.
По сложности строительства КБЖД превзошла все рельсовые пути в мире! В то же время, она по праву считается не только одной из красивейших железных дорог мира, но и одной из самых дорогих. По маршруту выйдем возле галерей, прикоснемся к старинной кладке и сделаем эффектные фото из тоннелей.Вдоволь нагулявшись под открытым небом, отправимся в Нерпинарий знакомиться с тюленями. Эти милые жители озера никого не оставляют равнодушным. Нас ждет целое шоу, в котором нерпы не просто выполняют всевозможные трюки, но и рисуют картины.
Полюбовавшись на милых нерп, пройдем по набережной Листвянки и заглянем на сувенирный рынок.
Выселение из гостиницы в поселке Листвянка. Переезд в поселок Сахюрта.
По пути совершим экскурсию в этнопарк «Золотая Орда». В комплексе познакомимся с бурятским домашним подворьем. Стоит лишь войти в ворота, увидеть хозяев в национальных костюмах, и мы сразу перенесемся на несколько веков назад. Кажется, будто со времен Чингисхана здесь ничего не изменилось.
Во время экскурсии примем участие в национальном обряде и познакомимся с жемчужиной комплекса – Хан-юртой, одной из самых красивых юрт России. А затем нас ждет вкусный обед из блюд местной кухни!К вечеру прибытие в поселок Сахюрта. В течение следующих трех дней группа будет жить в гостинице в этом поселке.
Активная часть тура: 2,7 км, продолжительность 6-7 часов.
На УАЗике поедем по льду и сделаем остановку возле мыса острова Огой. Здесь посетим Буддистскую ступу просветления, ставшую за 15 лет существования настоящим местом паломничества. Обязательно загадаем желания и заглянем на смотровую площадку, откуда открывается непередаваемый вид на остров Ольхон.
Также в этом месте сделаем эффектные фото возле мыса Дракон.
Затем отправляемся в поселок Хужир – самое сердце Байкала!
Приехав на остров, пешком идем осматривать природные и рукотворные красоты этих мест. Обязательно сходим на зимний Сарайский пляж, граничащий со священным шаманским лесом.
Конечно же, не обделим вниманием и 13 столбов Сэргэ. Это священное место, где можно прикоснуться к культуре шаманизма и оставить своё пожелание духам. Затем спустимся в волшебное и даже мистическое место – к скале Шаманка. По легенде, именно здесь живёт дух самого Байкала!
Затем идем к заброшенным кораблям, расписанным умелой рукой мастера. Здесь вам и зубастые рыбы, и космический корабль и даже позитивный инопланетянин.
В конце дня посетим сувенирные лавки. Здесь недорого можно приобрести самые необычные вещи: мудреный шаманский амулет, коготь медведя или клык волка.
Активная часть тура: 10,8 км, продолжительность экскурсии 6 часов.
Сегодня совершим поездку на УАЗиках к мысу Хобой. В этом месте обычно прекрасный лёд, поэтому можно покататься на коньках. Коньки привозите из дома или будет возможность взять их напрокат.
В этот день также сделаем остановку по пути на эффектном мысе Три Брата. И снова можно будет изучить практически все виды льда Байкала зимой!
Туры по льду – это прекрасная возможность вблизи увидеть, как на поверхности мыса застыли ледяные наплески сокуи, местные гроты покрылись льдом, а на поверхности озера то тут, то там виднеются гигантские глыбы голубого льда.
Активная часть тура: 5,6 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Трансфер на микроавтобусе в г. Иркутск (4-5 часов).
16:00-16:30 по местному времени (МСК+5) - прибытие в г. Иркутск (аэропорт), отъезд домой.
Стоимость
Проживание по программе
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Байкалу зимой может быть изменен.
Район путешествия: Российская Федерация, Иркутская область, озеро Байкал, остров Ольхон.
Старт маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 11:00 по местному времени (МСК+5).
Финиш маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 16:00 по местному времени (МСК+5).
Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +5 часов.
Денежная единица: российский рубль.
Тип отдыха: проживание в гостинице / на турбазе, треккинг налегке.
Питание: трехразовое (завтрак и ужин в кафе, обед - сухой паек на маршруте).
Маршрут проходит на высоте: 470-680 м. Протяженность маршрута: 42,7 км.
Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет.
Включено в стоимость
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Переезды по маршруту на УАЗиках
- Проживание в гостинице: двух-, трехместные номера «Стандарт», удобства в номере. Поселок Листвянка - гостиница "Легенда Байкала". Поселок Сахюрта - база отдыха «Наратэй».
- Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6). Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости).
- Регистрация группы в МЧС
- Входные билеты в Забайкальский национальный парк, Нерпинарий, музей "Тальцы", Байкальский музей
- Посещение этнопарка "Золотая орда"
- Билеты на канатную дорогу "Истлэнд" в Листвянке
- Две экскурсии на хивусе (зимнем аэроходе на воздушной подушке) в бухту Песчаная и на Кругобайкальскую железную дорогу
- Услуги инструктора-проводника
Оплачивается отдельно
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Иркутск).
- Питание во время трансфера: обед в 1-й и в 7-й день.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 14 000 руб. за весь период отдыха.
- По желанию, прокат коньков (150-250 руб./час), велосипедов (350-400 руб./час).
- Страховка (не обязательно).
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