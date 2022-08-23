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Ледовые сокровища Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Тур проходит на озере Байкал, которое находится на границе Иркутской области и Республики Бурятия.

Зимой Байкал превращается в сказочный город. Его пустынные, ледяные улочки покрываются трещинами и украшаются огромными торосами. Окружающие мысы и гроты покрываются сосульками, наплесками и ажурными хитросплетениями льда. Под яркими лучами солнца все это превращается в фантастический пейзаж, повторить который не смог ни один уголок России.

В туре зимой и весной нас ждёт путешествие по обледеневшим просторам озера, катание на УАЗах и «Хивусах» по льду, посещение ледяных замков и пещер со знаменитыми байкальскими узорами. Мы посетим музей деревянного зодчества, полюбуемся на пушистых нерп, по канатной дороге и поднимемся на смотровую площадку над озером!

В наших планах увидеть шаманские столбы Сэргэ, встретить рассвет и сделать те самые уникальные фотографии солнца сквозь льдины. А еще нас ждет национальная байкальская кухня, вкуснейший омуль и чай из байкальских трав.

Данная экскурсия зимой по Байкалу предполагает отдых с комфортом: ночлег организован на теплых турбазах с удобствами в номерах, в течение тура предусмотрено готовое трехразовое питание, на все прогулки группа ходит налегке или ездит на транспорте.

Маршрут тура: г. Иркутск – пос. Листвянка. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Тальцы», Байкальский музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень Черского, смотровая площадка на Ангару - экскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту Песчаная – Экскурсия на хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги, нерпинарий в Листвянке – экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда» - Остров Огой и буддистская ступа просветления – Остров Ольхон, поселок Хужир: шаманские столбы Сэргэ, гора Шаманка, Сарайский пляж, корабли с рисунками – мыс Хобой – г. Иркутск.

Программа тура

День 1
Экскурсия в музей под открытым небом «Тальцы». Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень Черского, смотровая площадка на Ангару.
До 11:00 по местному времени (МСК+5) – сбор группы в аэропорту г. Иркутск (возле входа с надписью VIP).

Переезд на микроавтобусе в поселок Листвянка (1 час). 

Зима – это прекрасное время совершать туры по России. Байкал в это время – одно из самых идеальных мест отдыха! Начнем наш тур с удивительного музея Тальцы. Это огромный комплекс деревянных строений разных народностей Прибайкалья, где можно бродить часами без устали. Во время зимней экскурсии увидим деревянные дома, резной храм и эффектный деревянный трактир.

Приезд в поселок Листвянка, поселение в гостинице. В течение трех дней тура группа будет жить в поселке Листвянка.

В Листвянке первым делом посетит Байкальский музей. В этом месте нас ждет масса экспозиций, макеты кораблей, знакомство с рыбами. Мы увидим более десяти аквариумов, населенных обитателями озера и это будет уникальная возможность познакомиться со всей местной фауной.

Идем дальше! Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу – теперь путевка в поднебесье Байкала у нас в руках. По канатке быстро поднимемся к Камню Черского, откуда зимой открывается завораживающий вид на окрестности. Рассмотрим Листвянку и старинную железную дорогу с высоты птичьего полета.

Активная часть тура: 9,6 км.
День 2
Экскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту Песчаная.

В этот день нам вновь предстоит покататься на аэроходе «Хивус». Зимой на нем не страшны ни лёд, ни вода, ни суша, поэтому с таким транспортом доступен практически любой уголок озера.

Сегодня отправимся исследовать Бухту Песчаную – уютное место, где зимой можно часами рассматривать хитросплетение трещин и торосов на бирюзовой озерной глади. Обрамляет бухту две эффектные скалы – Малая и Большая Колокольни.

По пути сделаем несколько остановок, чтобы с удовольствием любоваться узорами озера и фотографировать его идеальный, изумрудный лёд. Каждый год в разных местах на Байкале возникают торосы – огромные, вертикально стоящие глыбы льда, которые так эффектно смотрятся на снимках!

Сегодня проедем мимо острова Бакланий, где летом так любят отдыхать местные птицы. Зимой это место преображается: скала покрывается замёрзшими наплесками и начинает сверкать в солнечных лучах.

Приехав в бухту Песчаная, полюбуемся еще на одно удивительное явление природы – ходульные деревья! Из-под их корней озеро давно вымыло песок и, кажется, что деревья ходят или просто танцуют по берегу.

К вечеру возвращаемся в поселок Листвянка.

Активная часть тура: 4,5 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.

День 3
Катание на хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги. Нерпинарий в Листвянке.

Сегодня будем вновь кататься на уникальном транспортом средстве, которое очень распространено здесь. В нашем распоряжении будет хивус – судно на воздушной подушке, которое с легкостью едет по воде, снегу и по льду. Внутри хивус обогревается, поэтому экскурсии на нем всегда очень комфортны.

В этот день проедем вдоль КБЖД - Кругобайкальской железной дороги. КБЖД – это уникальная железная дорога, построенная вдоль побережья озера. Чтобы ее создать, пришлось проложить множество тоннелей в скалах и возвести каменные галереи.

По сложности строительства КБЖД превзошла все рельсовые пути в мире! В то же время, она по праву считается не только одной из красивейших железных дорог мира, но и одной из самых дорогих. По маршруту выйдем возле галерей, прикоснемся к старинной кладке и сделаем эффектные фото из тоннелей.

Вдоволь нагулявшись под открытым небом, отправимся в Нерпинарий знакомиться с тюленями. Эти милые жители озера никого не оставляют равнодушным. Нас ждет целое шоу, в котором нерпы не просто выполняют всевозможные трюки, но и рисуют картины.

Полюбовавшись на милых нерп, пройдем по набережной Листвянки и заглянем на сувенирный рынок.

Активная часть тура: 9,5 км, перепад высот 470-480 м, продолжительность экскурсии 5 часов.

День 4
Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда».

Выселение из гостиницы в поселке Листвянка. Переезд в поселок Сахюрта.

По пути совершим экскурсию в этнопарк «Золотая Орда». В комплексе познакомимся с бурятским домашним подворьем. Стоит лишь войти в ворота, увидеть хозяев в национальных костюмах, и мы сразу перенесемся на несколько веков назад. Кажется, будто со времен Чингисхана здесь ничего не изменилось.

Во время экскурсии примем участие в национальном обряде и познакомимся с жемчужиной комплекса – Хан-юртой, одной из самых красивых юрт России. А затем нас ждет вкусный обед из блюд местной кухни!

К вечеру прибытие в поселок Сахюрта. В течение следующих трех дней группа будет жить в гостинице в этом поселке.

Активная часть тура: 2,7 км, продолжительность 6-7 часов.
День 5
Остров Огой, Буддистская ступа просветления, мыс Дракон. Сокровища поселка Хужир: шаманские столбы Сэргэ, гора Шаманка, Сарайский пляж, корабли с рисунками, сувениры.

Сегодня держим путь в поселок Хужир!

На УАЗике поедем по льду и сделаем остановку возле мыса острова Огой. Здесь посетим Буддистскую ступу просветления, ставшую за 15 лет существования настоящим местом паломничества. Обязательно загадаем желания и заглянем на смотровую площадку, откуда открывается непередаваемый вид на остров Ольхон.
Также в этом месте сделаем эффектные фото возле мыса Дракон.

Затем отправляемся в поселок Хужир – самое сердце Байкала!

Приехав на остров, пешком идем осматривать природные и рукотворные красоты этих мест. Обязательно сходим на зимний Сарайский пляж, граничащий со священным шаманским лесом.

Конечно же, не обделим вниманием и 13 столбов Сэргэ. Это священное место, где можно прикоснуться к культуре шаманизма и оставить своё пожелание духам. Затем спустимся в волшебное и даже мистическое место – к скале Шаманка. По легенде, именно здесь живёт дух самого Байкала!

Затем идем к заброшенным кораблям, расписанным умелой рукой мастера. Здесь вам и зубастые рыбы, и космический корабль и даже позитивный инопланетянин.

В конце дня посетим сувенирные лавки. Здесь недорого можно приобрести самые необычные вещи: мудреный шаманский амулет, коготь медведя или клык волка.

Активная часть тура: 10,8 км, продолжительность экскурсии 6 часов.

День 6
Мыс Хобой и мыс Три Брата.

Сегодня совершим поездку на УАЗиках к мысу Хобой. В этом месте обычно прекрасный лёд, поэтому можно покататься на коньках. Коньки привозите из дома или будет возможность взять их напрокат.

В этот день также сделаем остановку по пути на эффектном мысе Три Брата. И снова можно будет изучить практически все виды льда Байкала зимой!

Туры по льду – это прекрасная возможность вблизи увидеть, как на поверхности мыса застыли ледяные наплески сокуи, местные гроты покрылись льдом, а на поверхности озера то тут, то там виднеются гигантские глыбы голубого льда.

Активная часть тура: 5,6 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.

День 7
Отъезд в г. Иркутск

Сегодня прощаемся с Байкалом и обещаем ему обязательно вернуться в эти чудесные места!

Трансфер на микроавтобусе в г. Иркутск (4-5 часов).

16:00-16:30 по местному времени (МСК+5) - прибытие в г. Иркутск (аэропорт), отъезд домой.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместное размещение
101 000 ₽
Двухместное размещение
87 000 ₽

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Байкалу зимой может быть изменен.

Район путешествия: Российская Федерация, Иркутская область, озеро Байкал, остров Ольхон.

Старт маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 11:00 по местному времени (МСК+5).

Финиш маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 16:00 по местному времени (МСК+5).

Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +5 часов.

Денежная единица: российский рубль.

Тип отдыха: проживание в гостинице / на турбазе, треккинг налегке.

Питание: трехразовое (завтрак и ужин в кафе, обед - сухой паек на маршруте).

Маршрут проходит на высоте: 470-680 м. Протяженность маршрута: 42,7 км.

Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет.

Включено в стоимость

  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Переезды по маршруту на УАЗиках
  • Проживание в гостинице: двух-, трехместные номера «Стандарт», удобства в номере. Поселок Листвянка -  гостиница "Легенда Байкала". Поселок Сахюрта -  база отдыха «Наратэй».
  • Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6). Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости).
  • Регистрация группы в МЧС
  • Входные билеты в Забайкальский национальный парк, Нерпинарий, музей "Тальцы", Байкальский музей
  • Посещение этнопарка "Золотая орда"
  •  Билеты на канатную дорогу "Истлэнд" в Листвянке
  • Две экскурсии на хивусе (зимнем аэроходе на воздушной подушке) в бухту Песчаная и на Кругобайкальскую железную дорогу
  • Услуги инструктора-проводника

Оплачивается отдельно

  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Иркутск).
  • Питание во время трансфера: обед в 1-й и в 7-й день.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 14 000 руб. за весь период отдыха.
  • По желанию, прокат коньков (150-250 руб./час), велосипедов (350-400 руб./час).
  • Страховка (не обязательно).

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