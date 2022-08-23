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Край настоящих зим

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Самые интересные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки.

После шумного и людного туристического центра поселка Листвянка вас ждет звенящая тишина и сказочная атмосфера зимней тайги. Добавьте к этому уходящие в небо горные вершины Восточных Саян, целебные источники, чистый таежный воздух Тункинской долины в сочетании со старинными легендами, преданиями и поверьями… Запаса впечатлений и заряда байкальской энергии хватит надолго, а фотографии, сделанные во время этого путешествия, без сомнения, станут объектом зависти.

Маршрут тура: Иркутск – Листвянка – арх.-этн. музей "Тальцы" - Аршан - буддийский дацан «Бодхидхарма» - водопады на реке Кынгарга - Тункинская долина - Усть-Ордынский - Иркутск

Программа тура

День 1
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска в 10.00. День начала пути и знакомства с Байкалом.

Начать его, мы предлагаем с поселка Листвянка. Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов. Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час).

В Листвянке предлагаем совершить обзорную экскурсию с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Обед в кафе.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Размещение в гостинице Листвянки.

Свободное время.
День 2
Первую половину дня вы проведете в Листвянке.

Экскурсия в Байкальский экологический музей, где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.

По дороге посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

Трансфер в Иркутск (70 км).

Размещение в гостинице.
День 3
Трансфер Иркутск – Аршан (210 км) на рейсовом автобусе.

Сегодня вам предстоит автомобильный переезд: сначала - по уже знакомой дороге до Иркутска, далее - по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны. В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.

Проехав 120 км по долине, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножий нависающих горных вершин.

После обеда экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса. Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.

Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.
День 4
Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.

Вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конусы вулканов Черского и "Коврижка". Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге.

Тункинскую долину нередко называют "Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат. Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу.

Лечебница находится в живописном месте на правом берегу реки Иркут. Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито - чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату).

Ужин и ночь в гостинице Аршана.
День 5
Завтрак в гостинице. Трансфер в Иркутск (210 км, ~ 5 ч.).

Очень не хочется возвращаться в привычную городскую жизнь, суету и сутолоку, поэтому сборы затягиваются. Но время подходит, автобус ждет, пора уезжать. Дорога до Иркутска проходит в воспоминаниях о проведенном времени, смешных и забавных случаях, перемежаясь восклицаниями удивления от видов за окном автобуса.

Остановка для фотографирования на смотровой площадке Култука, откуда открывается завораживающая панорама южного Байкала и гор Хамар-Дабана. А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая внушает восхищение и ужас одновременно.

Размещение в гостинице Иркутска.
День 6
Сегодня отправляемся знакомиться с традиционной религией бурят – шаманизмом на экскурсионно-развлекательную программу в пос. Усть-Ордынский – столицу Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа. Трансфер в Усть-Орду (150 км).

Экскурсионная программа.

Здесь вы посетите местный краеведческий музей, рассказывающий о культуре, быте, традициях и обычаях западных бурят, а также встретитесь с настоящим шаманом и сможете принять участие в исполнении одного из старинных ритуалов.

А далее, после всех обрядов, Вас накормят обедом, а именно блюдами бурятской кухни. Обмен впечатлениями от поездки сделает возвращение в город Иркутск быстрым и незаметным.

Ночь в гостинице Иркутска.
День 7
Завтрак в гостинице. Заключительный день программы и знакомство со старинным сибирским городом Иркутском.

Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры. Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.

Ориентировочное время окончания программы в центре города – 14:00.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместное размещение
80 100 ₽
Двухместное размещение
62 400 ₽
  • Место встречи: Сбор группы в аэропорту г. Иркутска в 10.00, на стоянке перед зданием аэровокзала (напротив выхода в город). Автобус и гид находятся на стоянке с 9.30 по местному времени. 
  • Ориентировочное время окончания программы в последний день тура - 14.00. По окончании программы возможна бесплатная доставка туристов в одно место (определяется исходя из пожеланий большей части группы) - аэропорт, ж/д вокзал, гостиница в центре города. Время местное (+5 часов к московскому).
  • Транспорт: Автобус/микроавтобус/автомобиль. Трансферы по программе осуществляются на автотранспорте; на участке маршрута Иркутск – Аршан - Иркутск – на рейсовом транспорте в зависимости от количества участников – на микроавтобусе или большом автобусе.
  • Питание: По программе. Комплексное
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Возраст: 0+

Включено в стоимость

  • Размещение в гостиницах: в Листвянке (1 ночь), Аршан (2 ночи), в Иркутске (3 ночь) на базе двухместного размещения;
  • Встреча в г. Иркутске (в аэропорту до 10.00); 
  • Трансферы по программе;
  • Питание, указанное в программе;
  • Экскурсии (по программе);
  • Услуги местных гидов на экскурсионную программу.

Оплачивается отдельно

  • Перелет или переезд до/от места начала/окончания программы тура - г. Иркутска; 
  • Размещение свыше времени пребывания, указанного в туре; 
  • Питание: 1-й день – завтрак и ужин, 2-й день – ужин, 4-й день – обед, 5-й - обед и ужин; 6-й дни – ужин; 7-й дни – обед и ужин; алкогольные напитки; 
  • Услуги, предлагаемые в гостиницах и на турбазах и не включенные в программу; любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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