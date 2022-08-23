Хрустальный лёд Байкала
Старинный сибирский город Иркутск, заснеженная русская деревня в музее Тальцы, экспедиция по льду Байкала в самые красивые его уголки, Величественные Саяны и горячие источники…
Всего 4 насыщенных дня на Байкале наполнят вашу жизнь яркими красками!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Иркутске в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов).
Автомобильная обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, - здесь живет история Сибири, история Российского государства… Сегодня Иркутску 360 лет!
Трансфер в пос. Листвянка (70 км). По пути посещение «деревни Тальцы», расположенной на живописном берегу Ангары, в 47 км от Иркутска. «Тальцы» - уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков: настоящая русская и бурятская деревни, эвенкийское стойбище.
Прибытие в пос. Листвянка, Размещение в гостинице.
Экскурсия с подъемом на обзорную вершину - камень Черского, откуда открывается панорамный вид на Листвянку. При хорошей погоде у вас будет возможность понаблюдать закат; увидеть, как лучи заходящего солнца озаряют поселок и озеро Байкал.
Ужин в гостинице Листвянки.
Завтрак.
Экскурсия на судне на воздушной подушке «Хивус» по льду Байкала в бухту Песчаная (продолжительность 8 часов).
Осмотр скал Малая колокольня, Большая Колокольня, Бакланий Камень: гротов, ходульных деревьев.
Обед во время экскурсии (ланч-бокс).
Завтрак. Свободный день или день выбора экскурсий (заявку и оплату необходимо сделать при бронировании тура)
Сегодня мы готовы организовать для Вас отдых по Вашему желанию: хотите отправиться в путешествие на снегоходах по Прибайкальской тайге и льду Байкала или покататься на собачьей упряжке?
1. Катание на собачьих упряжках.
Дистанция
5 минут (около 1,7 км)
8 минут (около 2,5 км)
15 минут (около 4,5 км)
30 минут (около 10 км)
до 1 часа (около 20 км)
Путешествие с пикником в лесу (2-3 часа)
Стоимость (с человека)
1700 руб
2500 руб
4500 руб
7500 руб
10000 руб
12000 руб
2. Катание на лошадях в санях
Время
15 мин
30 мин
1 час
Стоимость (с саней)
2000 руб
3500 руб
6000 руб
3. Поездки на снегоходах
Название
Продолжительность и особенности
Описание
Стоимость
Что входит
Прокат снегохода
1 час
Прокат снегохода в сопровождении инструктора.
4000 за машину
Прокат снегоходов, экипировка, сопровождение инструктором
Поездка на снегоходах вдоль КБЖД
11.00-17.00, 90 км.
От 1 человека.
Несложный тур,
Без возрастных ограничений.
Путешествие по льду озера на Кругобайкальскую железную дорогу. Осмотр тоннелей, галерей, мостов и подпорных стенок
15000 за машину + обед от 900 руб/чел
Прокат снегоходов, экипировка, сопровождение инструктором.
Обед заказывается дополнительно
Поездка на снегоходах до пос. Большие Коты
11.00-17.00, 60 км.
Декабрь - март. От 1 человека.
Несложный тур, без возрастных ограничений.
Увлекательная поездка по сибирской тайге: кедровые поляны, искрящийся снег, преодоление перевала «Черный» и обед в домашней гостинице. С февраля возвращение по льду Байкала
15000 за машину
+ обед от 1200 руб/чел
Прокат снегоходов, экипировка, сопровождение инструктором. Обед заказывается дополнительно
Внимание! В стоимость не включен проезд от вашего отеля до места проведения экскурсий или старта туров. Вы можете заказать трансфер, или же самостоятельно заказать такси у администратора отеля.
Завтрак.
Экскурсия в Тункинскую Долину. Красивый горный серпантин приведет вас на встречу с величественными Саянами, в поселок Аршан. Вас ждет пешеходная экскурсия по поселку: тишина хвойного леса, буддийский Дацан на фоне заснеженных гор, замерзший водопад на реке Кынгарга.
А после поселка Аршан отправляемся в поселок Жемчуг, где самые отважные смогут искупаться в бассейне из горячих минеральных источников под открытым небом!
Ужин в пос.Жемчуг. После дня, проведенного в горах, лучшим угощением на ужин будет настоящая бурятская кухня.
Вечером переезд в Иркутск. Позднее возвращение (ориентировочно в 22.00).
Трансфер в гостиницу или на вокзал. Если вы выезжаете из Иркутска утром следующего дня, не забудьте заранее забронировать гостиницу и трансфер.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- входные билеты в музеи
- 2-, 3-местное размещение в гостинице, в номерах с удобствами на блок
- питание по программе тура
Оплачивается отдельно
- ж/д и авиа билеты до г. Иркутск
- дополнительные экскурсии
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