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Хрустальный лёд Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Старинный сибирский город Иркутск, заснеженная русская деревня в музее Тальцы, экспедиция по льду Байкала в самые красивые его уголки, Величественные Саяны и горячие источники…

Всего 4 насыщенных дня на Байкале наполнят вашу жизнь яркими красками!

Программа тура

День 1
Обзорная экскурсия по Иркутску. Деревня Тальцы. Камень Черского. Листвянка

Встреча в Иркутске в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов).

Автомобильная обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, - здесь живет история Сибири, история Российского государства… Сегодня Иркутску 360 лет!

Трансфер в пос. Листвянка (70 км). По пути посещение «деревни Тальцы», расположенной на живописном берегу Ангары, в 47 км от Иркутска. «Тальцы» - уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков: настоящая русская и бурятская деревни, эвенкийское стойбище.

Прибытие в пос. Листвянка, Размещение в гостинице.

Экскурсия с подъемом на обзорную вершину - камень Черского, откуда открывается панорамный вид на Листвянку. При хорошей погоде у вас будет возможность понаблюдать закат; увидеть, как лучи заходящего солнца озаряют поселок и озеро Байкал.

Ужин в гостинице Листвянки.

День 2
По льду Байкала в бухту Песчаная

Завтрак.

Экскурсия на судне на воздушной подушке «Хивус» по льду Байкала в бухту Песчаная (продолжительность 8 часов).

Осмотр скал Малая колокольня, Большая Колокольня, Бакланий Камень: гротов, ходульных деревьев.

Обед во время экскурсии (ланч-бокс).

День 3
Свободное время или экскурсия на выбор

Завтрак. Свободный день или день выбора экскурсий (заявку и оплату необходимо сделать при бронировании тура)

Сегодня мы готовы организовать для Вас отдых по Вашему желанию: хотите отправиться в путешествие на снегоходах по Прибайкальской тайге и льду Байкала или покататься на собачьей упряжке?

1. Катание на собачьих упряжках.

Дистанция

5 минут (около 1,7 км)

8 минут (около 2,5 км)

15 минут (около 4,5 км)

30 минут (около 10 км)

 до 1 часа (около 20 км)

Путешествие с пикником в лесу (2-3 часа)

Стоимость (с человека)

1700 руб

2500 руб

4500 руб

7500 руб

10000 руб

12000 руб

 

2. Катание на лошадях в санях

Время

15 мин

30 мин

1 час

Стоимость (с саней)

2000 руб

3500 руб

6000 руб

 

3. Поездки на снегоходах

Название

Продолжительность и особенности

Описание

Стоимость

Что входит

Прокат снегохода

1 час

Прокат снегохода в сопровождении инструктора.

4000 за машину

Прокат снегоходов, экипировка, сопровождение инструктором

Поездка на снегоходах вдоль КБЖД

11.00-17.00, 90 км.

От 1 человека.

Несложный тур,

Без возрастных ограничений.

Путешествие по льду озера на Кругобайкальскую железную дорогу. Осмотр тоннелей, галерей, мостов и подпорных стенок

15000 за машину + обед от 900 руб/чел

Прокат снегоходов, экипировка, сопровождение инструктором.

Обед заказывается дополнительно

Поездка на снегоходах до пос. Большие Коты

11.00-17.00, 60 км.

Декабрь - март. От 1 человека.

Несложный тур, без возрастных ограничений.

Увлекательная поездка по сибирской тайге: кедровые поляны, искрящийся снег, преодоление перевала «Черный» и обед в домашней гостинице. С февраля возвращение по льду Байкала

15000 за машину

+ обед от 1200 руб/чел

Прокат снегоходов, экипировка, сопровождение инструктором. Обед заказывается дополнительно

 

 

Внимание! В стоимость не включен проезд от вашего отеля до места проведения экскурсий или старта туров. Вы можете заказать трансфер, или же самостоятельно заказать такси у администратора отеля.

День 4
Тункинская долина. Горячие источники

Завтрак.

Экскурсия в Тункинскую Долину. Красивый горный серпантин приведет вас на встречу с величественными Саянами, в поселок Аршан. Вас ждет пешеходная экскурсия по поселку: тишина хвойного леса, буддийский Дацан на фоне заснеженных гор, замерзший водопад на реке Кынгарга.

А после поселка Аршан отправляемся в поселок Жемчуг, где самые отважные смогут искупаться в бассейне из горячих минеральных источников под открытым небом!

Ужин в пос.Жемчуг. После дня, проведенного в горах, лучшим угощением на ужин будет настоящая бурятская кухня.

Вечером переезд в Иркутск. Позднее возвращение (ориентировочно в 22.00).

Трансфер в гостиницу или на вокзал. Если вы выезжаете из Иркутска утром следующего дня, не забудьте заранее забронировать гостиницу и трансфер.

Стоимость

Включено в стоимость

  • экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
  • входные билеты в музеи
  • 2-, 3-местное размещение в гостинице, в номерах с удобствами на блок
  • питание по программе тура

Оплачивается отдельно

  • ж/д и авиа билеты до г. Иркутск
  • дополнительные экскурсии

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