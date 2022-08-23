Хрустальный лёд Байкала

Встреча в Иркутске в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов).

Автомобильная обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, - здесь живет история Сибири, история Российского государства… Сегодня Иркутску 360 лет!

Трансфер в пос. Листвянка (70 км). По пути посещение «деревни Тальцы», расположенной на живописном берегу Ангары, в 47 км от Иркутска. «Тальцы» - уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков: настоящая русская и бурятская деревни, эвенкийское стойбище.

Прибытие в пос. Листвянка, Размещение в гостинице.

Экскурсия с подъемом на обзорную вершину - камень Черского, откуда открывается панорамный вид на Листвянку. При хорошей погоде у вас будет возможность понаблюдать закат; увидеть, как лучи заходящего солнца озаряют поселок и озеро Байкал.

Ужин в гостинице Листвянки.