Хрустальное кольцо Байкала экстрим 2022
Тур для настоящих романтиков и искателей приключений! 2 дня наедине с Великим Байкалом, и 1 ночь на льду, над толщей байкальской воды, посещение двух берегов Байкала и самых загадочных, овеянных легендами мест: Ольхона и Чивыркуйского залива!
Если вы готовы к путешествию, способному изменить жизнь, тогда в путь! Мы ждем Вас!
Маршрут тура от г. Улан-Удэ до Иркутска.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в Улан-Удэ (9:00 в аэропорту, в 10/00 на ж/д вокзале, время местное, опережает московское на 5 часов).
Автомобильная экскурсия в Иволгинский дацан. (30 км). Иволгинский дацан – большой монастырский комплекс, интерьеры его храмов украшают подлинные произведения искусства. Здесь же находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России; Буддийский Университет, где ведется обучение хувараков-послушников, дома лам. Дацан находится под охраной государства как памятник культового зодчества.
Обзорная экскурсия по центру города.
Выезд в пос. Турка (160 км) на Байкале. Размещение в гостевом доме
Отправляемся дальше по берегу Байкала, чтобы увидеть сказочные картины зимнего Байкала в Забайкальском национальном парке.
Автоэкскурсия по льду Чивыркуйского залива с остановками для фотосессий: причудливые ледяные скульптуры, созданные самой природой.
Купание под открытым небом в горячих источниках бухты Змеиная.
При наличии времени рыбалка в лунке (по желанию, за доп. плату). Зимой здесь специально устанавливают юрты для любителей рыбалки.
Возвращение в гостевой дом. Ранний отбой.
Ранний подъем. Выезд на лед на УАЗике.
Начало пешего перехода по льду Байкала. Переход по льду в сторону пос. Узуры на о. Ольхон.
Вокруг нас, куда достает взгляд, снежная пустыня, тишина, белое безмолвие и величие спящего подо льдом Байкала.
Ночевка на льду в зимней палатке с печкой.
Примерный переход за день 20 км.
Сегодня мы пройдем над самым глубоким местом Байкала!
При приближении к Ольхону тропа становится все сложнее: путь нам все чаще преграждают торосы. Будьте внимательны: здесь зачастую можно увидеть нерпу или, почти незаметного на льду ее детеныша, белька.
Прибытие в Узуры вечером. (Примерный переход за день 20 км).
Трансфер в пос.Хужир. Размещение на базе отдыха.
Сегодня мы пройдем над самым глубоким местом Байкала!
При приближении к Ольхону тропа становится все сложнее: путь нам все чаще преграждают торосы. Будьте внимательны: здесь зачастую можно увидеть нерпу или, почти незаметного на льду ее детеныша, белька.
Прибытие в Узуры вечером. (Примерный переход за день 20 км).
Трансфер в пос.Хужир. Размещение на базе отдыха.
Встреча рассвета в пос. Хужир. Возможность увидеть знаменитую скалу Шаманка в лучах восходящего солнца.
Экскурсия на мыс Хобой. Обычная экскурсия в это время года выглядит совсем по-иному! Только сейчас Вы можете увидеть живописные скалы острова: м. Саган-Хушун, Хобой, Шунте-левый с «обратной» стороны, полюбоваться ледяными «замками» и гротами.
Внимание! В зависимости от состояния льда и погодных условий, возможны изменения в программе (движение по острову, без съезда на лед).
Cвободное время.
Вы можете отправиться на прогулку пешком или на коньках (прокат коньков оплачивается дополнительно 150 руб/час) по ледяным гротам, окружающим скалу Шаманка и другие скалы у посёлка.
Или поехать на экскурсию по льду Байкала вдоль южной части острова Oльxoн и островам Малого Моря на о. Огой (при наборе группы от 6-ти человек).
13.00 выезд в Иркутск. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18.00.
Размещение в гостинице.
Пешая экскурсия по центру вечернего Иркутска. Старинный город Иркутск при свете фонарей выглядит еще романтичнее!
Ваше необыкновенное путешествие закончится праздничным ужином в кафе.
Окончание тура. Трансфер в аэропорт (на жд вокзал).
Для желающих продолжить экстремальное путешествие отправление в Листвянку, центр ездового спорта. Здесь можно отправиться в путешествие на собачьих упряжках. От 2-х часов с пикником в лесу (от 10500 руб/чел), до 2-х – 3-х дней.
Внимание! Это путешествие необходимо заказать заранее, при бронировании тура или даже раньше.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсионное и транспортное обслуживание и баня по программе тура
- рекреационные сборы
- прокат необходимого группового снаряжения
- 3-х разовое питание с ужина в день заезда по завтрак в день выезда (обед в 6-ой день не включён). На активной части обед – сухой паек и чай из термоса
- проживание в гостевых домах и на турбазах (с удобствами на этаже)
Оплачивается отдельно
- билеты от вашего города до г.Улан-Удэ
- билеты от г.Иркутск до вашего города
- прокат спальников (700 руб) и ковриков (300руб)
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