Хрустальное кольцо Байкала экстрим 2022

Тур для настоящих романтиков и искателей приключений! 2 дня наедине с Великим Байкалом, и 1 ночь на льду, над толщей байкальской воды, посещение двух берегов Байкала и самых загадочных, овеянных легендами мест: Ольхона и Чивыркуйского залива!

Если вы готовы к путешествию, способному изменить жизнь, тогда в путь! Мы ждем Вас!

Маршрут тура от г. Улан-Удэ до Иркутска.