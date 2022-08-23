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Хрустальное кольцо Байкала экстрим 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Тур для настоящих романтиков и искателей приключений! 2 дня наедине с Великим Байкалом, и 1 ночь на льду, над толщей байкальской воды, посещение двух берегов Байкала и самых загадочных, овеянных легендами мест: Ольхона и Чивыркуйского залива!

Если вы готовы к путешествию, способному изменить жизнь, тогда в путь! Мы ждем Вас!

Маршрут тура от г. Улан-Удэ до Иркутска.

Программа тура

День 1
Иволгинский дацан - Улан-Удэ

Встреча группы в Улан-Удэ (9:00 в аэропорту, в 10/00 на ж/д вокзале, время местное, опережает московское на 5 часов).

Автомобильная экскурсия в Иволгинский дацан. (30 км). Иволгинский дацан – большой монастырский комплекс, интерьеры его храмов украшают подлинные произведения искусства. Здесь же находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России; Буддийский Университет, где ведется обучение хувараков-послушников, дома лам. Дацан находится под охраной государства как памятник культового зодчества. 

Обзорная экскурсия по центру города.

Выезд в пос. Турка (160 км) на Байкале. Размещение в гостевом доме

День 2
Чивыркуйский залив Байкала - горячие источники

Отправляемся дальше по берегу Байкала, чтобы увидеть сказочные картины зимнего Байкала в Забайкальском национальном парке.

Автоэкскурсия по льду Чивыркуйского залива с остановками для фотосессий: причудливые ледяные скульптуры, созданные самой природой.

Купание под открытым небом в горячих источниках бухты Змеиная.

При наличии времени рыбалка в лунке (по желанию, за доп. плату). Зимой здесь специально устанавливают юрты для любителей рыбалки.

Возвращение в гостевой дом. Ранний отбой.

День 3
Переход по льду Байкала

Ранний подъем. Выезд на лед на УАЗике.

Начало пешего перехода по льду Байкала. Переход по льду в сторону пос. Узуры на о. Ольхон.

Вокруг нас, куда достает взгляд, снежная пустыня, тишина, белое безмолвие и величие спящего подо льдом Байкала. 

Ночевка на льду в зимней палатке с печкой.

Примерный переход за день 20 км.

День 4
Переход до п. Узуры

Сегодня мы пройдем над самым глубоким местом Байкала!

При приближении к Ольхону тропа становится все сложнее: путь нам все чаще преграждают торосы. Будьте внимательны: здесь зачастую можно увидеть нерпу или, почти незаметного на льду ее детеныша, белька.

Прибытие в Узуры вечером. (Примерный переход за день 20 км).

Трансфер в пос.Хужир. Размещение на базе отдыха.

День 4
Переход до п. Узуры

Сегодня мы пройдем над самым глубоким местом Байкала!

При приближении к Ольхону тропа становится все сложнее: путь нам все чаще преграждают торосы. Будьте внимательны: здесь зачастую можно увидеть нерпу или, почти незаметного на льду ее детеныша, белька.

Прибытие в Узуры вечером. (Примерный переход за день 20 км).

Трансфер в пос.Хужир. Размещение на базе отдыха.

День 5
Мыс Хобой

Встреча рассвета в пос. Хужир. Возможность увидеть знаменитую скалу Шаманка в лучах восходящего солнца.

Экскурсия на мыс Хобой. Обычная экскурсия в это время года выглядит совсем по-иному! Только сейчас Вы можете увидеть живописные скалы острова: м. Саган-Хушун, Хобой, Шунте-левый с «обратной» стороны, полюбоваться ледяными «замками» и гротами.

Внимание! В зависимости от состояния льда и погодных условий, возможны изменения в программе (движение по острову, без съезда на лед).

День 6
Свободный день - переезд в Иркутск

Cвободное время.

Вы можете отправиться на прогулку пешком или на коньках (прокат коньков оплачивается дополнительно 150 руб/час) по ледяным гротам, окружающим скалу Шаманка и другие скалы у посёлка.

Или поехать на экскурсию по льду Байкала вдоль южной части острова Oльxoн и островам Малого Моря на о. Огой (при наборе группы от 6-ти человек).

13.00 выезд в Иркутск. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18.00.

Размещение в гостинице.

Пешая экскурсия по центру вечернего Иркутска. Старинный город Иркутск при свете фонарей выглядит еще романтичнее!

Ваше необыкновенное путешествие закончится праздничным ужином в кафе.

День 7
День отъезда

Окончание тура. Трансфер в аэропорт (на жд вокзал).

Для желающих продолжить экстремальное путешествие отправление в Листвянку, центр ездового спорта. Здесь можно отправиться в путешествие на собачьих упряжках. От 2-х часов с пикником в лесу (от 10500 руб/чел), до 2-х – 3-х дней.

Внимание! Это путешествие необходимо заказать заранее, при бронировании тура или даже раньше. 

Стоимость

Включено в стоимость

  • экскурсионное и транспортное обслуживание и баня по программе тура
  • рекреационные сборы
  • прокат необходимого группового снаряжения
  • 3-х разовое питание с ужина в день заезда по завтрак в день выезда (обед в 6-ой день не включён). На активной части обед – сухой паек и чай из термоса
  • проживание в гостевых домах и на турбазах (с удобствами на этаже)

Оплачивается отдельно

  • билеты от вашего города до г.Улан-Удэ
  • билеты от г.Иркутск до вашего города
  • прокат спальников (700 руб) и ковриков (300руб)

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