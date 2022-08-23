Горячие источники и лед Байкала

Завтрак.



Едем на экскурсию: Панорамы и торосы Байкала. Байкал с высоты птичьего полета, ледяная гладь окутанная паутиной трещин! Ледяные торосы, безграничность и удивительной прозрачности лёд! Такого льда нет больше нигде!



Комбинированная супер экскурсия! Сначала мы едем на Хивусе (судно на воздушной подушке), самый безопасный и комфортный транспорт для передвижения по льду Байкала. Вам непременно понравится!



Доезжаем до места. Здесь нас уже ждут наши машины.



Прозрачность льда около скал потрясающая, видно каждый камешек, несмотря на глубину в 20-40 метров, отъезжаем чуть дальше и под ногами – черная бездна (глубина в этом месте около 1000 м), ступаешь на лед и сердце замирает, но не переживайте толщина льда в это время достаточно большая, мы проверим ее буром, как правило- около 1 метра.



Пробурим лунку, каждый свою, и попьем кристально чистой студеной байкальской водицы прямо из Байкала!



Здесь же мы увидим торосы. Ледяные глыбы, нагромождения льда – творение Байкала, его мощь и сила. Такое зрелище поражает и запоминается навсегда! Как они переливаются на солнце, какие потрясающие цвета!



Пробуем наш фирменный Байкальский коктейль, расколотку, пьем чай с Байкальскими травами.



Обед у нас будет прямо на льду. У нас очень насыщенный и вкусный день.



А еще мы берем с собой коньки, здесь непременно будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире.



Вдоволь нагулявшись, рассаживаемся по машинам, едем на гору, с которой открывается потрясающий вид на Байкал с высоты птичьего полета.



Возвращаемся на базу, ужин.



А после идем отогреваться в русской баньке.

