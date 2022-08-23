Горячие источники и лед Байкала
Маршрут тура: Улан-Удэ - Иволгинский Дацан – Баргузинский залив – Чивыркуйский залив (горячие источники) – переезд через Байкал (авто) – о. Ольхон – Малое море – Иркутск.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча: в аэропорту, внутри здания, у выхода в 8:30–09:00, на ж/д вокзале ориентировочно в это же время.
Табличка «Горячие источники и лед Байкала».
Завтрак.
Отправление на экскурсию в Иволгинский Дацан.
Красивая и яркая архитектура буддийских храмов, совмещающая тибетский, китайский, монгольский стили. Маршрут экскурсии начинается от главных ворот дацана и идет по кругу по движению солнца (слева направо), во время которого экскурсовод расскажет историю создания дацана, о ритуалах, традициях, о повседневной жизни в дацане и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.
По дороге туристы крутят «Хурдэ» - молитвенные барабаны, внутри которых заложены буддийские мантры, при вращении барабанов виртуально читаются молитвы за благополучие и здоровье паломников и гостей дацана.
Особое место среди построек монастыря занимает дворец Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Этигэлова. Он родился в 1852 году, обучался при дацанах, активно занимался религиозной деятельностью. Летом 1927 года Пандито Хамбо Лама Д.Д. Этигэлов сел в позу лотоса и позвал своих учеников. Он дал им последнее наставление (навестить его через 30 лет) и впал в нирвану. Так его и «похоронили», поместив тело в кедровую бочку.
Спустя 30 лет, как было завещано, послушники пришли навестить Пандито Хамбо Ламу Д.Д. Этигэлова и обнаружили, что за три десятилетия тело Учителя осталось нетленным. В 2002 году неиссякаемое тело Пандито Хамбо Ламы Д.Д. Этигэлова перевезли в построенный для него Дворец Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Этигэлова, в котором великому Учителю можно поклониться всем желающим.
Обед во время экскурсии.
Возвращение в Улан-Удэ. Размещение в гостинице.
Свободное время, самостоятельная прогулка по Улан-Удэ.
Выезжаем на Байкал - в Баргузинский залив, село Максимиха. Это самый крупный залив на Байкале, с шикарными песчаными пляжами и красивыми соснами.
Прибытие, размещение на турбазе.
Отправляемся на УАЗе на горячие источники в бухту Змеевая. По заснеженному Таежному лесу мы оправляемся в Чивыркуйский залив. Здесь мы посетим наиболее интересные острова, где осмотрим пещеры и гроты, которые доступны для нас только в это время года.
А также будем принимать горячие ванны прямо на свежем воздухе, только представьте: вокруг Вас снежные сугробы, Байкал во льду, а вы погружаетесь в термальную природную минеральную воду, температура которой 40 градусов! Это непередаваемые ощущения!
Обед у нас будет во время экскурсии.
Возвращаемся на базу отдыха, ужин.
Сегодня нас ждет очень насыщенный день! Пересекаем Байкал по льду (УАЗ) с востока на запад!
Вокруг нас бескрайние ледяные поля, переливающиеся на солнце. Вот он Байкал во всей его зимней красе!
Наша цель на сегодня - остров Ольхон. Мы в самом сердце Байкала. В пути мы сделаем несколько остановок, посмотрим ледяные пещеры и гроты, наплески на скалах.
Посетим мыс Бурхан. Мыс Бурхан или скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии, вы конечно же видели его на фотографиях Байкала! Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой! Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов!
Подумайте о важном и сокровенном, побудьте в тишине, и любуйтесь этой красотой! В таких местах понимаешь, что важно, находишь ответы, и получаешь целительную энергию!
Далее мы направляемся к югу острова, именно здесь вы увидите «Байкальский космос» - десятки тысяч пузырьков в темном льду Байкала.
Переезжаем на материк и размещаемся в уютных номерах базы отдыха.
Обед – во время экскурсии, ужин - на базе отдыха.
Едем на экскурсию: Панорамы и торосы Байкала. Байкал с высоты птичьего полета, ледяная гладь окутанная паутиной трещин! Ледяные торосы, безграничность и удивительной прозрачности лёд! Такого льда нет больше нигде!
Комбинированная супер экскурсия! Сначала мы едем на Хивусе (судно на воздушной подушке), самый безопасный и комфортный транспорт для передвижения по льду Байкала. Вам непременно понравится!
Доезжаем до места. Здесь нас уже ждут наши машины.
Прозрачность льда около скал потрясающая, видно каждый камешек, несмотря на глубину в 20-40 метров, отъезжаем чуть дальше и под ногами – черная бездна (глубина в этом месте около 1000 м), ступаешь на лед и сердце замирает, но не переживайте толщина льда в это время достаточно большая, мы проверим ее буром, как правило- около 1 метра.
Пробурим лунку, каждый свою, и попьем кристально чистой студеной байкальской водицы прямо из Байкала!
Здесь же мы увидим торосы. Ледяные глыбы, нагромождения льда – творение Байкала, его мощь и сила. Такое зрелище поражает и запоминается навсегда! Как они переливаются на солнце, какие потрясающие цвета!
Пробуем наш фирменный Байкальский коктейль, расколотку, пьем чай с Байкальскими травами.
Обед у нас будет прямо на льду. У нас очень насыщенный и вкусный день.
А еще мы берем с собой коньки, здесь непременно будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире.
Вдоволь нагулявшись, рассаживаемся по машинам, едем на гору, с которой открывается потрясающий вид на Байкал с высоты птичьего полета.
Возвращаемся на базу, ужин.
А после идем отогреваться в русской баньке.
Трансфер в Иркутск.
Прибытие в Иркутск, обед в ресторане, обзорная экскурсия по городу Иркутск.
По пути при въезде в Иркутск посетим Знаменский монастырь, рядом с которым установлен памятник адмиралу Колчаку.
Далее отправимся в то место, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, рядом красочный Богоявленский собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Далее направляемся на бульвар Гагарина. Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок - здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей, "Белый дом" (или Сибиряковский дворец) - дом, принадлежавший купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
После экскурсии размещение в гостинице.
Окончание программы (расчетный час в гостинице 12.00).
Трансфер в аэропорт /на жд вокзал ко времени отправления рейсов и поездов.
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи: Прибытие в Улан-Удэ: встреча в аэропорту, внутри здания, у выхода в 8:30–09:00, на ж/д вокзале ориентировочно в это же время. Табличка «Горячие источники и лед Байкала». Трансфер в а/п или на ж/д вокзал Иркутска в последний день тура по согласованию с туристами. Но расчетный час в гостинице – 12 часов. Время местное + 5 часов к московскому времени.
- Транспорт: Автобус/микроавтобус.
- Питание: По программе. Комплексное. 1 день - завтрак, обед; 2-4 дни - завтрак, обед, ужин; 5 день - завтрак, обед; 6 день - завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: 5+
- Размещение по программе: 1-, 2-, 3-местное размещение: в Улан-Удэ гостиница, номера с удобствами (туалет, душ), в Максимихе гостиница/база отдыха, номера с удобствами (туалет, душ), на Малом море база отдыха, номера с удобствами (душ и туалет), в Иркутске гостиница, номера с удобствами (туалет, душ).
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе;
- проживание в благоустроенных номерах по маршруту;
- питание по программе;
- оплата за посещение нац. парков;
- экскурсия в Иволгинский дацан;
- экскурсия на горячие источники;
- экскурсия на Ольхон: пещеры и гроты, Байкальский космос;
- экскурсия: панорамы и торосы Байкала (хивус и авто);
- обзорная экскурсия по г. Иркутску;
- услуги гида.
Оплачивается отдельно
- проезд до места начала тура и от места окончания тура
- экскурсии, не включенные в стоимость тура
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Здравствуй, Байкал! зима
Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24000 ₽
Застывшие волны Байкала
Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 10 февраля
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Байкал и предгорье Саян
Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 38400 ₽
Байкальское путешествие зима-весна
Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 22 декабря
7 дней 6 ночей
от 43000 ₽
Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода
Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 43400 ₽
Байкал хит зима
Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 18 февраля
7 дней 6 ночей
от 43500 ₽
Байкальский лёд
Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 11 февраля
5 дней 4 ночи
от 46000 ₽
Солнце за нас!
Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...
Ближайший заезд:
c 14 января по 20 января
7 дней 6 ночей
от 55400 ₽
Край настоящих зим
Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 24 декабря
7 дней 6 ночей
от 62400 ₽
Ледовый драйв
Активный тур на Байкал - 5 дней: джип-сафари, катание на квадрациклах и хивусе. Активный отдых, снежные красоты Байкала. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и зак...
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 26 февраля
5 дней 4 ночи
от 65000 ₽
Байкал. Места силы Бурятии
Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+
Ближайший заезд:
c 05 марта по 11 марта
7 дней 6 ночей
от 69000 ₽
Ледовые сокровища Байкала
Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 04 марта
7 дней 6 ночей
от 87000 ₽