Байкальский лёд

Предлагаем вам авторский тур с гидом, который любит Байкал и знает все самые интересные секретные места!



В программе тура: встреча с шаманом, прогулка по льду Байкала, Байкальские ледяные гроты, сафари по Тажеранским степям, автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой, экскурсия на Хивусе до острова Огой (Буддийская Ступа).



Маршрут тура: Иркутск – Малое Море – остров Ольхон - Тажеранские степи - остров Огой - Хужир - Иркутск.