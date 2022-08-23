Байкальский лёд
В программе тура: встреча с шаманом, прогулка по льду Байкала, Байкальские ледяные гроты, сафари по Тажеранским степям, автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой, экскурсия на Хивусе до острова Огой (Буддийская Ступа).
Маршрут тура: Иркутск – Малое Море – остров Ольхон - Тажеранские степи - остров Огой - Хужир - Иркутск.
Вас ждет:
Программа тура
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Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 09:00-09:30. Табличка «Авторский тур – Байкальский лед».
- Завтракаем, знакомимся, обсуждаем программу и маршрут и отправляемся сразу на Байкал.
- Наш путь не близкий – 250 км. На протяжении всего пути Вы сможете наблюдать смену пейзажа, что несомненно сделает дорогу увлекательным путешествием.
- В сопровождении будет много интересной информации о Иркутске, коренном населении, животном и растительном мире и конечно о Байкале.
- По пути мы сделаем несколько остановок.
- Первое, с чем нам предстоит познакомиться - это местное верование и религия, Шаманизм. По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов. Поэтому, мы встретимся с Вами с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения и как над себя вести на местных землях, что бы не притянуть неудачи.
- Проведем небольшой обряд на благую дорогу и обязательно «побурханим». Бурханить - от слова Бурхан – бог , божество, это задабривать и почитать местных духов. Это обеспечит нам заряд положительной энергетики на все наше Байкальское путешествие.
- Далее сделаем еще несколько остановок у значимых памятников, которые встретятся нам на пути.
- Первый – это памятник Орлу – хранителю степей, а следующий – будет уже на месте где произойдёт первое знакомство с Байкалом.
- Памятник Бродяге – установлен на смотровой площадке. Здесь мы и услышим стихи увековеченные в камне и которые являются сейчас самой известной песней про Байкал «По диким степям Забайкалья…».
- Прибытие на Малое Море, размещаемся на базе отдыха (благоустроенные номера), обедаем, отдыхаем после дороги.
- Перед закатом мы отправимся на пешеходную экскурсию.
- Здесь Вы впервые выйдете на лед Байкала. Изучим его многогранные фактуры, рассмотрим дно – которое видно даже сквозь полутораметровую толщу льда.
- Возвращаемся на базу, ужин.
- Завтрак на базе.
- После завтрака, полные сил и хорошо утеплившись отправляемся в наше путешествие. Сегодня нас ждет целодневная автомобильная (УАЗ) экскурсия вдоль острова Ольхон до самого его севера - мыса Хобой. За один день мы увидим все самые главные достопримечательности острова.
- Наш маршрут будет следующим:
- Сначала сделаем остановку у мыса Кобылья Голова с которым, как вы уже наверное поняли по названию, связаны весьма интересные легенды. Здесь, мы сможем полюбоваться бело-синими наплесками на скалах – замерзшие на скалах Байкальские волны. А проехав чуть дальше, мы зайдем с вами в гроты, которые промыла вода, и к которым летом просто так не подобраться.
- Гроты наполнены сокуями, наплесками, сосульками, которые как сталагмиты свисают вниз и излучают невероятно нежный бело-голубой цвет, конечно все благодаря яркому солнцу.
- Более продолжительную остановку мы сделаем у мыса Бурхан. Этот мыс является одним из самых энергетически сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии.
Мыс Бурхан, или как еще называют его местные жители, Скала Шаманка, обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением. Например, было запрещено приближаться к скале женщинам и детям. А мужчины, проходя мимо скалы, обязательно спрыгивали с коня, и надевали на копыта кожаные мешочки. Все это для того, что бы не потревожить местного и самого главного духа острова Ольхон – Хаан Хутэ-баабай.
- Приближаясь к мысу Бурхан, Вы узнаете местные легенды. С этого места сразу не захочется уходить, потому что вы наверняка начнете чувствовать, как оно излучает определенную силу, а энергетические импульсы проходят сквозь Ваше сознание и тело.
- Но наш путь лежит дальше, на север острова, к цели нашего путешествия – к мысу Хобой. Хобой с бурятского переводится как «клык». И действительно, подъезжая к нему все ближе, Вы увидите очертание этой скалы, а сам мыс в профиль похож на деву, с которой тоже связано местное поверье.
По пути к мысу Хобой мы сделаем еще несколько остановок на гротах и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»).
- После прибытия на север Ольхона и прогулок вокруг Хобоя нас пригласят на самый настоящий костровой обед под открытым небом. Местные угощения, горячий чай, солнце, белые склоны мыса и искрящийся лед – однозначно Вам запомнится такой обед надолго.
- Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
- Ужин. Отдых.
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Завтрак.
- Сегодня нас ждет поездка на Большое Море. Да-да, у нас два моря – Малое и Большое и все это один необъятный Байкал.
- Первое по нашему маршруту, куда мы попадаем - это Тажеранские степи. Тажераны являются самым северным участком дауро-монгольских степей, поэтому иногда это место называют «Маленькая Монголия».
- Пересекая степь, Вы насладитесь плавными изгибами местного рельефа. Снега тут практически нет, только один раз в 4-5 лет бывают по настоящему снежные зимы, а в остальное время ветер делает свое дело, и шустро сдувает свежевыпавший снег. Но все же благодаря все этому же ветру, у нас есть уникальная возможность побывать на гладком льду Байкала.
- Сделаем остановку на смотровой площадке, где перед вами предстанет панорамные виды Байкала и Вы ощутите всю силу и мощь озера. Здесь и поля льда, и крутые обрывистые скалы западного побережья, и при хорошей и ясной погоде - мы сможем увидеть противоположный Восточной берег Байкала, который находится в 60 км от нас.
- После того, как Вы проведете фотосессию, мы спустимся к берегу Байкала, по извилистому ущелью – Змеиному. Название не случайно - ущелье похоже на гигантский след оставленный ползущей к берегам Байкала змеей.
- Выезжаем на лед (в зависимости от ледовой обстановки выезд на лед может быть ограничен) и делаем остановку. Теперь можно сказать, что Вы были на Байкале, или в космосе как минимум. Здесь мы с вами нагуляемся по льду вдоволь, а сколько необычных и красивых фотографий можно сделать с этим чудом природы.
- Пройдем вдоль отвесных скал, здесь в гротах мы тоже встретим уже знакомые Вам сокуи.
Отойдя чуть глубже – а глубина Байкала в этих местах измеряется уже в сотнях метров, пробурим лед. Для самых смелых и сильных, будет предоставлена возможность пробурить лед самостоятельно.
- Сразу же, после того как попробуем лед и заодно измерим толщину (а поверьте, будет не меньше метра), мы наберем в кружки и изопьём свежую и кристально чистую воду Байкала.
- А потом пойдем изучать и фотографироваться еще с одним интересным явлением – торосы (конец февраля - март). Это ледяные нагромождения, которые образуются из-за разницы температуры, и льдины надвигаются одна на другую, создают таким образом ледяную стену, возвышаются над ровным льдом. Высота торосов в некоторых местах может быть выше 1,5 метров. Ну а сами льдины, на солнце переливаются всеми оттенками синего, что несомненно является впечатляющим зрелищем.
- Для всех желающих будут предоставлены коньки – что бы прокатиться по самому большому катку в мире.
- После всех активностей, для нас уже будет приготовлен пикник прямо на льду Байкала – мы согреемся горячим чаем с Байкальскими травками, перекусим сибирскими угощениями и попробуем самый ледовый коктейль.
- Возвращаемся на базу, обед. Небольшой отдых.
- После насыщенной экскурсии Вас ждет горячая русская банька! Так приятно, нагулявшись вдоволь на морозе, погреться и расслабиться в бане.
- Вечером ужин.
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Завтрак.
- И сегодня мы отправляемся в очередное ледовое приключение, но уже на необычном транспорте.
- Хивус - это судно на воздушной подушке, которое является самым безопасным средством продвижения по льду, особенно в осеннее и весеннее время. Спокойно может придвигаться по воде, но не в нашем случае. А в данное время года, на Хивусе с ветерком проедем по льду в сторону самого крупного острова Малого Моря – Огой.
- Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 года, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ Просветления, в которую вложены различные буддийские реликвии. Строительством руководил лама из Бутана. Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самые ревностные верующие пытаются обойти святыни 108 раз, считается, что это гарантирует очищение и освобождение.
- Самое основное: возле ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли. Благие мысли на всеобщее благо обязательно рано или поздно принесут благие результаты. С чистыми мыслями обходим вокруг ступы хотя бы 3 раза.
- Еще с недавних пор остров Огой стал известен благодаря скале «Дракон». Эта скала самая узнаваемая на зимнем Байкале. Вдающаяся в лед остроконечная скала, действительно выглядит очень эффектно, а сколько можно возле нее сделать интересных фотографий, не перечесть.
- После прогулки возвращаемся на базу.
- Обед. Свободное время.
- Для желающих, в свободное время, за доп. плату, может быть организована:
- - Подледная рыбалка;
- Баня на льду Байкала. Это уникальная возможность окунуться прямо в озеро Байкал. Сначала мы хорошенько отогреваемся и паримся в баньке, которая находится прямо на льду. После чего сразу погружаемся в заранее приготовленную лунку. Вы почувствуете очищение и ощущение спокойной мощной энергии Байкала. Это даст вам мгновенно бодрость, спокойствие и умиротворение. Только после погружения в Байкал можно сказать, что ты был на Байкале!
- - Встреча рассвета;
- - Прогулка на квадроциклах.
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Завтрак, и сегодня нас ждет путь обратно.
- Отправляемся в Иркутск. Это путешествие оставит яркие эмоции, драйв и приятное впечатление о поездке на Байкал. Ваши гаджеты будут полны невероятных снимков и воспоминаний о магическом и волшебном ледяном царстве Байкала.
- Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18:00-19:00.
- Трансфер в Аэропорт или ж/д вокзал.
- Окончание тура, счастливого пути!
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 09:00-09:30. Табличка «Авторский тур – Байкальский лед». Время местное + 5 часов к московскому.
- Транспорт: Микроавтобус/хивус.
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Питание: По программе. Комплексное. 1-4 дни: завтрак, обед, ужин; 5 день - завтрак.
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Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
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Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
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Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
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Возраст: Принимаются c 2-х лет. Рекомендуемый возраст от 6 лет.
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Гостиницы: На Малом море - база отдыха "Мир Байкала", "Наратей", "Баяр", "Радуга", "Панорама" или аналогичная, номера со всеми удобствами.
Включено в стоимость
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Проживание и питание по программе;
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Экскурсионное и транспортное обслуживание;
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Услуги гида по программе;
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Встреча с шаманом;
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Сбор нац. парка.
Оплачивается отдельно
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- Авиа или ж/д билеты;
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха;
- Питание, не указанное в программе тура;
- Размещение другого уровня;
- Индивидуальное обслуживание;
- Дополнительные экскурсии.
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