Байкал. Места силы Бурятии

На этот раз отправляемся в Бурятию. Это республика, которая раскинулась вдоль южного берега великого озера Байкал. Здесь также будет очень много льда, прозрачные торосы, наплески и катание на УАЗиках по льду озеру.



И плюс к этому мы с вами:

искупаемся в термальных источниках

погуляем по старинным улочкам Улан-Удэ

сфотографируем белую буддистскую ступу

и увидим знаменитые буддистские дацаны. Да-да-да, это те самые золотые храмы с завернутыми в небо крышами.

То есть, Бурятия – это тот же Байкал, но с такими приятными элементами! Для проживания выбраны комфортные гостиницы с удобствами в номерах.

Треккинги в Бурятию и на Байкал обязательно включают в себя посещение дацанов – культовых сооружений, характерных для буддийской религии. Здания очень красивы и самобытны, некоторые из них напоминают тайские пагоды.

Зимние экскурсии по Бурятии также подарят нам захватывающие катания по заледеневшему озеру. Подобное катание на надёжных УАЗах абсолютно безопасно, потому что лёд по крепости похож на алмаз. На УАЗиках мы посетим сказочные ледовые пещеры, бриллиантовые гроты и искрящиеся торосы.

Кроме того, мы увидим дворец Богини Янжима, расположенный в окружении гор. И, конечно, в путешествии погуляем по городу Улан-Удэ – столице Бурятии. Это очень красивый населённый пункт со своей историей и культурой. Во время экскурсии обязательно попробуем шедевры местной кухни!



Маршрут тура: г. Улан-Удэ, Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по старинной части города Улан-Удэ - Перевал Пыхта, маяк, камень Черепаха, Баргузинский залив, пос. Усть-Баргузин – Сувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини Янжима – Чивыркуйский залив, полуостров Святой нос, термальный источник Змеёвый - термальные источники Гусиха – мыс Холодянка, купание в чанах на берегу Байкала – Этнографический музей народов Забайкалья - г. Улан-Удэ.