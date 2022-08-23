Байкал. Места силы Бурятии
На этот раз отправляемся в Бурятию. Это республика, которая раскинулась вдоль южного берега великого озера Байкал. Здесь также будет очень много льда, прозрачные торосы, наплески и катание на УАЗиках по льду озеру.
И плюс к этому мы с вами:
- искупаемся в термальных источниках
- погуляем по старинным улочкам Улан-Удэ
- сфотографируем белую буддистскую ступу
- и увидим знаменитые буддистские дацаны. Да-да-да, это те самые золотые храмы с завернутыми в небо крышами.
Треккинги в Бурятию и на Байкал обязательно включают в себя посещение дацанов – культовых сооружений, характерных для буддийской религии. Здания очень красивы и самобытны, некоторые из них напоминают тайские пагоды.
Зимние экскурсии по Бурятии также подарят нам захватывающие катания по заледеневшему озеру. Подобное катание на надёжных УАЗах абсолютно безопасно, потому что лёд по крепости похож на алмаз. На УАЗиках мы посетим сказочные ледовые пещеры, бриллиантовые гроты и искрящиеся торосы.
Кроме того, мы увидим дворец Богини Янжима, расположенный в окружении гор. И, конечно, в путешествии погуляем по городу Улан-Удэ – столице Бурятии. Это очень красивый населённый пункт со своей историей и культурой. Во время экскурсии обязательно попробуем шедевры местной кухни!
Маршрут тура: г. Улан-Удэ, Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по старинной части города Улан-Удэ - Перевал Пыхта, маяк, камень Черепаха, Баргузинский залив, пос. Усть-Баргузин – Сувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини Янжима – Чивыркуйский залив, полуостров Святой нос, термальный источник Змеёвый - термальные источники Гусиха – мыс Холодянка, купание в чанах на берегу Байкала – Этнографический музей народов Забайкалья - г. Улан-Удэ.
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Программа тура
В 10:00 по местному времени (МСК+5) – сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ (аэропорт «Байкал»).
Зимнее путешествие в Бурятию начинается с осмотра весьма любопытной достопримечательности страны – Иволгинского дацана. Это эффектный буддийский монастырь с зеленой крышей, устремленной в небо. Возле него стоят белоснежные ступы, которые поблескивают на солнце своими золотыми орнаментами. Первое ощущение, когда видишь такую красоту – что ты оказался на Тибете!
Чего здесь только нет: субурганы, храмы-дуганы в честь воплощения Будды и молельные колёса под названием хурдэ. Полюбуемся необычной архитектурой всех этих сооружений и окунемся в необыкновенную атмосферу умиротворения и спокойствия, царящую на территории дацана.
Следующим пунктом станет ступа Бадма Сэсэг. Она представляет собой белоснежный мемориал с заостренной крышей, украшенный витиеватыми орнаментами, сюжеты которых повествуют о религиозных событиях буддистов.
Высота ступы 9 м, её украшает традиционный соёмбо – символ вечности. Считается, что сооружение – настоящий концентратор божественной энергии, поэтому, если задумать заветное желание, оно обязательно исполнится.
Маршрут продолжится прогулкой по старинной части города Улан-Удэ. Жители города очень трепетно относятся к своей истории, поэтому в центре можно от души полюбоваться памятниками архитектуры, старинной застройкой, относящейся к деревянному зодчеству, а также знаменитой Триумфальной аркой.
Также сегодня мы увидим колоритное советское наследие – самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы.
Первый день завершён, но сразу становится понятно, что тур в Бурятию зимой никого не оставит равнодушным!
Активная часть: 9,8 км. Ночлег в гостинице в г. Улан-Удэ.
Выселение из гостиницы в г. Улан-Удэ.
Сегодня наша цель - Баргузинский залив и село Усть-Баргузин. По пути к этим местам обязательно посмотрим местные достопримечательности: поднимемся на перевал Пыхта и полюбуемся камнем Черепаха. Кроме того, этот день ознаменован первым выходом на лёд, который мы будем фотографировать – таких снимков вы не отыщете нигде!
Перевал Пыхта хребта Улан-Бургасы – своеобразная кухня погоды в Бурятии. Это знаковое место. Здесь находится несколько святых мест, отмеченных разноцветными лентами на деревьях и различных столбиках.
Следующий пункт – это неспешное любование живописным маяком и камнем, издалека очень похожим на огромную черепаху. Для этого отправимся на северную окраину деревеньки Турка. Черепаха стоит в воде Байкала, в нескольких метрах от берега, и ходят слухи, что во время полнолуния рептилия оживает.
Существует былина о Чёрном шамане, которого победила черепаха, чем и спасла всех местных жителей. Но она имела несчастье разбить главный артефакт злодея – чёрную жемчужину, после чего окаменела навеки. Есть только одна ночь в году – весеннее полнолуние - когда рептилия сбрасывает каменные оковы.
Приехав на берег Баргузинского залива, поселимся в гостинице в поселке Усть-Баргузин. Здесь мы проведем ближайшие 5 ночей.
Затем отправимся на берег, чтобы хорошенько рассмотреть это чудо природы. Зимний кокон огромного озера неповторим и прекрасен – таких узоров вы не найдёте ни на одной картине мира!
Активная часть: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Сегодня у нас длинный и очень насыщенный день! Выезжаем пораньше, чтобы все успеть.
Сначала отправимся в Сувинскую Саксонию – местность с очень живописными скалами. По легенде, эти места давным-давно являлись домом для баргутов – древних жителей долины. Буряты верят, что именно здесь живут местные духи. Наш инструктор говорит, что в этих местах потрясающая энергетика!
Далее посмотрим на необычный Камень-бык в Баргузинской долине, после чего отправляемся ко дворцу богини Янжима! Дацан Янжимы расположился у подножия горы, название которой переводится как «свидание» или «встреча». Места здесь дикие и очень живописные, отовсюду виден Баргузинский хребет.
Божество Янжима считается ответственной за рождение детей, поэтому возле храма множество детских игрушек, колыбелек, ленточек и прочих атрибутов. Сюда очень часто приходят люди, которые мечтают, чтобы в их семье появились детишки.
Неподалеку от места, где построен храм, один из лам когда-то обнаружил лик богини Янжимы, проступивший на камне. К этому камню сейчас ведёт экологическая тропа, пройти по ней можно в любую погоду, поскольку дорога обустроена и покрыта деревянным настилом.
Возле валуна с ликом богини, по уверениям многих туристов, чувствуется неудержимая энергетика. Поэтому здесь можно загадывать желания и исполнять мечты, предварительно пройдя по священному кругу – гороо.
Активная часть: 5,5 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
В каждом нашем туре есть день с эдакой вишенкой на торте. Сегодня тот самый день!
В этот день полюбуемся на Святой Нос – крупнейший полуостров Байкала. С одной его стороны раскинулся Баргузинский залив, а с другой стороны – Чивыркуйский.
Чивыркуйский залив – это второй по величине залив великого озера. И именно по его льдам будем с удовольствием кататься на УАЗиках. В это время толщина льда достигает около 1,5-2 м! Обязательно остановимся в наиболее интересных локациях, чтобы сделать уникальные фотографии.
Обогнув полуостров Святой нос, приедем в бухту Змеиная. Здесь расположен термальный источник, температура воды в котором варьируется от 38 до 45 градусов по Цельсию. В нём-то мы и искупаемся! Этот источник помогает улучшить иммунную систему и здорово бодрит. А потом, это ведь зимний тур – пока вы наслаждаетесь тёплой, целебной водой, вокруг лежат царственные снега и драгоценными сапфирами сверкают льды. Разве не романтично?
Активная часть: 6,7 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Продолжаем исследовать просторы Бурятии! Сегодня едем в селение Гусиха, которое может похвастаться своими горячими источниками. Но к ним ещё предстоит дойти!
Трансфер привезет нас к началу тропы, а далее… Далее мы надеваем охотничьи лыжи и идем по лесной тропе. Свежий снег хрустит под ногами, вокруг прекрасные лесные пейзажи. Навык катания на лыжах не требуется, инструктор всему научит на месте!
Пройдя по лесу несколько километров, выйдем к термальным источникам и с удовольствием искупаемся в горячих ваннах.
Активная часть: 3 км пешком, переход на лыжах от 3 до 8 км в зависимости от физподготовки группы, продолжительность 5-6 часов.
Зимняя экскурсия по озеру продолжается! В этот день отправляемся гулять пешком на мыс Холодянка. Дорога пройдет мимо хвойного леса и приведёт на берег озера Байкал.
Здесь мы потрогаем ладошкой красивейший лёд и полюбуемся на те самые знаменитые застывшие пузырьки подо льдом.
Также изюминка этого места - огромный чан с горячей водой, подогреваемый дровами. С удовольствием искупаемся и сделаем весьма необычные фото в этих местах!
Активная часть: 16 км пешком, продолжительность 5-6 часов.
С утра еще разок выйдем на лёд и попрощаемся с озером. По льду можно покатать монетку, чтобы снова вернуться в эти удивительные места!
Отъезд на микроавтобусе из села Усть-Баргузин. По пути в Улан-Удэ посетим этнографический музей народов Забайкалья. Этнографический музей народов Забайкалья находится в посёлке Верхняя Берёзовка. Это огромный парковый комплекс, а не просто скромные залы с экспонатами.
Особенность музея состоит в том, что практически вся экспозиция расположена под открытым небом. Здесь увидим не только традиционные, разноцветные бурятские строения, но и каменные столбы, испещрённые таинственными письменами.
Активная часть: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
16:00-17:00 по местному времени (МСК+5) – прибытие в аэропорт г. Улан-Удэ, отъезд домой.
Стоимость
Проживание по программе
Район путешествия: Российская Федерация, Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, озеро Байкал.
Старт маршрута: г. Улан-Удэ (аэропорт) в 10:00 по местному времени (МСК+5). Финиш маршрута: г. Улан-Удэ (аэропорт) в 17:00 по местному времени (МСК+5).
Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +5 часов.
Денежная единица: российский рубль.
Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке.
Питание: трехразовое (завтрак и ужин в кафе, обед - сухой паек на маршруте).
Маршрут проходит на высоте: 440-520 м. Протяженность маршрута: 49,8 км.
Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту: практически постоянно. Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, но 4G у МТС, Мегафона и Теле2.
Уровень сложности маршрута: умеренный (70% маршрута), средний (30% маршрута). Маршрут является треккинговым и предусматривает передвижение пешком по местности. Путь проходит по льду, по грунтовым дорогам. Часть времени в туре – это проезд на УАЗиках к достопримечательностям и пешие прогулки.
Включено в стоимость
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Переезды по маршруту на УАЗиках
- Проживание в гостинице: 1 ночь в городе Улан-Удэ в гостинице "Бурятия". 5 ночей в поселке Усть-Баргузин в гостинице "Байкальский бриз" (2,3-местные номера)
- Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 3, 4, 5, 6), ужин (день 2-6). Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости).
- Входные билеты в Иволгинский дацан, Этнографический музей народов Забайкалья, термальные термальные источники Змеевые, Гусихинские, купание в чанах.
- Билеты в Забайкальский национальный парк
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструктора-проводника
Оплачивается отдельно
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Улан-Удэ).
- Обеды (день 1, 2, 7); ужин в день 1. Стоимость обедов / ужинов 350-450 руб.
- По желанию, прокат коньков (150-200 руб./час), велосипедов (350-450 руб./час).
- Страховка
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