Байкал. Ледовая экспедиция 2022

Встреча в Улан-Удэ в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов).

Обзорная экскурсия по центру Улан-Удэ с осмотром основных достопримечательностей: знаменитый памятник В.И. Ленину («голова Ленина»), оперный театр и пешеходная зона ул. Ленина, Одигитриевский кафедральный собор.

Размещение в гостинице.

Экскурсия в Иволгинский дацан. (30 км от Улан-Удэ).

«У подножия хребта Хамар-Дабан, на степных просторах, в тихом урочище, находится духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан. …. В солнечную погоду ярко сверкают позолоченные храмы, издали встречая паломников и гостей. Кажется, здесь остановилось быстротечное время, а воздух наполнен терпким и пряным ароматом цветущих трав.»

Иволгинский дацан – большой монастырский комплекс, интерьеры его храмов украшают подлинные произведения искусства. Здесь же находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России; Буддийский Университет, где ведется обучение хувараков-послушников, дома лам. Дацан находится под охраной государства как памятник культового зодчества.

Ужин.