Байкал. Ледовая экспедиция 2022
Посещение самых интересных и «знаковых» мест: сердце Байкала - Священный остров Ольхон, заповедная Баргузинская долина и старейший заповедник России – Баргузинский. Ледяные гроты и пещеры Чивыркуйского залива, хрустальный лёд Ольхона, купание в горячих источниках Бурятии и один день заповедной жизни на отдаленном кордоне Давша, этот тур - настоящая экспедиция!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Улан-Удэ в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов).
Обзорная экскурсия по центру Улан-Удэ с осмотром основных достопримечательностей: знаменитый памятник В.И. Ленину («голова Ленина»), оперный театр и пешеходная зона ул. Ленина, Одигитриевский кафедральный собор.
Размещение в гостинице.
Экскурсия в Иволгинский дацан. (30 км от Улан-Удэ).
«У подножия хребта Хамар-Дабан, на степных просторах, в тихом урочище, находится духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан. …. В солнечную погоду ярко сверкают позолоченные храмы, издали встречая паломников и гостей. Кажется, здесь остановилось быстротечное время, а воздух наполнен терпким и пряным ароматом цветущих трав.»
Иволгинский дацан – большой монастырский комплекс, интерьеры его храмов украшают подлинные произведения искусства. Здесь же находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России; Буддийский Университет, где ведется обучение хувараков-послушников, дома лам. Дацан находится под охраной государства как памятник культового зодчества.
Ужин.
Завтрак. Выезд из гостиницы.
Переезд Улан-Удэ – Турка (160 км)
Переезд по льду Байкала на о. Ольхон. Сегодня – целая экспедиция: мы пересечем Байкал в самом широком и глубоком месте, доедем до острова Ольхон, географического и сакрального центра Байкала. Остановка и обед (обед-пикник) на мысе Хобой.
Возвращение и ночевка в гостинице в поселке Усть-Баргузин.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия по Баргузинской долине – одному из красивейших мест Бурятии, священной долине коренных жителей этих мест: бурят и эвенков.
Начнем с экскурсии по старинному селу Баргузин, ведущему историю с Баргузинского острога, основанного в 1648 г казачьим атаманом Иваном Галкиным.
Посещение места поклонения Богине Янжиме, чей лик проявился на большом камне у подножия горы несколько лет назад.
В бурятской юрте вас ждет знакомство с традициями бурят, обед – национальная бурятская кухня.
Завтрак.
Выезд на экскурсию «По заповедным территориям». Сегодня мы посетим Забайкальский национальный парк, проедем по льду и осмотрим гроты в заповедном Чивыркуйском заливе. А ночевать отправимся на отдаленный кордон Баргузинского заповедника, Давша.
После обеда (обед-пикник) в Чивыркуйском заливе выезжаем в Давшу по льду Байкала. Размещение на кордоне в гостевом доме (удобства на территории). Кордон расположен на берегу Байкала среди настоящей заповедной, дикой природы.
Купание в горячих источниках под открытым небом. Возможен заказ бани (по желанию, за доп. плату).
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия на камусных лыжах по «Заповедной тропе». Знакомство с жизнью обитателей Баргузинского заповедника. Старейший в России, Баргузинский заповедник, был создан в 1916 г для сохранения знаменитого баргузинского соболя. И сегодня у вас будет возможность увидеть соболя и других обитателей заповедника в живой природе.
После обеда возвращение в гостиницу, в пос. Усть-Баргузин.
Обед-пикник.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Окончание тура. Трансфер в Улан-Удэ (аэропорт, ж/д вокзал). Ориентировочное время прибытия в Улан-Удэ 14.00. Если Вы выезжаете из Улан-Удэ утром следующего дня не забудьте заранее забронировать гостиницу и трансфер!
Для желающих за доп. плату возможно посещение Этнографического музея народов Забайкалья. Музей под открытым небом расположен на площади 23 гектара в живописной местности Верхняя Берёзовка в черте г. Улан-Удэ. Вы посетите комплексы жилых и хозяйственных построек: эвенкийский, бурятский, русский, семейский (старообрядческий), городской, казачьей.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- входные билеты в музеи
- 2-, 3-местное размещение в номерах с удобствами в гостиницах в Улан-Удэ, Усть-Баргузине
- 4-х, 5-тиместное размещение в домиках на кордоне Давша (удобства на территории)
- питание по программе тура
- прокат камусных лыж
- рекреационные сборы
Оплачивается отдельно
- ж/д и авиабилеты в Улан-Удэ
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