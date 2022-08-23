Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Байкал. Ледовая экспедиция 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Посещение самых интересных и «знаковых» мест: сердце Байкала - Священный остров Ольхон, заповедная Баргузинская долина и старейший заповедник России – Баргузинский. Ледяные гроты и пещеры Чивыркуйского залива, хрустальный лёд Ольхона, купание в горячих источниках Бурятии и один день заповедной жизни на отдаленном кордоне Давша, этот тур - настоящая экспедиция!

Программа тура

День 1
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ. Иволгинский дацан

Встреча в Улан-Удэ в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов).

Обзорная экскурсия по центру Улан-Удэ с осмотром основных достопримечательностей: знаменитый памятник В.И. Ленину («голова Ленина»), оперный театр и пешеходная зона ул. Ленина, Одигитриевский кафедральный собор.

Размещение в гостинице.

Экскурсия в Иволгинский дацан. (30 км от Улан-Удэ).

«У подножия хребта Хамар-Дабан, на степных просторах, в тихом урочище, находится духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан. …. В солнечную погоду ярко сверкают позолоченные храмы, издали встречая паломников и гостей. Кажется, здесь остановилось быстротечное время, а воздух наполнен терпким и пряным ароматом цветущих трав.»

Иволгинский дацан – большой монастырский комплекс, интерьеры его храмов украшают подлинные произведения искусства. Здесь же находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России; Буддийский Университет, где ведется обучение хувараков-послушников, дома лам.  Дацан находится под охраной государства как памятник культового зодчества.

Ужин.

День 2
По льду Байкала на о. Ольхон

Завтрак. Выезд из гостиницы.

Переезд Улан-Удэ – Турка (160 км)

Переезд по льду Байкала на о. Ольхон. Сегодня – целая экспедиция: мы пересечем Байкал в самом широком и глубоком месте, доедем до острова Ольхон, географического и сакрального центра Байкала. Остановка и обед (обед-пикник) на мысе Хобой.

Возвращение и ночевка в гостинице в поселке Усть-Баргузин.

Ужин.

День 3
Баргузинская долина

Завтрак.

Экскурсия по Баргузинской долине – одному из красивейших мест Бурятии, священной долине коренных жителей этих мест: бурят и эвенков.

Начнем с экскурсии по старинному селу Баргузин, ведущему историю с Баргузинского острога, основанного в 1648 г казачьим атаманом Иваном Галкиным.

Посещение места поклонения Богине Янжиме, чей лик проявился на большом камне у подножия горы несколько лет назад.

В бурятской юрте вас ждет знакомство с традициями бурят, обед – национальная бурятская кухня.

День 4
Забайкальский национальный парк. Давша

Завтрак.

Выезд на экскурсию «По заповедным территориям». Сегодня мы посетим Забайкальский национальный парк, проедем по льду и осмотрим гроты в заповедном Чивыркуйском заливе. А ночевать отправимся на отдаленный кордон Баргузинского заповедника, Давша.

После обеда (обед-пикник) в Чивыркуйском заливе выезжаем в Давшу по льду Байкала. Размещение на кордоне в гостевом доме (удобства на территории). Кордон расположен на берегу Байкала среди настоящей заповедной, дикой природы.

Купание в горячих источниках под открытым небом. Возможен заказ бани (по желанию, за доп. плату).

Ужин.

День 5
Экскурсия на камусных лыжах

Завтрак.

Экскурсия на камусных лыжах по «Заповедной тропе». Знакомство с жизнью обитателей Баргузинского заповедника. Старейший в России, Баргузинский заповедник, был создан в 1916 г для сохранения знаменитого баргузинского соболя. И сегодня у вас будет возможность увидеть соболя и других обитателей заповедника в живой природе.

После обеда возвращение в гостиницу, в пос. Усть-Баргузин.

Обед-пикник.

Ужин в гостинице.

День 6
День отъезда

Завтрак.

Окончание тура. Трансфер в Улан-Удэ (аэропорт, ж/д вокзал). Ориентировочное время прибытия в Улан-Удэ 14.00. Если Вы выезжаете из Улан-Удэ утром следующего дня не забудьте заранее забронировать гостиницу и трансфер!

Для желающих за доп. плату возможно посещение Этнографического музея народов Забайкалья. Музей под открытым небом расположен на площади 23 гектара в живописной местности Верхняя Берёзовка в черте г. Улан-Удэ. Вы посетите комплексы жилых и хозяйственных построек: эвенкийский, бурятский, русский, семейский (старообрядческий), городской, казачьей.

Стоимость

Включено в стоимость

  • экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
  • входные билеты в музеи
  • 2-, 3-местное размещение в номерах с удобствами в гостиницах в Улан-Удэ, Усть-Баргузине
  • 4-х, 5-тиместное размещение в домиках на кордоне Давша (удобства на территории)
  • питание по программе тура
  • прокат камусных лыж
  • рекреационные сборы
    •  

Оплачивается отдельно

  • ж/д и авиабилеты в Улан-Удэ

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Байкал 2022 г.2023 г.

Здравствуй, Байкал! зима

Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24000 ₽

Байкал 2023 г.

Застывшие волны Байкала

Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...

Ближайший заезд:

c 07 февраля по 10 февраля

4 дня 3 ночи

от 29000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал и предгорье Саян

Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 38400 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Байкальское путешествие зима-весна

Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 22 декабря

7 дней 6 ночей

от 43000 ₽

Байкал 2023 г.

Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода

Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 02 января по 06 января

5 дней 4 ночи

от 43400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит зима

Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...

Ближайший заезд:

c 12 февраля по 18 февраля

7 дней 6 ночей

от 43500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальский лёд

Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...

Ближайший заезд:

c 07 февраля по 11 февраля

5 дней 4 ночи

от 46000 ₽

Байкал 2023 г.

Солнце за нас!

Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...

Ближайший заезд:

c 14 января по 20 января

7 дней 6 ночей

от 55400 ₽

Байкал 2023 г.

Лёд

Весенне-зимний экскурсионный тур на лед Байкала. Насыщенная 5-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Увидим наплески, торосы, гладкий лед, пузыри, лед...

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 59900 ₽

Байкал 2023 г.

Горячие источники и лед Байкала

С востока на запад Байкала за 6 дней. Экскурсионный тур из Улан-Удэ до Иркутска. Посещение горячих источников и космический байкальский лед.

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 27 февраля

6 дней 5 ночей

от 62000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Край настоящих зим

Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 24 декабря

7 дней 6 ночей

от 62400 ₽

Байкал 2023 г.

Ледовый драйв

Активный тур на Байкал - 5 дней: джип-сафари, катание на квадрациклах и хивусе. Активный отдых, снежные красоты Байкала. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и зак...

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 65000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал. Места силы Бурятии

Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+

Ближайший заезд:

c 05 марта по 11 марта

7 дней 6 ночей

от 69000 ₽

Байкал 2023 г.

Ледовые сокровища Байкала

Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+

Ближайший заезд:

c 26 февраля по 04 марта

7 дней 6 ночей

от 87000 ₽